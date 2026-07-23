Skandal w Lublinie! Polacy na sektorze z rosyjską flaga na meczu Ukraińców

Ukraińskie zespoły z powodu trwającej wojny w swoim kraju nie mogą grać domowych meczów europejskich pucharów w Ukrainie. Z gościnności Lublina w tym sezonie korzysta Dynamo Kijów, które w czwartek zmierzyło się z PAOK-iem Salonikiem. Niestety, na trybunach doszło do nieprzyjemnego zdarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Walków: Byliśmy uważni, utrzymaliśmy koncentrację

Rosyjska flaga na polskim stadionie. Doszło do prowokacji?

Chodzi o fakt, że na trybunach pojawiła się rosyjska flaga eksponowana przez kibiców z Grecji. O sprawie więcej piszą media.

"Według korespondenta NEXTA, doszło do starć z ochroną stadionu. W jednym z nagrań wideo słychać, jak ukraińscy kibice skandują: „ruska k***". Ochrona użyła gazu, aby uspokoić tłum. Dynamo Kijów wcześniej radziło swoim kibicom, aby nie uczestniczyli w meczu w Lublinie ze względu na ryzyko prowokacji" - podało wspomniane źródło.

Sprawę o jeszcze jeden wątek rozszerzył portal WP Sportowe Fakty. "We wspomnianym sektorze znajdowali się nie tylko kibice PAOK-u, ale także Widzewa Łódź, co potwierdza jeden z zawieszonych transparentów. W dodatku w pewnym momencie fani greckiego klubu skandowali nazwę polskiego zespołu" - poinformował.

Co ciekawe, właścicielem PAOK-u jest Ivan Savvidis, biznesmen o którym często pisano jako o człowieku związanym z Władimirem Putinem.

Mecz zakończył się porażką Dynama Kijów 2:3. Rewanżowe spotkanie zaplanowane zostało na 30 lipca w Grecji.

Przypomnijmy, że już wcześniej na meczach kijowskiego giganta w Lublinie dochodziło do problematycznych sytuacji. Do incydentu doszło niespełna dwa tygodnie w meczu z rumuńską Universitateą Cluj. O sprawie pisaliśmy na Sport.pl w tym miejscu.