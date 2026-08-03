Karnety droższe o kilkanaście procent w porównaniu z ostatnim rokiem, bilety w jeszcze mniej korzystnych dla kibiców cenach. I tak niemal pewne jest, że ten sezon z powodu awansu do Ekstraklasy drużyn z wielkich miast będzie rekordowy pod względem frekwencji. Nasze kluby wykorzystują modę na oglądanie meczów na stadionach. Jak z cenami i formą wstępu na mecze kombinuje Legia oraz dlaczego mistrza Polski przegonił Motor Lublin, który za karnety liczy sobie wyjątkowo dużo? Oto wyniki naszej analizy.

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Karnety i bilety. To wokół nich kręci się życie kibica polskiej Ekstraklasy. W jednych klubach ich sprzedaż idzie opornie, inni je limitują i wyprzedają na pniu, kolejni chcą postawić na subskrypcję, czy promują tzw. rezerwacje. W poniższym zestawieniu staraliśmy się policzyć, ile w danym klubie kosztuje karnet na sezon. Jego cena jest średnią ze wszystkich ofert za normalne karnety.

Zacznijmy od tego, że ceny karnetów uzależnione są od tego, czy kupują je posiadacze takowych z lat ubiegłych, czy są to nowi kibice. To ważne, bo ceny dla wiernych, regularnych fanów są niemal we wszystkich klubach sporo niższe. Cena karnetu zależy też od tego, na jaką trybunę jest kupowany i kiedy - czy w pierwszej, czy drugiej fazie sprzedaży, lub po jakiejś konkretnej dacie. W tej kategorii braliśmy pod uwagę tylko średnią z normalnych karnetów, bez opcji ulgowych. W zestawieniu znalazło się też Zagłębie Lubin, choć z zaznaczeniem, że ten klub na razie sprzedaje karnety tylko na rundę jesienną. Jako ciekawostkę dodamy, że najtańszy pakiet wstępu na dziewięć jesiennych meczów, kibice Zagłębia z karnetem na wiosnę, mogą teraz kupić za - uwaga - 80 złotych. To tyle, ile średnia cena jednego biletu na mecz Motoru, Legii, czy Widzewa.

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Skoro mowa o Motorze. To niechlubny zwycięzca naszego zestawienia najdroższego karnetu na obecny sezon. 12. drużyna poprzedniego sezonu i beniaminek sprzed dwóch lat dość dobrze wypełnia swój stadion. W poprzednich rozgrywkach na poziomie 80 procent. Na jego mecze przychodzi średnio 12,2 tys. widzów. Być może to właśnie te liczby przekonują działaczy z Lublina, że z wydaniem średnio 1,2 tys. złotych za obejrzenie wszystkich meczów w sezonie przeciętny kibic nie będzie miał problemu. Zresztą, gdy ów kibic będzie chciał kupić bilety pojedynczy na mecz Motoru, też zapłaci sporo. Jednorazowo średnio ok. 80 złotych. Więcej wyda na jeden mecz tylko fan Lecha. Nic dziwnego, że w Lublinie ogłoszenie cennika na ten sezon wywołało burzę. Ale do specyficznych cen biletów jeszcze dojdziemy.

Wracając do karnetów, kolejne miejsca - jeśli chodzi o średni najdroższy karnet - przypadły klubom, które solidnie czy wręcz rekordowo wypełniają swoje stadiony. To Pogoń, Widzew i Wisła Kraków. Tu niespodzianek nie ma. Co ciekawe na Reymonta różnica w kosztach zakupu nowego karnetu na ten sezon między tymi, co karnet mieli na poprzedni, nie jest wielka - niecałe 10 procent. Dla porównania jest kilka klubów - na czele z Widzewem - gdzie średni koszt karnetu dla stałego bywalca i nowego fana to dwadzieścia kilka procent różnicy. Jednak w Łodzi jest mała szansa na kupienie nowej sezonowej karty wstępu na mecze. Od lat niemal całą pulę zgarniają dotychczasowi karnetowicze w przedsprzedaży.

Karnety tylko dla wybranych, Legia na poziomie Kielc czy Płocka

Te teoretyczne różnice między "dotychczasowymi" a "nowymi" kibicami spore są też w Legii. Karnety po niezmienionych cenach przeznaczone były w tym sezonie tylko dla "starych" fanów. Ci wykupili zresztą niemal wszystkie - 7,5 tysiąca karnetów wystawionych do sprzedaży (podobne limity i zakończenie sprzedaży nastąpiło w Lechu, Widzewie, Górniku Zabrze i Wiśle Kraków).

Zamiast karnetu w Legii nowi kibice mogą kupić subskrypcję roczną lub miesięczną (rodzaj odnawiającego się karnetu). Ten jest niby po takiej samej cenie jak w zeszłym roku, ale w zeszłym roku ceny miał dwie - w zależności od momentu zakupu. Obecna cena jest oczywiście odpowiednikiem wyższej kwoty z zeszłego roku. Do naszego zestawienia subskrypcji jednak nie wliczaliśmy. Jeśli Legia lub inny klub kiedyś z tradycyjnych karnetów zrezygnuje – a takie przymiarki były w Warszawie - karnetowy ranking będzie wybrakowany.

Cena karnetu na Legię jest na razie w podobnej cenie do tego w Zabrzu, Katowicach, Kielcach czy Płocku. Tę grupę powoli goni Cracovia. Zeszłoroczny przeciętny karnet na mecze "Pasów" był ponad 20 proc. tańszy od obecnego, ale i tak przy Kałuży karnety mają jedne z najniższych cen w lidze. Najmniej zapłacimy za sezonowe karty wstępu na Piasta i Wieczystą. Piast obok Legii i Pogoni jest zresztą jednym z trzech klubów, który nie zmieniał cen karnetów. Przypomnijmy, że ostatnie w naszej tabeli Zagłębie sprzedaje karnet tylko na pół sezonu (za 300 zł), więc rocznie na "Miedziowych" będzie trzeba zapewne wydać w sumie ponad 600 złotych. To też, patrząc zbiorczo, niewielka kwota.

Średnie ceny normalnego karnetu i biletu w EK (2026/27) KS

Legia z cichymi podwyżkami biletów? Na razie wychodzi drożej

W naszej tabeli staraliśmy się też podać przeciętną, średnią, czy najbardziej prawdopodobną cenę pojedynczego biletu na mecz danej drużyny. To trudne zadanie, bo kluby przeważnie mają kilka opcji cenowych dla normalnego biletu. Jego koszt zależy głównie od atrakcyjności miejscówki (sektora), czasem od klasy rywala lub tego, czy bilet zakupiono online, czy stacjonarnie. A czasem nawet od daty jego zakupu (doliczenia za dzień meczowy).

Średnią cenę normalnego biletu staraliśmy się uzyskać, biorąc pod uwagę ceny z wszystkich tego typu wejściówek oferowanych na różne sektory poza sektorami VIP. Wzięliśmy też pod uwagę liczbę meczów - jeśli był taki podział - z topowymi rywalami i droższymi biletami. Nie wszędzie do twardych danych da się dotrzeć łatwo. Legia znów nie ogłosiła cennika biletów na ten sezon. Skupiono się na karnetach i subskrypcjach. W Warszawie ceny wejściówek podawane są przed każdym meczem podczas otwarcia sprzedaży. Już widać, że wzorem ubiegłych lat, mecze z atrakcyjnymi czy ważnymi dla kibiców rywalami są droższe. Widać też, że zmieniono listę atrakcyjnych rywali. Przestało być nim np. Zagłębie Lubin. Dalej atrakcyjny jest za to mecz przyjaźni z Radomiakiem. Bilety na to starcie są o 5, 10 lub 15 złotych droższe niż w ostatnim sezonie.

Wygląda zatem na to, że Legia podniosła ceny wejściówek, ale bez komunikacji. W jej przypadku średnia cena biletu w naszej tabeli podana jest zatem tylko z dwóch pierwszych domowych meczów i jest orientacyjna. To jednak i tak stawia stołeczną drużynę na czele klubów z najdroższym normalnym biletem w Ekstraklasie (niemal 80 złotych). O prymacie w tej kategorii Lecha przed Motorem już pisaliśmy. Wysoko w tym zestawieniu jest też Wisła Kraków, która również nie wyłożyła wszystkich kart na stół. Informuje, że w tym sezonie będą minimum cztery mecze z droższą taryfą biletową, ale może też być ich więcej. Informacja będzie przekazywana w trakcie sezonu. Od Wisły drożej za zwykłe wejściówki zapłacą kibice Widzewa, Pogoni czy Cracovii.

Krakowska plątanina, miłe ceny w Katowicach

W klubie przy ul. Kałuży panuje zresztą biletowy galimatias. Jest tam niemal 50 opcji zakupu normalnego biletu - w zależności od sektora (siedem stref z różnymi cenami), trzech kategorii samego biletu, tego czy ktoś ma kartę kibica, czy jej nie ma, ale też czy ma zniżkę na różne stopnie niepełnosprawności oraz tego, kiedy bilet kupuje. Z ciekawości zamieszczamy ten dokument zmuszający do pogłębionej analizy.

Cennik biletów na Cracovię (2026/27) cracovia.pl/informacjebilety

Na drugim biegunie od zawiłych taryf i mnogości biletowych opcji jest GKS Katowice. Tam kibice mają trzy propozycje cenowe uczestniczenia w meczu. Średnia cena biletu to tylko 49 złotych. To według naszych wyliczeń trzecia najtańsza opcja biletu na mecz Ekstraklasy. A przecież mowa o drużynie, która poprzedni sezon zakończyła w TOP 5.

Tańsze pojedyncze bilety są tylko w klubach, które z frekwencją mają problem: Piaście i Wieczystej. Zresztą beniaminek z Krakowa jest posiadaczem nietypowego rekordu. To klub, który podniósł cenę biletu trzydziestokrotnie. To wynik tego, że w pierwszej lidze Wieczysta grała w Sosnowcu. Kibice mieli wówczas bilety za złotówkę. W ten sposób byli zachęcani do 70-kilometrowych wyjazdów. Teraz przy wynajmie obiektu na Reymonta i graniu w swoim mieście ceny znormalizowano - wynoszą 30 złotych. To i tak najtaniej w Ekstraklasie. Na Wieczystej tłumów jednak nie będzie. Ich pierwszy domowy mecz z Lechem Poznań oglądało 6,7 tys. kibiców, z czego spora grupa Poznaniaków oraz zaprzyjaźnionych z Lechem fanów Cracovii.

Z naszych wyliczeń wynika też, że przeciętna cena normalnego biletu na mecz Ekstraklasy w tym sezonie to około 62 złote. Czy to jest dużo? Niech każdy odpowie sobie sam.