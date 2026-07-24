Był gwiazdą Polonii Warszawa, teraz zagra w Legii. "Mieli nadzieję, że to nieprawda"

Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa po sześciu latach. Mimo że 25-letni napastnik w stołecznym klubie spędził pięć lat i dobrze radził sobie w juniorach, to za pierwszym razem zatrzymał się na drużynie rezerw i nie dostał szansy debiutu w Ekstraklasie. Ale po odejściu z Legii też długo nie błyszczał. Zjawiński spędził rok w Stali Mielec, dla której strzelił jednego gola w Ekstraklasie, ale najlepszy mecz rozegrał przy Łazienkowskiej przeciwko Legii. Później zjeździł kawał kraju: trafił do Lechii, która wypożyczała go do Sandecji Nowy Sącz i Widzewa Łódź. Kiedy po powrocie nad morze wywalczył awans do Ekstraklasy, wydawało się, że w drużynie zagrzeje miejsce na dłużej. Tak się jednak nie stało. Co poszło nie tak?

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Zjawiński swoje miejsce na ziemi znalazł dopiero w Polonii Warszawa, dla której w dwa sezony strzelił aż 43 gole, a w tym czasie w I lidze skuteczniejszy od niego był tylko Angel Rodado z Wisły Kraków. Mimo że napastnik z Polonią do Ekstraklasy nie awansował, to latem dostał szansę powrotu i do niej, i do Legii. Nie chcę nikomu niczego udowadniać, bo nie o to w tym chodzi. Nie potrzebuję dodatkowych emocji. Nie będę robił niczego z myślą o kimś - zapowiada Zjawiński w rozmowie ze Sport.pl.

Konrad Ferszter: Zjechałeś Polskę z południa na północ, żeby po sześciu latach wrócić do Legii.

Łukasz Zjawiński: - To była długa droga, ale jednocześnie pozytywna i taka, która dała mi wiele rożnych doświadczeń, które sprawiły, że jestem dzisiaj lepszym piłkarzem i silniejszym człowiekiem. No i najważniejsze, że ostatecznie trafiłem tam, gdzie chciałem.

Pierwszy raz trafiłeś do Legii w 2015 r., gdy miałeś zaledwie 14 lat. Jak do tego doszło?

- W ogóle miałem przyjechać do Warszawy już rok wcześniej, ale jak na tamten czas byłaby to za duża zmiana. Dlatego na rok poszedłem jeszcze do Górnika Zabrze, czyli bliżej domu rodzinnego. Dopiero stamtąd, gdy byłem gotowy, trafiłem do Legii. I muszę przyznać, że to były dobre decyzje, bo nie miałem żadnych problemów, by poradzić sobie w Warszawie, w bursie, z dala od rodziców.

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Głupoty do głowy nie przychodziły?

- Wiadomo, że były takie momenty, ale byliśmy w bursie salezjańskiej, która bardzo zwracała uwagę na to, żebyśmy twardo stąpali po ziemi.

To prawda, że jeszcze w akademii Legii jeden z trenerów wysyłał ci filmy z Edinem Dżeko?

- Tak, to był trener Mateusz Kamuda, z którym poświęciłem bardzo dużo czasu nie tylko na filmy, ale też na finalizację sytuacji. Zresztą do teraz, kiedy tylko mam czas wolny, jeżdżę na treningi indywidualne na boisku. A w filmach był nie tylko Dżeko, ale też wielu innych napastników, na których zwracałem uwagę.

Widziałeś jakieś podobieństwo między sobą i Bośniakiem?

- W tamtym czasie moja postura i sposób poruszania się w polu karnym na pewno były podobne. Trener też coś w tym widział, więc na pewno nie robił tego bez przyczyny.

Na jakich zawodników jeszcze zwracano ci uwagę?

- Było ich tylu, że dokładnie nie pamiętam, ale wciąż patrzę na Roberta Lewandowskiego, Harry’ego Kane’a czy Romelu Lukaku. W polu karnym świetnie poruszał się też Edinson Cavani, którego również stawiałem sobie za wzór.

Długo byłeś postrzegany tylko jako napastnik do gry tyłem do bramki, do którego można posyłać długie piłki. Nie wkurzało cię to?

- Nie, bo ile ludzi, tyle opinii. Każdy piłkarz ma swoją specyfikę, a ja w tamtym czasie na pewno byłem bardziej jednowymiarowy. Byłem zawodnikiem, który utrzymywał się przy piłce, obracał się z nią, ale nie schodził między linie. Od tamtej pory bardzo to poprawiłem.

W Legii spędziłeś pięć lat, ale w pierwszej drużynie nie zadebiutowałeś. Miałeś żal, że nie dostałeś szansy?

- Nie miałem żalu, ale czułem, że to odpowiedni moment na to, by postawić kolejny krok. Zdawałem sobie sprawę z tego, że w pierwszej drużynie było tyle jakości, że trudno byłoby mi nie tyle w niej zadebiutować, co na stałe się do niej przebić. Miałem marne szanse na grę, więc chciałem pójść inną drogą. Nie miałem do nikogo pretensji. Bardziej dominowała u mnie podwójna motywacja, by tutaj jeszcze wrócić i bardzo się cieszę, że to mi się udało.

Powrót do Legii był dla ciebie priorytetem?

- Miałem to w głowie od momentu, w którym opuszczałem klub. Nie wiedziałem, kiedy to się stanie, ale był to jeden z moich celów. Nie chcę powiedzieć, że zrealizowałem go szybko, ale na pewno szybciej, niż się spodziewałem.

Już raz wracałeś na Łazienkowską, ale jako zawodnik Stali Mielec. Mimo że nie strzeliłeś gola, to miałeś aż trzy asysty i wygraliście 3:2.

- To był wyjątkowy mecz. Mimo że nikt mnie z Legii na siłę nie wypychał, to siłą rzeczy był to dodatkowy smaczek i ekscytacja, bo chciałem się zaprezentować jak najlepiej. Był to jeden z moich lepszych meczów w karierze.

Po odejściu z Legii nie brakowało ci stabilizacji? W ciągu trzech lat zagrałeś aż w czterech klubach.

- Bardzo mi tego brakowało. Miałem dobry moment w Sandecji Nowy Sącz, gdzie grałem na wypożyczeniu z Lechii Gdańsk, ale po powrocie nie miałem wpływu na pewne rzeczy. Wydawało mi się, że zasłużyłem na szansę, ale ówczesny trener widział to inaczej. Jednocześnie nie chciał się zgodzić na transfer definitywny do innego klubu, bo gdybym rozwinął się gdzie indziej niż w Lechii, on wyszedłby na słabego trenera. To był dla mnie spory problem.

Miałem propozycję z Warty Poznań, ale kluby się nie dogadały. Tam pewnie miałbym więcej szans na grę. W końcu latem 2022 r. Lechia wypożyczyła mnie do Widzewa Łódź, gdzie nie grałem na swojej nominalnej pozycji. W klubie bardziej widzieli mnie w roli ofensywnego pomocnika, czasem skrzydłowego. Ja uważam jednak, że wszystko zawsze się dzieje po coś. Dlatego nie żałuję żadnej decyzji, bo finalnie skończyło się bardzo dobrze.

Nie wierzę, że nigdy nie żałowałeś żadnego z tych ruchów.

- Ale tak było. Teraz może bardziej zastanowiłbym się nad odejściem do Widzewa, ale nie powiem, że na pewno bym się na niego nie zdecydował. Na tamten moment to był dobry wybór. Wyszło, jak wyszło, ale w teorii wyglądało obiecująco. Wydaje mi się, że tamten okres w karierze był mi potrzebny, żeby się rozwinąć mentalnie. Dziś jestem silniejszy nie tylko jako piłkarz, ale też przede wszystkim jako człowiek.

Który moment był dla ciebie najtrudniejszy?

- Było ich parę. Jednym z nich był ten, gdy w Stali Mielec tydzień przed rozpoczęciem ligi usłyszałem, że nie widzą mnie u siebie jako młodzieżowca, mimo że wcześniej zapewniali mnie, że będę zawodnikiem pierwszego wyboru. Zostałem zesłany do rezerw i gdy drużyna szykowała się do sezonu, ja musiałem szukać nowego klubu. Wtedy trafiłem do Lechii, gdzie u trenera Piotra Stokowca nie grałem przez pół roku. W Widzewie było inaczej, ale strzeliłem tylko jednego gola. Kolejny cios dostałem w Lechii, zaraz po awansie do Ekstraklasy. Mimo że byłem istotną postacią w szatni, usłyszałem, że nie mam szans na grę i znów musiałem szukać klubu. I tak trafiłem do Polonii, gdzie w końcu otrzymałem prawdziwe zaufanie. I okazało się, że pomogliśmy sobie wzajemnie.

Kluby się na tobie nie poznawały, czy w Polonii przeszedłeś wyjątkową przemianę?

- Na pewno w żadnym klubie nie dostałem takiego zaufania, jak tam. Ale ja też stałem się lepszym piłkarzem i bardziej dojrzałym człowiekiem, bardziej stabilnym emocjonalnie.

Były już dyrektor sportowy Polonii – Piotr Kosiorowski - powiedział, że gdy przychodziłeś do klubu, byłeś najbardziej krytykowanym transferem w jego sześcioletniej kadencji w klubie.

- Słyszałem o tym i byłem tym zszokowany. Polonia była wtedy drużyną, która ledwo utrzymała się w I lidze, a ja z Lechią awansowałem do Ekstraklasy. Ale to nic złego, każdy ma prawo oceniać. Fakty są takie, że z Polonii odchodziłem jako zawodnik, który dał jej coś ekstra i myślę, że kibice też będą mnie miło wspominać.

Ale w Polonii też łatwego startu nie miałeś. W czterech pierwszych występach nie strzeliłeś gola, w piątym dostałeś czerwoną kartkę. Zacząłeś zdobywać bramki dopiero od dziewiątej kolejki, gdy wróciłeś do podstawowego składu na mecz z Odrą Opole.

- Fakt, start w nowym klubie znowu był słaby pod każdym względem. I jeszcze ta czerwona kartka... Ale trener Mariusz Pawlak po jednym ze sparingów powiedział mi, że mam bardzo dużo cech, które on ceni u napastnika i że jeśli będę robił to, co on oczekuje, to może mi powiedzieć, że w końcu zacznę strzelać. Nie gwarantował mi nie wiadomo jakiej liczby goli, ale wierzył we mnie. Momentem zwrotnym była rozmowa przed spotkaniem z Odrą, kiedy usłyszałem, że jest ze mnie zadowolony, stawia na mnie i mi ufa.

To był trener, który dał mi najwięcej pewności siebie. Były momenty, w których wielu by już ze mnie zrezygnowało, a on mnie jednak potrzebował. Trener Pawlak nie interesował się opinią innych, postawił na mnie w nieoczywistym momencie, ale ostatecznie to się opłaciło. I mnie, i jemu, i Polonii.

Po słabym początku nie miałeś w głowie, że znowu się nie uda?

- Tak, przeszło mi to przez myśl, bo trudno, żeby w takiej chwili było inaczej. Dopiero co zmieniłem klub i znów działy się niefajne rzeczy. Mimo to starałem się nastawiać pozytywnie. Ciężka praca, która mnie cechuje, w końcu jednak oddała mi z nawiązką. Parę razy się wywróciłem, nie było lekko. Ale za każdym razem podnosiłem się i uparcie dążyłem do celu, jaki sobie postawiłem. To jedyne słuszne podejście.

Kiedy poczułeś, że czas odejść z Polonii i postawić kolejny krok?

- Trudno wskazać jeden konkretny moment. Bardziej chodziło o to, czego na co dzień nie widać, o zaplecze. W dwa lata coś tam zrobiłem i już nie chciałem się martwić, gdzie będę trenował i czy to boisko będzie podlane. Albo czy ktoś nie będzie nam chodził koło szatni. Ja nie mam pretensji, bo Polonia działała, jak mogła i jej właściciel też wyłożył dużo własnych pieniędzy na klub, co bardzo szanuję. Zresztą ja też czułem ten szacunek od niego. Ale zawodnik też zwraca uwagę na inne rzeczy, na codzienny komfort. Druga sprawa to klub, który się po mnie zgłosił. Największy w Polsce, więc nie mogłem mu odmówić.

Media informowały, że Legia nie złożyła ci najkorzystniejszej finansowo oferty. Czym cię przekonała?

- Mogę potwierdzić, że oferta z Legii nie była najwyższa. Znałem jednak dyrektora skautingu – Piotra Zasadę - i on też pewnie wiedział, że pieniądze nie będą najważniejsze. Dla mnie istotne było to, jakie podejście do mnie miała Legia. Chciałem tutaj wrócić, a w tym przekonaniu utwierdziły mnie rozmowy z trenerem Markiem Papszunem.

Wracam tu nie po to, by żyć w luksusie Legia Training Center: mieć gdzie trenować, śniadania, obiady, a poza tym świetnych kibiców i piękny stadion. To najlepsze miejsce, żeby zrobić następny krok i się rozwijać. Nie wiem, jak potoczy się moja kariera. Czy pójdę dalej, czy nie. Ale na pewno, jeśli chcesz się rozwijać, to Legia jest najlepszym do tego miejscem. Jeśli poradzisz sobie tutaj, to już poradzisz sobie wszędzie.

Informacja o tym, że zamieniasz Polonię na Legię wypłynęła jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu. Nie miałeś w związku z tym problemów?

- Były osoby, które mówiły mi, że mają nadzieję, że to nieprawda, ale nieprzyjemności nie miałem. Ja zresztą nigdy nie mówiłem, że jestem kibicem Polonii, nie całowałem jej herbu. Wręcz przeciwnie, od początku każdy wiedział, że moje serce jest zdecydowanie bliżej Legii. Każdy wiedział, że jeśli otrzymam propozycję jak Rafał Adamski, to z niej skorzystam. To normalne.

Do końca dałem z siebie 100 proc. A przecież mogłem już grać na pół gwizdka, mówić, że coś mnie boli, myśleć o przyszłości, żeby tylko nie zrobić sobie krzywdy. Mimo to strzeliłem gola Odrze Opole, zagraliśmy w półfinale baraży. Trener wiedział, że tak będzie, dlatego też w ogóle nie zastanawiał się, czy odsunąć mnie od składu. Już rok wcześniej mogłem odejść z klubu, ale usłyszałem, że nie chcą mnie sprzedać. Wtedy też nie chodziłem, nie przeklinałem i nie obrażałem się, tylko robiłem swoje. Życie mnie za to doceniło.

Kosiorowski powiedział, że wsiadasz na bardzo wysokiego konia.

- Na pewno nie wsiadłem do pociągu Kolei Śląskich, tylko bardzo szybkiego Intercity. To duży przeskok, ale wydaje mi się, że w życiu trzeba mierzyć jak najwyżej. Zawsze podjąłbym taką decyzję, niezależnie od tego, co kto o niej mówi i myśli.

Podobną drogę do ciebie przeszedł Adamski, który też do niedawna strzelał gole w I lidze. Myślisz, że on przetarł szlak dla takich zawodników jak wy?

- Mam nadzieję, że tak będzie. Przede wszystkim cieszę się z jego historii, bo Rafał to świetny przykład na to, jak wiele można osiągnąć dzięki ciężkiej pracy. Nie znaliśmy się wcześniej, dopiero teraz widzę go na co dzień i mogę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. Duży szacunek dla niego. Ktoś powie, że to był oczywisty ruch, bo Legia miała go pod ręką w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Ja jednak uważam, że to wcale nie był tak oczywisty transfer, bo takich jak ten wiele jednak nie było. Dlatego cieszę się, że Rafał odpłacił za zaufanie zaangażowaniem i golami. Fajnie, że ktoś w niego uwierzył.

Ty też w końcu wracasz do Ekstraklasy. Chcesz udowodnić, że i tu możesz strzelać gole?

- Nie, nie potrzebuję dodatkowych emocji, bo i tak mam ich wiele w związku z powrotem do Legii. Staram się być spokojny i cieszę się, że mogę wrócić do Ekstraklasy. Nie chcę nikomu niczego udowadniać, bo nie o to w tym chodzi. Nie będę robił niczego z myślą o kimś. Najważniejsza jest Legia.