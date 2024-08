Zenit zaprezentował nowego piłkarza. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

Argentyna była jedną z szesnastu reprezentacji, która rywalizowała w turnieju na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Argentyna dotarła do ćwierćfinału, ale tam przegrała 0:1 z Francją po golu Jean-Philippe'a Matety. Tym samym Argentyna nie nawiązała do igrzysk z 2004 r. w Atenach i 2008 r. w Pekinie, gdzie sięgnęła po olimpijskie złoto. W kadrze Argentyny, którą na IO prowadził Javier Mascherano, znajdował się m.in. Julian Alvarez z Atletico Madryt, Claudio Echeverri z Manchesteru City, Geronimo Rulli z Olympique Marsylia czy Nicolas Otamendi z Benfiki.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Okazuje się, że jeden z reprezentantów Argentyny z turnieju olimpijskiego w Paryżu zdecydował się na kontrowersyjny transfer. A mianowicie kontynuowanie swojej kariery w Rosji.

Z igrzysk olimpijskich do ligi rosyjskiej. "To największy klub w Rosji"

Chodzi o Luciano Gondou z Argentinos Juniors, który po zaledwie roku gry w tym klubie przenosi się do rosyjskiego Zenita Sankt Petersburg. Rosjanie zapłacili za niego dwanaście mln euro. To daleko jednak od klubowego rekordu, który należy do Malcoma. Brazylijczyk odchodził z Barcelony latem 2019 r. za 41,5 mln euro. Gondou podpisał w Rosji czteroletni kontrakt, który ma też opcję przedłużenia o dodatkowy sezon. -Byłem bardzo szczęśliwy, gdy po raz pierwszy usłyszałem o zainteresowaniu Zenitu, bo wiedziałem, jak wielki jest to klub i jakie jest jego znaczenie w Europie. Zenit to największy klub w Rosji - powiedział.

Zenit postanowił zaprezentować nowego piłkarza w dosyć nietypowych okolicznościach, bo... w jednej z filharmonii w Sankt Petersburgu. - Ta prezentacja była czymś wyjątkowym i nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Skala i wielkość tego miejsca pokazuje mi wielkość klubu, do którego właśnie teraz dołączyłem - dodał Gondou. Przy okazji Argentyńczyk mógł obejrzeć z kibicami mecz Pucharu Rosji między Zenitem a Akronem Togliatti, przegrany 5:6 przez Zenit po rzutach karnych.

Gondou będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Zenitu z Kolumbijczykiem Mateo Cassierrą i dwoma Rosjanami: Ivanem Siergiejem oraz Maksimem Głuszenkowem.

Zenit to zdobywca sześciu ostatnich mistrzostw Rosji. Łącznie ma dziesięć tytułów, co czyni go najbardziej utytułowanym klubem w kraju ex-aequo ze Spartakiem Moskwa. Zenit jest jednym z rosyjskich klubów, w którym nie grał ani jeden polski piłkarz.