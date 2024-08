Tyle Cracovia musi zapłacić za to, co zrobili kibice. Długa przerwa

W trakcie meczu Cracovia - Widzew Łódź (1:3) doszło do skandalicznych wydarzeń z udziałem kibiców obu zespołów. W drugiej połowie kibice wkroczyli na dach stadionu i zaczęli się gonić. Pojawiały się też pokazy pirotechniczne, przez co mecz musiał zostać przerwany na ponad 10 minut. Teraz rzeczniczka prasowa Cracovii informuje, ile wyniosły straty i kiedy sektor gości może zostać oddany do użytku i dyspozycji.

3 Fot. Sylwia Penc / Agencja Wyborcza.pl | screen: https://x.com/Rzepecki365/status/1820526229910622372 Otwórz galerię Na Gazeta.pl