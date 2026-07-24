Wisła Kraków, której rok w pierwszoligowym czyśćcu zmienił się w czteroletnie piekło. Śląsk Wrocław, który zrobił to, czego Wisła pragnęła, gdy spadała, czyli szybciutko wrócił. Może nie do końca oczyszczony, bo to dalej klub miejski, ale wrócił. Wieczysta Kraków, piłkarskie dziecko Wojciecha Kwietnia, który zainwestował miliony w klub z osiedla, na którym się wychował i w sześć lat doprowadził go z okręgówki na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Na papierze bardzo ciekawie, być może ciekawiej niż kiedykolwiek. Poza tym jest tu pewna aura ekskluzywności, jak na warunki beniaminków oczywiście. Bo Śląsk i Wisła mają wielkie tradycje, które oczywiście na boisku nie mają znaczenia, ale pod kątem atencji kibiców owszem. A Wieczysta najwięcej pieniędzy z tej trójki. Co musi się stać, by nie powtórzył się scenariusz z poprzedniego sezonu, gdy z Ekstraklasy spadło dwóch z trzech beniaminków?

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To wcale nie będzie takie proste. Wisła wraca do innej ligi, niż ta, z której spadała. Śląsk, choć tylko rok go nie było, nie może udawać, że spadek się nigdy nie wydarzył i teraz powtórka im już nie grozi. Wieczysta, choć nadal bogata, nie ma już finansowo przewagi nad całą resztą. Ale każdy z nich ma jeden podstawowy cel - utrzymać się w Ekstraklasie.

Nowa Wisła w "nowej" Ekstraklasie

Teoretycznie najmocniejsza powinna być Wisła, triumfator I ligi. Jednak to często jest bez znaczenia. Odkąd wchodzą trzy drużyny, aż trzy z sześciu drużyn, które awansowały z pierwszego miejsca, żegnały się z Ekstraklasą już po roku. Krakowianie bezsprzecznie mają swoje argumenty. Zdolna młodzież (Kacper Duda, Maciej Kuziemka, Jakub Krzyżanowski), która dostanie szansę rozwoju poziom wyżej to potencjalnie bardzo mocny, jeśli faktycznie zrobią krok (lub więcej) do przodu. Poza tym wreszcie dowiemy się, jak Angel Rodado będzie wyglądał na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Choć tu zastrzeżenie, Hiszpan boryka się nadal z kontuzją barku i nie przepracował odpowiednio okresu przygotowawczego, co może mieć, przynajmniej w pierwszych tygodniach po powrocie, duży wpływ.

Gdyby Krakowianie zagrali w zeszłym sezonie dwie takie rundy, jak jesienna, to byłby to najbardziej efektowny awans w historii. Jednak nie zagrali. W tabeli za sam 2026 rok zajęli dopiero czwarte miejsce, remisując tak samo często, jak wygrywając (po 7). Ze wzmocnień na razie najciekawiej wygląda 27-letni skrzydłowy Elie Youan, który ma na koncie m.in. 17 goli i 16 asyst w szkockiej ekstraklasie. Pytanie jednak brzmi, czy nie dało się zrobić więcej w defensywie. To ten element najczęściej stawał Wiśle na drodze do awansu i nawet w minionym sezonie kłopotów nie brakowało. Tymczasem sprowadzono tylko Maxence'a Maisonneuve'a na środek obrony, który grał głównie w trzeciej lidze francuskiej.

Wisła będzie musiała przede wszystkim pamiętać, że wraca do zupełnie innej Ekstraklasy niż ta, z której spadała. Wraca do ligi, w której Korona Kielce jest w stanie wydać lekką ręką milion euro na piłkarza, a Widzew Łódź czy Lech Poznań biją wszelkie finansowe rekordy. Do ligi, w której poprzedni sezon był prawdopodobnie najbardziej wyrównanym w historii. Do ligi, w której Wisła nie będzie już miała przewagi jakości ofensywnej nad innymi, jak było w I lidze (nawet gdy nie udawało się awansować). Chcące grać efektownie beniaminki rzadko tutaj dobrze kończą, wystarczy zapytać np. w Miedzi Legnica o sezon 2018/19 (i 22/23 w sumie też, bo wtedy także tego próbowali, równie bezskutecznie).

Śląsk raz zasmakował I ligi i mu wystarczy. Pytanie, czy jakości też?

Śląsk? Oni zaliczyli sezon odwrotny od tego Wisły. To wiosnę mieli bardzo mocną, najmocniejszą w całej I lidze. Znacznie poprawili wówczas bronienie, bo stracili tylko 16 goli, a jesienią aż 31. To dobry kierunek, opłacalny dla beniaminków, co pokazała w zeszłym sezonie Wisła Płock. Oczy krwawiły, ale klub się utrzymał, jako jedyny z "nowicjuszy".

Mam też dużo większe zaufanie do trenera Śląska Ante Simundzy niż do Mariusza Jopa z Wisły. Imponowało mi, w jaki sposób Słoweniec zmodyfikował grę Wrocławian wiosną. Jak uszczelnił defensywę i stworzył zespół pozytywnie wyrachowany. Jop w trakcie wiosny nie potrafił zareagować na problemy Wisły i choć teoretycznie jest z Simundzą na remis w udanych rundach, to o Słoweńcu wiemy już, że umie reagować. W przypadku Jopa tej pewności jeszcze nie ma.

Całościowo brawa dla Wrocławian, że nie utknęli w I lidze. Co nie znaczy, że nie grozi im powrót. Kadrowo to do nich mam największe zastrzeżenia. Aż 31 z 69 goli w zeszłym sezonie strzeliło dla nich trzech piłkarzy: Piotr Samiec-Talar, Przemysław Banaszak i Luka Marjanac. Z nich byłbym spokojny tylko o tego pierwszego. Banaszak jak dotąd w karierze rozegrał w Ekstraklasie 28 spotkań i strzelił w niej cztery gole. Marjanac z kolei nie ma w karierze gola na najwyższym poziomie rozgrywkowym (na Słowenii strzelał tylko w drugiej lidze). Kolejne pięć to trafienia Damiana Wachoła, kompletnie odpalonego przez trenera, a łącznie 14 bramek strzelili obrońcy, dla których to oczywiście bonus, a nie cel.

Sprowadzony napastnik Malaly Dembele ma rekord goli w jednym sezonie ligowym na poziomie osiem trafień i to w drugiej lidze tureckiej. Inne transfery też nie robią efektu "wow", bo np. 24-letni stoper Irodotos Christodoulou ma na koncie jeden sezon na poziomie wyższym niż druga liga cypryjska (choć już np. ściągnięcie doświadczonego w Ekstraklasie Grzegorza Tomasiewicza do środka pola można chwalić). Sama defensywa wiosną wyglądała bardzo dobrze, ale też trudno w pełni ufać Jehorowi Matsenko czy Marc'owi Llinaresowi, który w sezonie spadkowym byli słabiuteńcy.

Wieczysta z marzeniami i bez presji. Tylko jakby ten stołek trenera trochę ochłodzić...

Co zaś z Wieczystą? To na papierze największa zagadka. Niekoniecznie dlatego, że są debiutantem. To akurat nie zdziwię się, jeśli im nawet pomoże. Nie przeżyją szoku, iż liga jest po tych wszystkich latach zupełnie inna, co grozi Wiśle. Nie wpadną w pułapkę myślenia "szybko wróciliśmy, to już więcej nie spadniemy", czyhającą na Śląsk. Całościowo na nich nie ma absolutnie żadnej presji.

Bardzo podoba mi się ich wzmocnienie defensywy Antonio Miliciem. To doskonały kandydat na jej lidera, postać, której w tej formacji nie ma ani Śląsk, ani Wisła. Ogólnie im nie brakuje postaci ogranych w Ekstraklasie. Co prawda takich, którzy w niej nie błyszczeli jak np Lisandro Semedo, Miki Villar czy lata temu Kamil Dankowski. Niemniej pod kątem jakości kadry w odniesieniu do Ekstraklasy, do Wieczystej mam przed sezonem największe zaufanie. Poza tym przed nami wciąż ponad miesiąc okienka transferowego, a Wojciecha Kwietnia stać zapewne na dużo więcej niż Wisłę i zwłaszcza Śląsk. Więc choć ogólnie Wieczysta nie ma już przewagi finansowej nad całą resztą stawki, jak w niższych ligach, to nad pozostałymi beniaminkami z pewnością.

Zagrożenia? Gorący stołek trenera. Wieczysta miała ich w zeszłym sezonie trzech. Mimo zamieszania i absurdalnego eksperymentu z Gino Lettierim awans wywalczyła, bo Kazimierz Moskal jest od nich specem. Obawiam się jednak o niego, gdy zdarzy się kryzys, a zdarzy się na pewno. Nie byłoby to nic nowego, ŁKS też go zwalniał i to po obu awansach do Ekstraklasy, jakie Moskal z nimi wywalczył. Jednak taka niecierpliwość Wojciecha Kwietnia na tym poziomie może kosztować znacznie drożej. Cierpliwość jest tu w cenie, wystarczy rzut oka na GKS Katowice, który zimą tego roku był w strefie spadkowej, ale trenera Rafała Góraka nie zwolnił. W efekcie grają dziś w europejskich pucharach.

Wieczysta zaskoczy pozostałych? To może być ich broń

Podsumowując, każdy z beniaminków ma swoje nadzieje. Wisła ma ogromną motywację po wywalczeniu wreszcie awansu, najlepiej zgraną kadrę i zdolnych młodych. Wieczysta ma sporo zawodników z doświadczeniem w Ekstraklasie i najwięcej pieniędzy. Śląsk za to najlepszego z tej trójki trenera. Kibicowsko Ekstraklasa już zyskała, bo jednak Wisła oraz Śląsk sporo wnoszą (byle wpuszczali się wzajemnie na stadion). Wieczysta jest tu ich przeciwieństwem, ale ich mecze już w I lidze były często efektowne i może dać wiele emocji.

Typ przedsezonowy? Najwyżej dałbym Wieczystą. Wątpliwości są, muszą poprawić grę zwłaszcza w defensywie, ale na nich nie ciąży żadna presja i to ich broń w porównaniu do pozostałej dwójki. Wszak dla Wisły szybki spadek byłby tragedią. Śląsk zaś będzie chciał pokazać, że ten sezon z I lidze to był wypadek przy pracy. Tymczasem Wojciech Kwiecień nie ma na sobie aż tylu par oczu kibiców. Poza tym przykłady Wisły Płock czy Motoru Lublin pokazują, że te beniaminki z baraży potrafią się spokojnie utrzymać. Właściwie to robią to częściej (4 na 6) niż te z pierwszego miejsca (3 na 6).

Wisła? Życzę trenerowi Jopowi, żeby dotrwał do końca sezonu, choć średnio w to wierzę. Mimo to stawiałbym na ich skuteczne utrzymanie. Co do Śląska mam największe obawy. Trener Simundza może z nich wiele wyciągnąć, ale Marcina Brosza też uważam za dobrego szkoleniowca. Zaś Bruk-Betu rok temu nikt by nie uratował. Zobaczymy, co się stanie, gdy Ekstraklasa powie "sprawdzam".