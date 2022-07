Wisła Kraków przeprasza własnych kibiców. "Poziom organizacji zawiódł"

Wisła Kraków w ubiegłym sezonie spadła z ekstraklasy po raz pierwszy od 26 lat. Degradacja do niższej klasy rozgrywkowej sprawiła, że musiało dojść do przebudowania kadry, przez co z Wisły odszedł m.in. Michal Frydrych, Serafin Szota czy Marko Poletanović. Klub porozumiał się też z władzami Krakowa ws. dzierżawy stadionu i wyłączy z użytku trybunę gości. Wkrótce też stadion doczeka się modernizacji, która pochłonie aż 90 milionów złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Koszulka z z nadrukiem "Lewandowski 9"? To nie lada wydatek

Wisła Kraków: Zdajemy sobie sprawę, że nie powinniśmy dopuścić do takich wydarzeń

Mimo spadku do I ligi kibice pozostają wierni Wiśle Kraków. Na pierwszy mecz z Sandecją Nowy Sącz sprzedano aż 15811 biletów. Gospodarze zawiedli jednak i tylko bezbramkowo zremisowali.

Jak się teraz okazało, zawiedli również organizatorzy meczu. Krakowski klub na oficjalnej stronie przeprasza kibiców za organizacyjny falstart.

- Poziom organizacji meczu Wisły z Sandecją zawiódł Wiślacką Społeczność - Kibiców oraz Sponsorów Białej Gwiazdy, którzy zjawili się przy R22, aby ponownie okazać wsparcie klubowi, za co serdecznie przepraszamy. Zdajemy sobie sprawę, że nie powinniśmy dopuścić do takich wydarzeń -- pisze krakowski klub.

Problemów podczas spotkania było sporo. Kibice mieli pretensję o małą ilość punktów gastronomicznych, zbyt późne otwarcie bram i kas.

- Przed meczem wszelkie istotne i kluczowe informacje o infrastrukturze, rozlokowaniu punktów i zapotrzebowaniu zostały przekazane firmie cateringowej, lecz zdajemy sobie sprawę, że Wisła jako organizator imprezy ponosi konsekwencje zaistniałych wydarzeń. Klub na bieżąco starał się rozwiązywać pojawiające się niedogodności. Odpowiedzialność za niepoprawną organizację meczu - w tym niewystarczające zaopatrzenie punktów gastronomicznych i pozostałych przestrzeni stadionu - ponosi TS Wisła Kraków SA. W związku z tym zaraz po zakończeniu spotkania odbył rozmowy z dostawcami usług tak, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości - dodaje Wisła Kraków.

Boniek wieszczy sukces Lewandowskiego w Barcelonie. "Wejdzie w buty Messiego"

Klub zapowiedział również rekompensaty dla kibiców, którzy byli na meczu z Sandecją Nowy Sącz.