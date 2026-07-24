Redakcja Sport.pl wytypowała tabelę Ekstraklasy. Nigdy nie byliśmy tak zgodni

"Projekt Ekstraklasa" w Sport.pl to nasz autorski pomysł na poszerzenie oferty redakcyjnej związanej ze startem sezonu ligowego. W specjalnie powołanym zespole będziemy chcieli przybliżyć naszym Czytelnikom, ukochane rozgrywki.

A zatem na ich progu postanowiliśmy zaprosić Was do dyskusji o tym, jaki będzie to sezon. W ramach specjalnego zespołu Sport.pl przeprowadziliśmy burzliwą dyskusję na temat tego, kto zakończy rozgrywki 2026/27 na ligowym podium, kto sięgnie po tytuł, a komu pozostanie gorycz degradacji. W skład kapituły weszli Konrad Ferszter, Bartosz Królikowski, Filip Macuda, Kacper Sosnowski, Dominik Stachowiak oraz Dawid Szymczak. Każdy z sześciu dziennikarzy podzielił się swoim przemyśleniami. Na ich podstawie wyciągnęliśmy wspólne wnioski i ułożyliśmy tabelę Ekstraklasy w kolejności, która przed rozpoczęciem rozgrywek wydaje się nam być najbardziej prawdopodobna.

Oczywiście piłka nożna to pasmo niespodzianek i nie zdziwią nas inne, końcowe i zupełnie nietypowe wydarzenia, które zrewidują nasze przewidywania. Nie mniej - oto cała tabela Ekstraklasy 2026/27 według Sport.pl.

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18. Wisła Płock

Pół roku w piłce nożnej to wieczność. Jeszcze w lutym Wisła Płock przystępowała do wiosennego grania w Ekstraklasie z pozycji lidera, a teraz - w dniu startu nowego sezonu - jest wymieniana jako jeden z głównych kandydatów do spadku. Płocczanie w 2026 roku odnieśli zaledwie dwa zwycięstwa - najmniej z całej ligowej stawki, a wiosną mieli olbrzymi problem ze strzelaniem goli. W tej statystyce także byli najgorsi (13 trafień).

Problem braku skutecznej dziewiątki nie został póki co rozwiązany. Kibice Wisły śmiechem przez łzy mogą powiedzieć, że za zdobywanie bramek odpowiadać będzie środkowy obrońca Marcin Flis, który przez ostatnie 1,5 roku gry w Pogoni Siedlce strzelił aż... 18 goli. Jest świetnym egzekutorem rzutów karnych. Do Wisły trafili doświadczeni ligowcy: Michał Król, Patryk Kun i Adam Radwański, z Anglii po nieudanych wojażach do Polski wrócił Olaf Kobacki, sprowadzono Chorwata Juricę Prsira, a jedynym jak dotąd gotówkowym transferem Płocczan jest wykupienie Diona Gallapeniego z Widzewa Łódź.

I o ile transfery - poza brakiem wspomnianego napastnika - nie wyglądają aż tak źle, o tyle największym znakiem zapytania przy Wiśle jest postać trenera. Po dwóch bardzo udanych sezonach z klubu odszedł Mariusz Misiura, który był absolutnie kluczową postacią w Wiśle. Zmienił się także dyrektor sportowy - Radosława Kucharskiego zastąpił Łukasz Stupka.

W Wiśle wiele będzie zależało od tego jak poukłada ją nowy szkoleniowiec - Adam Majewski. To człowiek, który wie jak utrzymać się w Ekstraklasie. Dokonał tego w sezonie 2021/22, gdy wraz ze Stalą Mielec zakończył sezon na 14. miejscu. Pytanie jak poradzi sobie w Płocku.

Zwykło się mawiać, że drugi sezon dla beniaminka Ekstraklasy jest znacznie trudniejszy od tego tuż po awansie. Wydaje się, że Płocczanie - sumując wszystkie dotychczasowe problemy i skalę niewiadomych - mogą mieć bardzo poważne problemy z utrzymaniem. Każdy z sześciu członków naszej kapituły umieścił ich w strefie spadkowej.

17. Śląsk Wrocław

Wrocławianie są w odwrotnej sytuacji do Wisły Płock. Wracają do Ekstraklasy po rocznej przerwie, choć zanotowali kiepską jesień i 2026 rok zaczynali jako dopiero szósta siła I ligi, mająca olbrzymie problemy z grą w defensywie. Trener Ante Šimundža zmienił jednak system gry, zaczął wystawiać trzech stoperów - w tym sprowadzonego zimą Lamine'a Ba - i Śląsk pokazał lepsze oblicze. W pełni zasłużenie finiszował za plecami Wisły Kraków, wiosną będąc najlepszym zespołem zaplecza Ekstraklasy.

Problem w tym, że najwyższa klasa rozgrywkowa to większe wymagania. Śląsk dokonał póki co siedmiu transferów. Na papierze najmocniej wygląda zakontraktowanie mającego duże doświadczenie Grzegorza Tomasiewicza (ponad 200 meczów w Ekstraklasie - przyp. red) oraz szwedzkiego bocznego obrońcy Alexa Timossiego Anderssona, który regularnie występował w rodzimej lidze. Poza nimi do Śląska trafili:

dwaj środkowi obrońcy: sprowadzony z ligi cypryjskiej za ponad 100 tysięcy euro Irodotos Chritodoulou oraz wypożyczony z Górnika Zabrze Dominik Szala,

środkowy pomocnik Eniss Shabani, który występował w chorwackim Vukovarze

napastnik Malaly Dembele - w ostatnich latach strzelający gole na zapleczu tureckiej elity.

Gdzie więc widzimy największe deficyty WKS-u? Przede wszystkim w braku doświadczenia. Dla wielu zawodników będzie to pierwsza styczność z Ekstraklasą (wspomniany Ba, Luka Marjanac, Jorge Yriarte, Michał Rosiak lub kolejna próba zaistnienia w niej po poprzednich niepowodzeniach (Llinares, Michał Mokrzycki, Przemysław Banaszak).

Niepokojem może napawać także sytuacja na lewym wahadle, gdzie rywalem dla wspomnianego Llinaresa będzie niedoświadczony Adrian Żulewski. Hiszpan w I lidze prezentował się dobrze, ale został już negatywnie zweryfikowany przez Ekstraklasę na początku swojego pobytu we Wrocławiu. Pod tym kątem jako osłabienie należy rozpatrywać odejście utalentowanego Krzysztofa Kurowskiego, który trafił do Twente Enschede.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wnioski oceniliśmy, że Wrocławianie są - na ten moment - najsłabszym z beniaminków Ekstraklasy. Sytuacja Śląska poróżniła naszą kapitułę. Połowa z niej umieściła WKS w strefie spadkowej, a połowa na ostatnim bezpiecznym miejscu. Wydaje się, że walka o ligowy byt to na ten moment maksimum możliwości WKS-u.

16. Radomiak Radom

Aż czterech z sześciu członków naszej kapituły umieściło Radomiaka w strefie spadkowej. Problem w tym, że dwóch z nas uważa, że podopieczni Tomasza Kaczmarka zakończą rozgrywki odpowiednio na 10. i na 12. miejscu.

Radomiak przygotowuje się do swojego szóstego sezonu z rzędu w Ekstraklasie. W ostatnich trzech notował tendencję zwyżkową. Rozgrywki 2023/24 kończył na 15. pozycji, rok później był już na 12. miejscu, a w ostatniej kampanii finiszował na 10.

Tym razem może być inaczej, bo Radomianie się osłabili. Z klubu odeszli Vasco Lopes, Michał Kaput i przede wszystkim bardzo skuteczny Maurides, który w poprzednim sezonie strzelił aż osiem goli. Brazylijczyka zastąpić będzie musiał sprowadzony z Westerlo Iworyjczyk Fernand Goure. Problem w tym, że ostatniego ligowego gola strzelił w barwach Dunajskiej Stredy. Blisko trzy lata temu.

Do Radomia zawitał też Kacper Karasek z Motoru Lublin, który na Lubelszczyźnie grał bardzo mało i strzelił tylko jednego gola. Ciekawi nas powrót do ligi Conrado, znanego przed laty z Lechii Gdańsk. W zespole rozgrywającym swoje mecze przy ulicy Struga zobaczymy także piłkarzy z Angoli (Manu) i Surinamu (Che Nunnely). Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Radomiak co sezon jest wielką zagadką. Nieinaczej jest i teraz.

15. Motor Lublin

Drzwi obrotowe - tymi dwoma słowami najchętniej podsumowalibyśmy to, co działo się w ostatnich tygodniach na Lubelszczyźnie. Motor, który w poprzednim sezonie zajął 12. miejsce, latem opuściło aż 14 zawodników oraz dotychczasowy trener Mateusz Stolarski. Co istotne - członkami exodusu byli ważni w poprzednim sezonie: Bartosz Wolski (6 goli, 7 asyst) i Ivan Brkić (czołowy bramkarz ligi). Dodatkowo Motor konkretnie zarobił. Według portalu Transfermarkt za sześć milionów euro sprzedał do Deportivo La Coruña Brighta Ede.

Z plusów w klubie został Karol Czubak, czyli wicekról strzelców poprzedniego sezonu. Czy Lublinianie znów będą musieli polegać na jego skuteczności? Na to pytanie odpowiedź będzie musiał znaleźć nowy szkoleniowiec Mariusz Misiura. Zresztą, długo wydawało się, że to on - obok wspomnianego Czubaka - będzie największą gwiazdą Motoru w nadchodzącym sezonie.

Ostatecznie do Lublina trafiło dwóch piłkarzy, którzy przez ostatnie lata występowali we Włoszech: Mateusz Łęgowski i przede wszystkim Bartosz Bereszyński, mający w dorobku aż 59 meczów w reprezentacji Polski.

Kapituła Sport.pl, analizując przypadek Motoru, była podzielona. Dwóch naszych ekspertów uznało, że Lublinianie pożegnają się z elitą. Pozostała czwórka widzi zespół Mariusza Misiury finiszujący na miejscach 13-15. Niewykluczone, że to realna ocena siły obecnej kadry klubu z wschodniej części kraju.

14. Cracovia

Cracovia dokonała latem dwóch ciekawych transferów. Wypożyczyła z Lecce Filipa Marchwińskiego, którego kariera znalazła się na sporym zakręcie, a za pół miliona euro ściągnęła z Francji stopera Vincenta Burleta. Środek defensywy ma też wzmocnić doświadczony Austriak Dominik Baumgarnter, który w ostatnich latach regularnie grał w rodzimym Wolfsbergerze.

Czy obrońcy okażą się wartościowymi wzmocnieniem? To jedno z ważnych pytań przed startem sezonu. Z klubu za trzy miliony euro do Werderu Brema odszedł utalentowany Oskar Wójcik. W Krakowie nie zagrają już też Maxime Dominguez oraz Gabriel Charpentier. Końca dobiegło również nieudane wypożyczenie Wiktora Bogacza.

Jeszcze ważniejsze niż bronienie dostępu do własnej bramki będzie dla Cracovii atakowanie bramki rywala. A to wiosną 2026 roku szło piłkarzom ze stolicy Małopolski jak po grudzie. Gorszą ofensywę od "Pasów" miała tylko wspomniana Wisła Płock. Co więcej - Cracovia wygrała w tym roku zaledwie 2 z 16 ligowych meczów. To bilans wprost fatalny.

Nie do pominięcia jest kwestia związana z zawirowaniami właścicielskimi. Nie do końca wiadomo jaki kierunek obierze pod wodzą Roberta Platka. Wcześniej przez wiele lat Cracovią zarządzał śp. prof. Janusz Filipiak, a po jego śmierci - żona Elżbieta.

Krakowianie do szczęśliwego utrzymania w poprzednim sezonie dojechali dzięki aż dziewięciu wiosennym remisom. W tym sezonie podobna sztuka może się nie udać. Tak przynajmniej uważa dwóch naszych ekspertów, którzy wskazali Cracovię jako przyszłego spadkowicza. Czterech z nas sądzi, że podopieczni Bartosza Grzelaka uratują ligowy byt, ale łatwo nie będzie. Największy z naszych optymistów przewiduje 11. miejsce, a trzech pozostałych utrzymanie na miejscach 14-15.

13. Zagłębie Lubin

"Miedziowi" to pierwszy zespół w zestawieniu, którego żaden z nas nie typuje do spadku. I są ku temu powody. Leszek Ojrzyński udowodnił w poprzednim sezonie, że może być kimś więcej niż tylko strażakiem. Zresztą, w rozmowie przeprowadzonej przez Filipa Macudę i Dawida Szymczaka opowiedział więcej o swojej filozofii pracy.

Najwierniejsi kibice Zagłębia pewnie do teraz zastanawiają się co by było, gdyby w klubie zimą pozostał Leonardo Rocha. Z nim w składzie Lubinianie mogliby powalczyć o ligowe podium. Zwłaszcza, że jeszcze w marcu się na nim plasowali, a przez chwilę byli nawet liderem tabeli. Ostatecznie zakończyli sezon na i tak wysokim siódmym miejscu.

Dziś taki wynik wydaje się być misją trudną do zrealizowania. Chyba, że w buty Rochy wejdzie wykupiony z Lecha Poznań Filip Szymczak. Lato w Lubinie było wyjątkowo ciekawe. Do klubu trafili znani ligowcy w postaciach Sebastiana Kerka i Zlatana Alomerovicia, utalentowany Szymon Łyczko ze Stali Rzeszów oraz chorwacki obrońca David Colina, grający ostatnio w Osijeku.

Z klubu co prawda odeszli Rafał Gikieiwcz, Sebastian Kowalczyk, Tomasz Makowski i Adam Radwański, ale tylko ten ostatni był istotną postacią w zespole Leszka Ojrzyńskiego. Pozostałe transfery wychodzące nie jawią się jako wyrwy nie do zasypania.

Wydaje się, że Lubinian czeka sezon, w którym ponownie będą ligowym średniakiem. Jak w ich przypadku podzieliły się głosy kapituły? Najbardziej optymistyczny scenariusz (dwa głosy) to 11. miejsce, a najbardziej pesymistyczny to ostatnia bezpieczna lokata, czyli 15.

12. Wieczysta Kraków

Jeśli ktoś jest beniaminkiem Ekstraklasy i sięga po piłkarza, który dopiero co zdobył mistrzostwo Polski i dość regularnie występował w barwach owego mistrza, to musi być traktowany poważnie. Wieczysta jako ostatni z beniaminków zapewniła sobie awans do elity, pokonując w finale baraży Chrobrego Głogów.

Owym wzmocnieniem, tak szumnie anonsowanym przez nas powyżej, jest podpisanie kontraktu z Antonio Miliciem, który ostatnie sześć lat spędził w barwach Lecha Poznań. To jednak, jak do tej pory, jedyny tak spektakularny transfer Krakowian, co do którego jakości nie mamy większych wątpliwości.

Zagadką pozostaje sprowadzony za 700 tysięcy euro Tobias Christensen, który przed laty grał w norweskiej młodzieżówce z kilkoma tegorocznymi uczestnikami mundialu. Podobnie zresztą jak Szwajcar Christopher Lungoyi. Do Polski wraca Ben Lederman - przed laty zawodnik Rakowa Częstochowa, a ostatnio gracz Maccabi Tel-Awiw.

Wieczysta to potencjalnie największa niewiadoma tego sezonu Ekstraklasy. Z jednej strony przystępuje do rozgrywek jako beniaminek, z drugiej zaś jako klub dysponujący pieniędzmi, o których wielu mogłoby tylko pomarzyć.

Znając jednak ostatnie perypetie związane z częstymi zmianami trenera - od początku 2025 roku Wieczystą prowadziło aż pięciu różnych szkoleniowców - zachowujemy rezerwę. Kazimierz Moskal już po raz trzeci w ciągu ostatnich siedmiu lat wywalczył awans do Ekstraklasy, ale nie zdziwi nas jeśli po raz trzeci nie dokończy sezonu w roli trenera klubu, z którym uzyskał promocję.

Jeden z członków naszej kapituły wyłamał się z grona pozostałych i uważa, że Krakowianie pożegnają się z Ekstraklasą, spadając z niej z ostatniego miejsca. Pozostała piątka była raczej zgodna, wskazując, że Wieczysta zakończy sezon na miejscach 10-13 (dwa głosy na 10. pozycję, a po jednym na miejsca: 11, 12, 13).

11. Piast Gliwice

Jeśli utworzylibyśmy tabelę Ekstraklasy, która uwzględniałaby tylko mecze rozegrane w okresie 23 października 2025 - 30 czerwca 2026, to Piast zająłby czwarte miejsce. To najlepsza laurka pracy Daniela Myśliwca, który jest zdecydowanie największą gwiazdą klubu rozgrywającego swoje mecze przy ul. Okrzei.

Piast nie dysponuje wielkimi nazwiskami, wielu skazywało go na spadek, a mimo to 40-letniemu trenerowi z Jasła udało się stworzyć formułę, która działa. Gliwiczanie w 2026 roku nie przegrali dziewięciu meczów, a dali się pokonać w ośmiu. Punktowali jak drużyna środka tabeli i tak też postrzegamy ją przed startem nowego sezonu.

Atutem Piasta powinien być fakt, że przystąpi do sezonu w niemal niezmienionym składzie. Drobną kosmetykę odnajdziemy w środku pola, gdzie Jakub Łabojko zastąpił Grzegorza Tomasiewicza oraz doświadczonego Michała Chrapka.

Głosy naszej kapituły w przypadku Gliwiczan się podzieliły. Największy optymista wskazał na siódmą lokatę, a największy pesymista na 14. miejsce. Przeważająca część z nas sytuuje jednak Piasta jako zespół z miejsc 11-13 i to najpewniej tam ujrzymy Gliwiczan na koniec przyszłego sezonu. Oczywiście jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego.

10. Wisła Kraków

W tym sezonie w Ekstraklasie zobaczymy aż trzy krakowskie zespoły. Co piąty mecz w Ekstraklasie odbędzie się w stolicy Małopolski. Nie ma się co jednak oczekiwać - to na ten powrót - zwłaszcza po jednej stronie krakowskich Błoń - czekano z wytęsknieniem przez cztery długie sezony. Ostatecznie się udało, a Mariusz Jop zagwarantował Wiśle upragniony awans do Ekstraklasy. W elicie znów będziemy mogli obejrzeć derby Krakowa.

Wisła wraca do Ekstraklasy jako zespół, który zdominował poprzednie rozgrywki I ligi. Zdobył aż 71 punktów - o dziewięć więcej niż drugi Śląsk Wrocław. Mógł się też pochwalić najlepszą ofensywą (72 gole) i najlepszą defensywą (32 gole stracone).

Pytanie jak przełoży się to na grę na najwyższym klasie rozgrywkowym. Na nim zobaczymy w końcu Angela Rodado, który od lat błyszczał na zapleczu elity, ale pozostawał być może najlepszym piłkarzem bez występu w Ekstraklasie. Teraz się to zmieni.

Pół żartem, pół serio - nie do końca zadowoleni z letniego okna transferowego Wisły mogą być telewizyjni komentatorzy. Będą musieli poradzić sobie z trudnymi nazwiskami nowych nabytków krakowskiego klubu. Są nimi: Francuz Maxence Maisonneuve i Szwajcar Jérémy Guillemenot. Wzmocnienia uzupełniają Marcel Łubik - w poprzednim sezonie ważna postać wicemistrzowskiego Górnika Zabrze, a także Gwinejczyk Oumar Conté i Francuz Élie Youan. Co ważne - Wisły nie opuścił żaden z architektów awansu.

Zakładamy, że pod Wawelem ambicje sięgają wysoko, ale według naszej kapituły pierwszy sezon Wisły po powrocie do Ekstraklasy będzie czasem na ugruntowanie swojej pozycji. Podobnie jak w przypadku Piasta - głosy się rozłożyły. Od najbardziej optymistycznego (8. miejsce) do najbardziej pesymistycznego (14. miejsce). Zgodnie uznaliśmy, że przygoda Wisły w elicie potrwa więcej niż jeden sezon, a "Biała Gwiazda" będzie mogła tytułować się jako "nieformalny mistrz Krakowa".

9. Pogoń Szczecin

Widmo spadku w poprzednim sezonie zajrzało w oczy kibicom Pogoni Szczecin, ale podopieczni wówczas jeszcze Thomasa Thomasberga dzięki dobrej końcówce sezonu finiszowali na dziewiątym miejscu. I jak wskazuje nasza tegoroczna predykcja - nie zdziwi nas jeśli to miejsce powtórzą.

Thomasberg, choć uratował Ekstraklasę dla Szczecina, nie uratował swojej posady. Kilka tygodni po ostatnim meczu sezonu zastąpił go Oscar Garcia. To Hiszpan, który od marca do czerwca pracował w Ajaxie Amsterdam. Kogoś takiego w polskiej lidze - w roli trenera - jeszcze nie mieliśmy.

Pytanie jednak, ile cierpliwości będzie miał w sobie zaangażowany, ale nieraz porywczo reagujący właściciel klubu Alex Haditaghi. Czy przy pierwszym kryzysie wytrzyma ciśnienie i pozostawi Hiszpana na stanowisku?

Pogoń dokonała dwóch bardzo ważnych transferów. Pozyskała Jeana-Pierre'a Nsame, który będzie miał za zadanie pokonywać bramkarzy rywali, a także wykupiła Attilę Szalaia - węgierskiego stopera, który z kolei będzie miał powstrzymywać napastników przeciwników.

"Portowcy" pozbyli się także niechcianych zawodników: Sama Greenwooda i Mariana Huji, a w Grodzie Gryfa nie zobaczymy też już dwóch obrońców: Leonardo Koutrisa i Danijela Loncara.

W ostatecznym rozrachunku Pogoń jawi się nam jako zespół zdecydowanie za mocny by spaść z ligi, ale zbyt słaby by powalczyć o europejskie puchary. Z tego też powodu aż połowa naszej kapituły umieściła ją na rzeczonym dziewiątym miejscu. Największy optymista widzi Szczecinian na szóstej pozycji.

8. Korona Kielce

Duża zgodność - tak można podsumować naszą dyskusję na temat Korony Kielce. Poza jednym z członków kapituły, który widzi Kielczan na 12. pozycji, pozostali uplasowali ich na miejscach 6-8. Korona po cichu aspiruje do miana czarnego konia sezonu. Trudno, aby było inaczej.

W Kielcach popłynął strumień pieniędzy, a za Ariela Mosóra, Kamila Jakubczyka i Patrika Hellebranda zapłacono łącznie ponad trzy miliony euro. To potężna suma, a uwagę przykuwa zwłaszcza transfer tego ostatniego - ważnego pomocnika wicemistrzowskiego Górnika Zabrze.

Zresztą to, że w Kielcach mierzą wysoko słyszymy w samym źródle. - Korona ma ambicje niezależnie od tego, czy dokonuje transferów, czy nie. Ale skuteczne transfery pomagają realizować założenia i myślę, że to faktycznie taki sygnał pokazujący, że chcemy wejść na poziom wyżej - powiedział Sport.pl prezes klubu Leszek Czarny.

Z istotnych odejść z Korony należy odnotować tylko pożegnanie z Pau Restą, który będzie kontynuował karierę w Katowicach. Został za to inny bramkostrzelny stoper Kostas Sotiriou, a bramki nadal będzie strzec Xavier Dziekoński - w poprzednim sezonie chwalony przez komentatorów za dziewięć czystych kont.

Kielczanie mają wszelkie powody ku temu by sądzić, że po raz pierwszy od 2019 roku zakończą sezon w czołowej dziesiątce. My widzimy ich na ósmej pozycji, co byłoby najlepszym wynikiem od rozgrywek 2017/18.

7. GKS Katowice

- W tym, co się wydarzyło w GKS Katowice, przypadku nie ma. To suma trudu, ciężkiej pracy - górniczej ręcz, bo przecież górnictwo na Górnym Śląsku zawsze z nami było, jest i będzie. Wiele rzeczy wypracowaliśmy - mówił w rozmowie z Filipem Macudą i Dawidem Szymczakiem trener Rafał Górak.

Nie wiedział jeszcze, że jego zespół zakończy sezon 2025/26 w roli piątego reprezentanta Polski w europejskich pucharach. To nobilitacja, ale i dodatkowe utrudnienie u progu nowych rozgrywek. Gieksa będzie musiała - przynajmniej na początku - łączyć grę w Europie z prozą ligowego życia.

Póki co dokonała, tak się wydaje, bardzo wartościowych transferów. Wspomniani już wyżej Pau Resta i Bartosz Wolski, a także Szymon Bartlewicz z pierwszoligowego Chrobrego Głogów powinni okazać się wzmocnieniami kadry. Do Katowic zawitali też dwaj nowi bramkarze: Gabriel Kobylak i Maciej Kikolski - obaj z przeszłością w Legii i Radomiaku.

Katowiczanom, co istotne, udało się utrzymać skład i zostawić przy ul. Nowej Bukowej wszystkich liderów. Bartosz Nowak i Arkadiusz Jędrych znów powinni wieść prym na boisku. Ten drugi zresztą nie tylko na boisku. Kapitan Gieksy w rozmowie ze Sport.pl zdradzał kulisy katowickiej szatni.

- Nie mamy tutaj "panów piłkarzy". I nie chodzi mi o piłkarską jakość, bo mamy bardzo dobrych zawodników, ale o podejście do swojej osoby i całego zespołu. Zdarzało się, że dołączał do nas właśnie taki "pan piłkarz", ale szybko zmieniał postrzeganie siebie i dopasowywał się do grupy. To jest bardzo ważne, że mamy swoje zasady i wartości, w które wierzymy, więc jeśli ktoś do nas przychodzi, to musi się do nich dostosować - mówił.

Wydaje się, że z takim podejściem GKS może znów zajść daleko. Czy aż do europejskich pucharów? Naszym zdaniem nie, bo konkurencja nie śpi. Fakty są takie, że z sześciu członków naszej kapituły dwóch widzi Katowiczan na piątym miejscu, ale dwóch odpowiednio na dziewiątym i dziesiątym. To, co zapewne najważniejsze dla kibiców ubranych w charakterystyczne żółte koszulki to fakt stabilizacji, która - tak się nam zdaje - zawitała do Katowic.

6. Raków Częstochowa

Trudne jest życie w erze bez Marka Papszuna. Raków Częstochowa w poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce, ale w klubie nie ma już następcy charyzmatycznego trenera. Łukasz Tomczyk nie dokończył sezonu, a jego miejsce zajął Dawid Kroczek. To jemu powierzono misję bycia pierwszym szkoleniowcem w rozpoczynających się rozgrywkach.

Kroczek ma doświadczenie w pracy pierwszego trenera, które nabył w Cracovii. W sezonie 2024/25 zajął z nią wysokie szóste miejsce i zupełnie nas nie zdziwi, jeśli ten wyczyn powtórzy z Rakowem. Klub spod Jasnej Góry będzie musiał znaleźć pomysł na siebie i przedefiniować drużynę.

Z Częstochową pożegnali się bowiem Ivi Lopez i Zoran Arsenić: dwaj liderzy ostatnich lat. W Rakowie nie zagra już także sprzedany za ponad milion euro Leonardo Rocha oraz Ariel Mosór - nowy piłkarz Korony Kielce. Niepowodzeniem zakończył się powrót do Polski Pawła Dawidowicza, a na ostatniej prostej jest odejście Jonatana Brunesa do Pragi.

Kogo więc latem tego roku pozyskał Raków? Przede wszystkim dwóch utalentowanych pierwszoligowców: Oliwiera Kwiatkowskiego z Polonii Bytom i Jakuba Jendrykę z Ruchu Chorzów. W Ekstraklasie ponownie zobaczymy byłego napastnika Legii - Mahira Emrelego, a najdroższym transferem Rakowa jak do tej pory jest tego lata sprowadzenie Węgra Ádina Molnára. W poprzednim sezonie ligowym zdobył 10 goli dla MTK Budapeszt.

Raków w tym sezonie stanie przed szansą zbudowania nowej rzeczywistości. Połowa naszej kapituły uważa, że skończy się to europejskimi pucharami. Trzech z nas widzi Częstochowian na piątej pozycji, ale druga połowa nie jest tak optymistyczna, wieszcząc słaby sezon i miejsca 8-9. Suma naszych wniosków każe sytuować Raków poza miejscami gwarantującymi udział w meczach międzynarodowych

5. Jagiellonia Białystok

Duet został rozbity. Łukasz Masłowski opuścił Jagiellonię i za kilka miesięcy zacznie pracę w Widzewie Łódź. Dyrektora sportowego na tym stanowisku zastąpił Radosław Kucharski. Czy dorówna poprzednikowi, który zbudował Adrianowi Siemieńcowi najsilniejszą Jagiellonię w historii? Masłowski i Siemieniec wraz z klubem z Białegostoku wywalczyli trzy medale mistrzostw Polski z rzędu.

Od mistrzowskiego sezonu 2023/24 "Duma Podlasia" nie schodzi z podium. Czy wiosną 2027 roku będzie świętowała czwarty kolejny krążek? Mamy co do tego uzasadnione wątpliwości. Białostoczanie grają o to, by znów jesienią grać w europejskich pucharach. Aspekt łączenia gry na wielu frontach jest istotny, ale nie chodzi tylko o niego. Z klubu po sezonie odeszły ważne postaci: Bartosz Mazurek za sześć milionów euro przeniósł się do Salzburga, a Afimico Pululu postanowił poszukać szczęścia gdzie indziej.

Brak tego drugiego - tworzącego zgrany duet z Jesusem Imazem - może być wyrwą nie do zasypania. Pululu ma zastąpić Słoweniec Nik Prelec, który ma za sobą nieudaną przygodę w Championship. Prócz niego do Białegostoku zawitali obrońca Rodrigo Conceição i bramkarz Michał Perchel.

Czy to wystarczy na awans do europejskich pucharów? Naszym zdaniem tak. Czterech z sześciu członków naszej kapituły przewiduje, że Jagiellonia zakończy sezon w najlepszej piątce. Co więcej - trzech widzi ją jako czwartą siłę ligi. Najmniej optymistyczna wizja, która pojawiła się w dyskusji to lokaty szósta i siódma. Swoją drogą - ciekawe jak sezon bez awansu do Europy zostałby przyjęty na Podlasiu...

4. Legia Warszawa

Legia Warszawa mistrzem Polski? Tak uznał jeden z członków naszej kapituły, ale reszta nie podzieliła aż tak dużego optymizmu względem zespołu trenera Marka Papszuna. Trzech ekspertów wskazało Legię jako brązowego medalistę, ale dwóch widzi stołeczny klub poza strefą medalową: odpowiednio na czwartej i siódmej pozycji.

Warszawianie, za którymi bolesny sezon zakończony na szóstej pozycji, znajdują się w o tyle łatwej sytuacji, że nie będą musieli łączyć ze sobą gry w Europie i lidze. To z pewnością będzie atut dla sztabu Marka Papszuna.

Minusy? Okno transferowe, w którym Legia sprowadza piłkarzy tylko z kartą w ręku. Bardzo skuteczny w I lidze Łukasz Zjawiński podejmie próbę podbicia Ekstraklasy. Pewność w defensywie ma zapewnić przyjście Zorana Arsenicia, z którym Papszun zna się jeszcze z Rakowa, a zakontraktowanie Ivana Brkicia sprawia, że Legia ma być może najlepszy duet bramkarzy w lidze.

Problemów jednak nie brakuje. Z klubu odeszło łącznie aż 16 zawodników, a kibice z pewnością najmocniej żałują pożegnania walecznego Radovana Pankova oraz Juergena Elitima, który momentami pokazywał duże możliwości.

Przed Legią kolejny sezon wielkich oczekiwań, który powinien skończyć się awansem do europejskich pucharów. Nie zdziwi nas jednak scenariusz, w którym Warszawianie znów będą jednym z największych przegranych sezonu ligowego.

3. Górnik Zabrze

Górnik po ośmiu latach przerwy ponownie gra w europejskich pucharach, a poprzedni sezon - w którym został wicemistrzem kraju i sięgnął po Puchar Polski - był najlepszym w XXI-wiecznej historii klubu. Ale w Zabrzu nikt nie patrzy w przyszłość buńczucznie. Trudno znaleźć szumne zapowiedzi o atakowaniu mistrzowskiego tytułu. Da się wyczuć chęć stabilizacji i ugruntowania miejsca w czołówce ligi.

O to - przynajmniej póki co - może być trudno. W Zabrzu nie ma już dwóch ważnych pomocników, którzy byli jednym z architektów wicemistrzostwa. Patrik Hellebrand odszedł do Korony, a Lukáš Ambros trafił do Anderlechtu. Złotym strzałem jest sprzedaż Wiktora Nowaka, który grając w Wiśle Płock przykuł uwagę Slavii Praga. Czesi zapłacili za niego prawie 2,5 mln euro. Łącznie Górnik latem zarobił już ponad dziewięć milionów w europejskiej walucie.

Zdecydowanie najbardziej ekscytującym ruchem przychodzącym wydaje się być zakontraktowanie Kacpra Urbańskiego, którego kariera w Legii nie potoczyła się po jego myśli. Duże pieniądze zapłacono za Erika Prekopa i Bruno Durdova, a nowym bramkarzem został Philipp Schulze.

Nie wiadomo, czy Zabrzanie będą jesienią łączyć grę w lidze z występami w europejskich pucharach, ale fakty są takie, że nasza kapituła była zgodna: prywatyzacja klubu i wielkie zaangażowanie Lukasa Podolskiego, a także warsztat trenerski Michala Gašparíka powinny przynieść efekt.

Zabrzanie to pierwszy klub w zestawieniu, który każdy z naszej szóstki widzi w europejskich pucharach. Największy optymista prorokuje wicemistrzostwo kraju, a połowa z odpowiadających trzecie miejsce. I to właśnie z brązowymi medalami na szyi widzimy Górnika wiosną 2027 roku.

2. Widzew Łódź

Ledwo utrzymali się w lidze, a w następnym sezonie zostali wicemistrzem kraju. Tak już się zdarzyło w Ekstraklasie i to całkiem niedawno. W sezonie 2022/23 Śląsk Wrocław finiszował na 15. miejscu, a rok później ustąpił tylko Jagiellonii.

Czy Widzew, który wiosnę kończył na 14. pozycji, pójdzie w ślady klub z Dolnego Śląska? Tak uważa nasza kapituła. Aż czterech z sześciu ekspertów wskazało Łodzian w roli wicemistrza kraju. Dwóch nie podzieliło tego entuzjazmu i umiejscowiło Widzew na szóstym miejscu.

Fakty jednak są takie, że Robert Dobrzycki zaufał Aleksandarowi Vukoviciowi i powierzył mu misję budowania Widzewa. Łodzianie zaczną sezon z tym samym człowiekiem, który uratował dla nich Ekstraklasę i uszczelnił defensywę.

Wydaje się, że bardzo mocny skład - jakim bez dwóch zdań dysponuje Widzew - z tygodnia na tydzień musi wyglądać coraz lepiej i być bardziej zgranym. Podczas trwającego okna Łodzianie nie szastali pieniędzmi na prawo i lewo. Przeprowadzili dwa transfery, ale za to jakie!

Za milion euro sprowadzili reprezentanta Polski Karola Świderskiego, który dołączył do Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego, tym samym powiększając Biało-Czerwoną kolonię przy al. Piłsudskiego. Napastnik polskiej kadry to potencjał na gwiazdę ligi. Zreszta tak jak drugi z kupionych zawodników - Mario García.

Lewy obrońca Racingu Santander, który wygrał Segunda Division i awansował do La Liga, to bardzo ciekawy ruch, wyglądający na rozsądnie zainwestowane pieniądze. Jeśli dodamy do tego wracającego z mundialu Steve'a Kapuadiego i czas jaki z zespołem dostał Vuković, możemy otrzymać przepis na medal mistrzostw Polski.

1. Lech Poznań

Nie było żadnych wątpliwości. Chyba nigdy nie byliśmy tak zgodni. Pięciu z sześciu członków naszej kapituły wskazało Lecha jako mistrza Polski. Jeden z nas, który się wyłamał, widzi Poznaniaków w roli drugiej siły ligi.

Lech ma wszelkie narzędzia do tego, by po raz trzeci z rzędu sięgnąć po tytuł. Mało tego! Może jako pierwszy klub od 2016 roku reprezentować Polskę w Lidze Mistrzów. Swoją siłę pokazał już w pierwszym meczu eliminacji, gdzie rozbił mistrza Danii aż 4:1.

Niels Frederiksen dysponuje szeroką i jakościową kadrą, którą wzmocniły transfery obrońcy Terry'ego Yegbe, bramkarza Mateusza Lisa oraz skrzydłowego Allahyara Sayyadmanesha. Dodatkowo wykupiony został Luis Palma. Jego transfer pomogły sfinansować odejścia Kornela Lismana i Filipa Szymczaka - za obu Lech zarobił łącznie blisko trzy miliony euro. To wielkie pieniądze, patrząc na ich wkład w poprzedni sezon.

Patrząc prawdzie w oczy - każdy inny wynik niż mistrzostwo Lecha Poznań będzie dla nas ogromną niespodzianką. Poznaniacy mogą zrobić coś, czego nie zrobił nikt od wielu lat - zdominować polską ligę i patrzeć na wszystkich z góry.