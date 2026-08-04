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Upadek gwiazdy za 85 milionów euro. Trenuje na kartoflisku z dziesiątej ligi

Niebywałe, w jaki sposób potoczyła się kariera Jadona Sancho. Anglik jeszcze kilka lat temu uchodził za przyszłość futbolu i był gwiazdą Borussii Dortmund. Jednak po powrocie do ojczyzny wszystko poszło źle. Na tyle źle, że dziś 26-latek nie ma klubu, a ostatnio trenował... na boiskach drużyny z dziesiątego(!) poziomu rozgrywkowego.
Jadon Sancho
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=gVVTQVn2yfo

Jest lato 2021 roku. Jadon Sancho ma za sobą kapitalne lata w barwach Borussii Dortmund. Przez trzy poprzednie sezony strzelił dla niej łącznie 49 goli i zanotował aż 60 asyst we wszystkich rozgrywkach. Pożądany przez gigantów światowego futbolu wybiera Manchester United, który płaci za niego według różnych szacunków ok. 85 milionów euro. Triumfalny powrót do Anglii i podbicie Premier League wydają się oczywiste.

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Totalny upadek w pięć lat

Jest lato 2026 roku. Jadon Sancho w trzech ostatnich sezonach strzelił łącznie osiem goli. W Manchesterze United mu kompletnie nie poszło, a co więcej regularnie trapiły go urazy. Nie wypaliło ani wypożyczenie z powrotem do Borussii Dortmund, ani wypożyczenie do Chelsea, ani nawet do Aston Villi. Dla tej ostatniej zdobył tylko jedną bramkę i zanotował trzy asysty przez cały sezon. Miał szczęście do trofeów, bo wygrał Ligę Konferencji z Chelsea oraz Ligę Europy z Villą, ale wkład w jedno i drugie miał niezbyt duży.

Trenuje na boiskach amatorów

Po powrocie z kolejnego wypożyczenia jego kontrakt z Manchesterem United wygasł, a nikt nie zamierzał dać mu jeszcze jednej szansy. Sancho w wieku 26-ciu lat został bez klubu. Cały lipiec minął, sierpień też już nieco trwa, a Anglik nadal nie podpisał umowy z nowym zespołem. Stara się jednak utrzymać w dobrej formie fizycznej, dlatego skorzystał z gościnności Flixton FC. To angielski klub występujący na co dzień w North West Counties Football League. Mowa o dziesiątym poziomie rozgrywkowym w Anglii, oczywiście w pełni amatorskim.

Sancho sam wstawił na media społecznościowe zdjęcia z treningów na obiektach tej drużyny. Flixton FC wydało nawet oświadczenie pół-żartem pół-serio, że Anglik bynajmniej nie prowadzi negocjacji w sprawie dołączenia do klubu. Uznał po prostu, iż jakość tamtejszej infrastruktury dobrze się nada na treningi w celu podtrzymania formy fizycznej. Dodajmy, że akurat ten zespół jest powiązany z Manchesterem United. Ich obiekty są blisko Carrington, czyli ośrodka treningowego Manchesteru. Poza tym asystentem trenera jest tam Rhodri Giggs, brat legendarnego Ryana Giggsa. 

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