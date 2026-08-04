Media: Nowe wieści w sprawie Ferrana Torresa

FC Barcelona przygotowuje się do startu nowego sezonu La Liga, w którym będzie bronić mistrzostwa kraju. To też pierwszy sezon od rozgrywek 2021/22, gdy w "Dumie Katalonii" nie zobaczymy już Roberta Lewandowskiego. Czy dojdzie do przedefiniowania linii ataku? Ferran Torres łączony jest z transferem do Paris Saint-Germain. Jeden z ważnych katalońskich dzienników pisze w sprawie jego przyszłości.

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Nowe wieści w sprawie Ferrana Torresa. W Katalonii przekazali informacje

"Stanowisko FC Barcelona w tej sprawie jest bardzo jasne: Ferran Torres nie jest na sprzedaż, według źródeł z barceloniańskiego podmiotu. I jest to oczywiste, ponieważ liczą na niego, chcą przedłużyć jego kontrakt od września, kiedy letnie okno transferowe już się zakończy – mimo że oznacza to zapłatę dodatkowej kwoty Manchesterowi City (około ośmiu milionów euro) za klauzulę podpisaną przy jego podpisaniu kontraktu – oraz dlatego, że Hansi Flick liczy na niego w planowaniu następnego sezonu" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Według tego źródła Barcelona nadal marzy jednak o sprowadzeniu Juliana Alvareza, który ma się palić do odejścia z Atletico Madryt i sam chętnie widziałby siebie w stolicy Katalonii. Potencjalne przybycie wicemistrza świata z Argentyny nie przekreślałoby pozostania Torresa.

"Mundo Deportivo" dodaje jednocześnie, że gdyby strzelec gola w finale mundialu sam poprosił o odejście z Barcelony, to klub może na to przystać i nie będzie robić mu problemów z ewentualnym transferem. Czas pokaże jak potoczą się losy 26-letniego napastnika.