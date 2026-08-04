Trudna sytuacja Grabary w Niemczech. "Jest problemem"

Poprzedni sezon był absolutnie fatalny dla Wolfsburga. Mistrz Niemiec z 2009 r. spadł z Bundesligi po barażach i wrócił na drugi poziom rozgrywkowy po 29 latach. Kamil Grabara był ważnym punktem zespołu, ale teraz jego przyszłość raczej klaruje się poza Wolfsburgiem. - Kamil był nierówny. Momentami bronił bardzo dobrze, ale zdarzały mu się też poważne błędy - zauważył niemiecki dziennikarz Kevin Schwank. Na razie jednak Grabara nie został wytransferowany do nowego klubu, a zegar tyka przed startem nowego sezonu.

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Grabara nie będzie grał w 2. Bundeslidze? "Musiałby się wydarzyć armageddon"

Wolfsburg sprowadził już nowego bramkarza przed startem sezonu. Klub wydał milion euro na Timona Wellenreuthera z Feyenoordu Rotterdam. Bramkarz doznał jednak urazu kolana, a do gry powinien wrócić we wrześniu. Niewykluczone, że swoją szansę otrzyma 18-letni Jakub Zieliński, który trafił do klubu latem zeszłego roku za 900 tys. euro z Legii Warszawa, co sugeruje "Wolfsburger Allgemeine Zeitung".

Rafał Gikiewicz stwierdził w Kanale Sportowym w programie "Moc Futbolu", że jeśli Grabara zostanie w Wolfsburgu, to może tam nie grać.

- Brak ofert. Problemem jest suma, którą Wolfsburg za niego zapłacił. Chcieliby ją odzyskać. Problemem jest też jego wypłata. Nie liczą na Kamila w 2. Bundeslidze. Musiałby jakiś armageddon się wydarzyć, żeby tam występował. Wszyscy pisali, że ma odejść do Anglii, ale na razie cisza. Ta pensja jego jest tak ogromna, że jest problemem dla Wolfsburga, mimo że VfL potrafi zapłacić - mówił były bramkarz Widzewa Łódź.

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W ostatnich tygodniach Grabara był przymierzany do transferu do Anglii, Club Brugge czy Atalanty Bergamo. Na razie żaden ruch z jego udziałem się nie zmaterializował. - Rynek jeszcze tak naprawdę się nie rozkręcił. Z pewnością będą jakieś odejścia. Deklaracja lojalności z pewnością wygląda inaczej. Ale wszystkie strony wiedzą, że Kamil chce odejść z klubu. On radzi sobie z tą sytuacją profesjonalnie - tłumaczył Dieter Hecking, dyrektor sportowy Wolfsburga.

Wolfsburg rozpocznie nowy sezon 2. Bundesligi od spotkania z FC Kaiserslautern. Ten mecz odbędzie się w sobotę o godz. 20:30.