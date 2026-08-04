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Polski miliarder może sprzedać klub! Jest zainteresowanie

Waldemar Kita od blisko 20 lat jest właścicielem FC Nantes. Francuski klub zdobył osiem tytułów mistrzowskich oraz cztery razy wygrał Puchar Francji - ostatni sukces w tych drugich rozgrywkach odniósł w 2022 roku. Teraz francuskie media informują, że 73-letni przedsiębiorca wkrótce może sprzedać zespół.
Waldemar Kita podczas konferencji
https://www.youtube.com/watch?v=Vlo7LJKYy4Y

Waldemar Kita w latach 70. opuścił Polskę i przeprowadził się do Francji. Tam odniósł sukces. Szczecinianin dorobił się na sprzedaży sprzętu okulistycznego. Obecnie szacuje się, że ma kilka miliardów złotych majątku. Kilkanaście lat temu - jeszcze w czasach Bogusława Cupiała - miał być zainteresowany kupnem Wisły Kraków.

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Kita może sprzedać FC Nantes

Ostatecznie Kita nie kupił Wisły, ale w piłkę i tak się zaangażował. Od 2007 roku jest właścicielem FC Nantes. Za jego czasów klub odniósł tylko jeden naprawdę duży sukces - to triumf w Pucharze Francji w 2022 roku.

Za kilka dni FC Nantes ma zagrać pierwszy mecz nowego sezonu w Ligue 1. Tuż przed startem rozgrywek francuskie media poinformowały, że Kita może sprzedać klub.

"Na kilka dni przed rozpoczęciem sezonu Ligue 2 nazwa FC Nantes ponownie pojawiła się w plotkach dotyczących przejęcia klubu. Według gazety 'La Tribune Dimanche' osiągnięto porozumienie wstępne z grupą inwestorów wspieranych przez brytyjskie fundusze. Informacja ta została oficjalnie zdementowana przez otoczenie Waldemara Kity" - czytamy na stronie RMC Sport.

Wspomniane otoczenie polskiego miliardera ma uważać, że jest to "całkowicie bezpodstawna plotka, która krąży od kilku miesięcy i której jedynym celem może być jedynie destabilizacja klubu". 

Według "La Tribune Dimanche" transakcja dojdzie do skutku tylko, jeżeli FC Nantes da radę sprzedać piłkarzy za 70 milionów euro. Do tej pory udało się zyskać tylko 30 milionów.

Jeszcze pod koniec czerwca syn Waldemara - Franck Kita, jeden z dyrektorów zarządzających klubem - zapewniał dziennikarzy, że nic się w najbliższym czasie nie zmieni. "Sprowadziłem trenera i dwóch piłkarzy, i oto stoję przed wami" - mówił, cytowany przez RMC Sport.

FC Nantes rozpocznie sezon już w sobotę 8 sierpnia. Klub Waldemara Kity tego dnia podejmie Red Star FC.

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