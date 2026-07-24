Mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Europy między Dynamem Kijów i PAOK-iem Saloniki został rozegrany w czwartek 23 lipca w Lublinie. W europejskich pucharach ukraińskie kluby nie mogą grać na terenie własnego kraju, a to ze względu na ataki rosyjskiej armii. Co nie przeszkodziło greckim kibicom prowokacyjnie wywiesić flagę Rosji.

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Dynamo Kijów prowokowane flagą Rosji przez kibiców PAOK-u. Trener Ukraińców reaguje

Z tego powodu na trybunach, gdzie w sektorze PAOK-u siedzieli także kibice Widzewa Łódź, doszło do starć z ochroną, która dla uspokojenia sytuacji miała użyć gazu. Zdenerwowani ukraińscy fani krzyczeli w kierunku prowokatorów "ruska k***a", natomiast po ostatnim gwizdku piłkarze Dynama ruszyli w kierunku sektora gości.

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Po zakończeniu meczu do awantury na widowni odniósł się Igor Kostiuk, trener Kijowian. - Była to celowa prowokacja ze strony kibiców greckiej drużyny. Celowo przynieśli oni rosyjską flagę. Widzieliście, jak nasi kibice kierowali się w stronę tej trybuny w trakcie meczu, a po spotkaniu również zawodnicy dali wyraz swojemu oburzeniu - powiedział (cytat za: sport.ua).

- Powtarzam: uważam, że była to celowa prowokacja ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, że w naszym kraju toczy się wojna, przynosząca ogromne cierpienie. Niszczone są domy, giną nasi rodacy - kobiety, dzieci i cywile. To bardzo przykra sytuacja - podkreślał Kostiuk. - Dziękujemy Siłom Zbrojnym Ukrainy za to, że nas chronią i dają nam możliwość gry w piłkę nożną oraz reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej - dodał.

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Po zakończeniu spotkania głos zabrał także kapitan Dynama Ołeksandr Pichalonok. - Z pewnością będzie dochodzić do prowokacji. Próbowano nas prowokować nawet tym razem. Biegliśmy już w stronę trybun, ale zawodnicy PAOK-u nas uspokoili. Rozumieją, że w naszym kraju trwa wojna - mówił (cytat za: sport.ua).

Pichalonok docenił postawę zawodników przeciwnej drużyny, którzy łagodzili napięcie. Mimo to Ukrainiec spodziewa się kolejnych prowokacji w rewanżu. - Wyciągają rosyjską flagę i pokazują ją naszym kibicom, nam. Zupełnie nie rozumiem, co oni robią. Jednak piłkarze PAOK-u zareagowali właściwie. uspokoili nas i sami podeszli do swoich kibiców. Myślę, że w Grecji będzie więcej takich sytuacji - powiedział.

Dynamo Kijów do meczu na wyjeździe przystąpi z jednobramkową stratą, bo przegrało 2:3 jako gospodarz w Lublinie. Pełne 90 minut w ukraińskim zespole zagrał Tomasz Kędziora, dla którego zaplanowany na 30 lipca rewanż będzie powrotem na obiekt, gdzie spędził poprzednie 3,5 roku (z PAOK-iem zdobył mistrzostwo Grecji).