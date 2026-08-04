Zbliża się trzęsienie ziemi w futbolu. Infantino zwrócił się do Trumpa

Coraz gorzej wygląda sytuacja Gianniego Infantino. Po tym, jak zapowiedź bojkotu rozgrywek organizowanych przez FIFA zmusiła go do rezygnacji z planów sprzedaży części udziałów w mistrzostwach świata, sypie się też koalicja federacji popierających Szwajcara w zbliżających się wyborach na prezydenta FIFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Argentyna: rozruchy po porażce w finale MŚ. Kibice żegnają Messiego

O wycofaniu swojego poparcia poinformowali już oficjalnie Serbowie. Prezes szwedzkiego związku mówił o utracie zaufania do rządów Szwajcara, a media donoszą o tym, że do opozycji dołączyły dwie brytyjskie federacje - angielskie FA oraz walijskie FAW. Można się spodziewać, że działacze z wielu innych państw również podejmą takie kroki.

To koniec Gianniego Infantino? Szykuje się kolejny bojkot

Tymczasem brytyjski "The Times" donosi, że przeciwnicy Gianniego Infantino chcą zmusić go do ustąpienia ze stanowiska jeszcze przed zaplanowanymi na marzec 2027 wyborami. Możliwe jest nawet sparaliżowanie działań FIFA. Opozycja również ma być gotowa do organizacji własnych międzynarodowych turniejów, jeżeli Szwajcar pozostanie na stanowisku.

Swoje siły połączyli szefowie trzech konfederacji - Aleksander Ceferin (UEFA), Victor Montagliani (CONCACAF) oraz Salman bin Ibrahim Al Khalifa (AFC). "Są zdeterminowani, by odsunąć Infantino od władzy i zaplanowali swoje działania na wypadek, jeżeli będzie chciał pozostać na stanowisku, walcząc o czwartą kadencję" - czytamy.

Zobacz też: Infantino pod ścianą. Na jaw wyszły nowe fakty

Możliwy jest kolejny bojkot - tym razem będzie on polegać na rezygnacji z udziału we wszelkich spotkaniach roboczych FIFA, co sparaliżuje działania organizacji. UEFA, AFC i CONCACAF mogą też podjąć decyzję o organizacji własnych rozgrywek. - Duże kraje Ameryki Południowej wolałyby grać z Francją i Hiszpanią, czy z Libanem i Dżibuti? - retorycznie pyta dziennikarzy jedno ze źródeł.

Gianni Infantino prosi o pomoc... Donalda Trumpa

Tymczasem prezydent FIFA w celu utrzymania władzy zwrócił się do swojego przyjaciela. "Gianni Infantino zorganizuje spotkanie z członkami administracji Trumpa, szukając wsparcia w walce o pozostanie w FIFA" - informuje Ben Jacobs, dziennikarz TalkSport.

Tymczasem brytyjski "The Telegraph" sugeruje, że Donald Trump zrobi "wszystko, co tylko będzie możliwe", by pomóc Szwajcarowi. "Pewien wysoko postawiony członek administracji przekazał nam, że prezydent polubił Infantino po tym, jak pomógł Stanom Zjednoczonym zorganizować "najlepszy mundial w historii" i chciałby, by pozostał on na swoim stanowisku" - czytamy.

Jak zakończy się bój o władzę w najważniejszej piłkarskiej organizacji na świecie? W ostatnich dniach rozpędu nabrała opozycja. Wciąż jednak brakuje kontrkandydata, który stanąłby w szranki z Giannim Infantino w marcowych wyborach. Nie będzie to ani Aleksander Ceferin, ani Nasser Al-Khelaifi. Może być to szansa dla... Dariusza Mioduskiego.