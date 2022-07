Jerzy Brzęczek w oblężonej twierdzy. Ma teorię ws. meczów Wisły Kraków w 1. lidze

Wisła Kraków nie rozpoczęła najlepiej swojej walki o powrót do ekstraklasy. W 1. kolejce nowego sezonu I ligi zespół Jerzego Brzęczka tylko zremisował bezbramkowo u siebie z Sandecją Nowy Sącz. To oznacza z kolei, ze od początku pracy Brzęczka w Krakowie w lutym 2022 roku, Wisła wygrała tylko jedno z aż piętnastu spotkań oficjalnych.

Brzęczek zaskoczył. "Rywale będą dodatkowo zmotywowani, także finansowo"

Były selekcjoner reprezentacji Polski takiego stanu rzeczy dopatruje się m.in. w podejściu rywali do gry z Wisłą Kraków. Co więcej, spodziewa się, że w przyszłości jego drużynie wcale nie będzie łatwiej, a przeciwnicy Wisły mieliby być nawet dodatkowo motywowani finansowo na mecze z nią.

- Rywale na mecz z nami pewnie nie raz będą dodatkowo zmotywowani, także finansowo - stwierdził Jerzy Brzęczek, trener Wisły Kraków, cytowany przez dziennikarza Interii Piotra Jawora.

Wisła Kraków przeprasza własnych kibiców. "Poziom organizacji zawiódł"

- Mogliśmy się przekonać już na własnym stadionie, z jakim zaangażowaniem grała Sandecja i nie inaczej będzie w Rzeszowie. Cały region żyje tym meczem, a zapowiada się, że kibice zapełnią trybuny do ostatniego miejsca, co z pewnością będzie dodatkową presją, ale rozmawialiśmy już na ten temat, bo mamy świadomość tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani w lidze. Spotkania z Wisłą dla większości drużyn są wielkim wydarzeniem, ale nie możemy liczyć na taryfę ulgową, dlatego spodziewamy się kolejnego bardzo trudnego pojedynku. Musimy pokazać charakter, poświęcenie i zaangażowanie, które dostrzegłem w poprzednim tygodniu, bo pomimo słabszej pierwszej połowy drużyna z całych sił dążyła do tego, by zdobyć trzy punkty na inaugurację - dodawał szkoleniowiec Wisły (cytat za stroną oficjalną klubu).

W meczu z Resovią w Wiśle nie zagrają kontuzjowani Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga, Zdenek Ondrášek, Marcin Bartoń i Luis Fernández. Brzęczek odniósł się także do sytuacji hiszpańskiego napastnika, który może odejść do serbskiej Vojvodiny Nowy Sad.

- Luis jest zawodnikiem Wisły i nie otrzymaliśmy za niego żadnej oferty. Uraz kolana wyklucza go jednak z występu w piątek. Dyskomfort towarzyszył mu już podczas okresu przygotowawczego, ale nie zgłaszał niedyspozycji, trenował normalnie, lecz po meczu z Sandecją ból się nasilił - tłumaczył były selekcjoner reprezentacji Polski.

Początek piątkowego spotkania 2. kolejki I ligi Resovia - Wisła Kraków o godzinie 20:30. Transmisja w Polsacie Sport.