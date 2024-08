Juventus zrobi to dla Szczęsnego? Włosi są pewni. "Zawsze na to zasługiwał"

Biorąc pod uwagę AS Romę i Juventus Wojciech Szczęsny rozegrał we włoskich klubach ponad 300 meczów. Imponująca liczba trofeów, które zdobywał z turyńczykami, także robi wrażenie. Jego kolekcję zdobią mistrzostwa i krajowe puchary. Wiadomo już, że liczba wyróżnień nie przekroczy ośmiu.

Włosi tak widzą pożegnanie Szczęsnego. Dwa kluby

Bogata kariera Polaka dobiegła końca. W trakcie tegorocznego okienka transferowego rozstał się z Juventusem, a koniec kariery ogłosił zaledwie kilka dni przed... starciem jego dwóch byłych zespołów. 1 września o 20:45 na Allianz Stadium w Turynie odbędzie się spotkanie 3. kolejki Serie A. Zmierzą się w nim właśnie Juventus i Roma.

Włoskie media w tym meczu widzą potencjał nie tylko na hit ligi, ale i okazję do oficjalnego podziękowania i pożegnania Szczęsnego. "Kto wie, może będzie to okazja do ostatecznego pożegnania piłkarza Wojciecha Szczęsnego" - pisze "Tutto Mercato".

- Ostatnia runda honorowa wokół boiska na stadionie, aby zebrać oklaski, na które zawsze zasługiwał, a które nie zawsze otrzymywał - dodaje "Tuttosport", sugerując jak mogłoby wyglądać uhonorowanie Polaka.

Trudno o bardziej odpowiednią datę. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności i czas. Nie ma co ukrywać - choć Szczęsny po wyjeździe z Polski piłkarsko dorastał w Anglii, to Włochy dały mu jako bramkarzowi bardzo wiele. W 2015 roku trafił do Romy, gdzie rywalizował o miejsce w składzie i to z powodzeniem z Alissonem, potem został w Juventusie następcą legendarnego Gianluigiego Buffona. "Czy jest lepsza okazja na okrążenie boiska i zebranie pozdrowień od fanów?" - dopytuje "Tutto Mercato".

Dla rzymskiego klubu Szczęsny rozegrał 81 meczów, a następnie przeniósł się do Turynu z misją zastąpienia wspomnianego Buffona. Przez siedem lat bronił bramki jednego z najsłynniejszych klubów na świecie. Wystąpił aż w 252 meczach, w których - jak pisze wspomniany portal "potwierdził swoją pozycję jednego z niezawodnych numerów jeden na europejskiej scenie".

Szczęsny rozegrał także 84 mecze w reprezentacji Polski. Wystąpił na czterech mistrzostwach Europy i dwóch mundialach.