Uczestnik mundialu wyraził chęć gry z Rosją

Reprezentacja Rosji opuściła już trzy wielkie imprezy piłkarskie - mistrzostwa świata 2022 i 2026 oraz Euro 2024. Jak na razie FIFA i UEFA pozostają nieugięte i nie pozwoliły jej wrócić do międzynarodowej rywalizacji. Nie chcą się narazić m.in. na niezadowolenie europejskich federacji. Mimo wszystko "Sborna" znajduje chętne kadry i rozgrywa z nimi sparingi. Od czasu wykluczenia mierzyła się m.in. z Katarem, Iranem czy Jordanią. Teraz zgłosiła się kolejna chętna nacja.

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Uzbekistan chce zagrać z Rosją. "Jesteśmy na to gotowi"

- Jesteśmy gotowi i z niecierpliwością czekamy na możliwość rozegrania meczu z Rosją - zadeklarował Usmon Toshev, jeden z członków Uzbeckiego Związku Piłki Nożnej, cytowany przez sport24.ru. - Po raz ostatni obie kadry rywalizowały przeciwko sobie cztery lata temu. Teraz jesteśmy zainteresowani rozegraniem kolejnego spotkania z tak silnym rywalem - dodawał.

- Oczywiście, przy podejmowaniu decyzji, weźmiemy pod uwagę aktualne oferty, które otrzymamy, negocjacje z innymi azjatyckimi zespołami, a także stanowisko naszego selekcjonera, Fabio Cannavaro. Jeśli na stole pojawi się odpowiednia propozycja, to jesteśmy gotowi na to, by gościć rosyjskich piłkarzy w Taszkiencie albo sami możemy pojechać do Moskwy bądź do dowolnego miasta na terenie rywala. Jesteśmy w pełni otwarci na negocjacje i chętnie omówimy możliwość zorganizowania tego sparingu - podkreślał uzbecki działacz.

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Wtedy zostanie rozegrany mecz Rosja - Uzbekistan?

Kiedy może dojść do ewentualnego meczu towarzyskiego? Toshev podał przybliżone terminy. - Obecnie mamy potwierdzony tylko jeden sparing. Dojdzie do niego w październiku, a rywalem będzie Korea Południowa. W związku z tym jesteśmy otwarci na to, by zmierzyć się z Rosją na przełomie września/października bądź w listopadzie - zdradził.

Ostatni mecz Rosja rozegrała 9 czerwca, a rywalem była wówczas kadra Trynidadu i Tobago. "Sborna" wygrała go 3:0. Kiedy po raz ostatni uzbeccy zawodnicy zawitali na murawie? 28 czerwca, w trakcie MŚ 2026. Drużyna Cannavaro nie odniosła sukcesu na mundialu, bo odpadła już po fazie grupowej. Przegrała każdy z trzech meczów. Najpierw uległa Kolumbii (1:3), później Portugalii (0:5), a na koniec DR Konga (1:3).