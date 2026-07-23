Vinagre ujawnia kulisy kryzysu Legii. "Nigdy nie spotkałem się z takimi problemami"

- On może być jak nowy transfer do naszej drużyny - tak o Rubenie Vinagre mówił niedawno Marek Papszun. 27-letni zawodnik przez kontuzję stracił niemal całą rundę wiosenną, dlatego teraz trener Legii Warszawa widzi w nim duże wzmocnienie swojej drużyny.

O tym, że Vinagre dysponuje ogromną jakością, przekonaliśmy się dwa lata temu, na początku gry przy Łazienkowskiej. Portugalczyk, który w rundzie jesiennej sezonu 2024/25 miał aż dziewięć asyst, uważany był za jednego z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie. Chwalił go nie tylko ówczesny trener Legii - Goncalo Feio - ale też wszyscy eksperci i dziennikarze. Od tamtej pory Portugalczyk nie miał już jednak takich liczb i był krytykowany za obniżkę formy. - Nie zgadzałem się z tymi opiniami - mówi Vinagre w rozmowie ze Sport.pl i odsłania kulisy koszmarnej jesieni Legii w poprzednim sezonie. Portugalczyk opowiada też o rewolucji, jakiej w Legii dokonał Papszun.

Konrad Ferszter: Jak twoja forma po kontuzji?

Ruben Vinagre: Czuję się dobrze. I ja, i klub wykonaliśmy kawał ciężkiej roboty, żebym po kontuzji wrócił w dobrym zdrowiu. Czuję, że jestem w bardzo dobrym punkcie przed startem sezonu. Kończymy okres przygotowawczy i mogę powiedzieć, że dochodzę do optymalnej formy. Najważniejsze, żeby ona przyszła właśnie na start sezonu.

Ostatnie miesiące, kiedy byłeś kontuzjowany, to był najgorszy czas w twojej karierze?

- Można tak powiedzieć. Klub był w trudnym momencie, a ja nie mogłem mu pomóc. Poza tym zmieniliśmy trenera i nie za bardzo mogłem mu się pokazać. Ale to część naszego zawodu. Na szczęście to już przeszłość. Wiosną zagrałem w kilku meczach, teraz po okresie przygotowawczym czuję się naprawdę dobrze. Cieszę się, że znów będę mógł pomagać drużynie na boisku.

Zaczynasz w Legii nowy rozdział?

- Nie patrzę na to w ten sposób. Nowy rozdział w mojej karierze zacząłem wtedy, gdy trafiłem tu ze Sportingu. Teraz to po prostu start nowego sezonu i jak zawsze zrobię wszystko, by pomóc Legii w osiągnięciu jej celów.

Jak podsumowałbyś swój dotychczasowy czas w klubie? Jesteś zadowolony, czy oczekiwałeś czegoś więcej?

- Wszyscy chcieliśmy więcej. Ale jeśli chodzi o kwestie indywidualne, to w pierwszym sezonie mogłem mieć więcej asyst. Może przydałoby się też więcej strzelonych goli. No i co najważniejsze, powinniśmy zająć wyższe miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Drugi sezon? To było naprawdę trudne. Wydarzyło się dużo rzeczy: w drużynie było sporo zmian, mieliśmy aż trzech trenerów. Trudno było o stabilizację. To był trudny moment dla klubu, ale i dla nas - piłkarzy - bo nikt nie lubi walczyć o utrzymanie. Zwłaszcza w tak wielkim klubie jak Legia, który zawsze powinien się bić o najwyższe cele. Musieliśmy się jednak dostosować i w tych trudnych okolicznościach odnaleźć najwyższą formę.

Twoje pierwsze miesiące w Legii były imponujące, Goncalo Feio nazywał cię najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Później jednak nie grałeś już tak dobrze, miałeś gorsze statystyki, byłeś krytykowany.

- Nie zgadzałem się z tymi opiniami. Uważam, że po dobrej jesieni, dobrze grałem też wiosną, kiedy kreowałem sporo sytuacji. W poprzednim sezonie miałem tylko dwie asysty, ale wykreowałem więcej okazji niż rok wcześniej w tym samym okresie. Później byłem kontuzjowany. Czasem o tym, jak jesteśmy postrzegani, decydują małe rzeczy.

Zresztą gdyby ktoś przyszedł do mnie i zarzucił mi, że nie mam liczb, nie przejąłbym się tym. Dla mnie najważniejszy jest sukces drużyny i to, by Legia została mistrzem Polski. Naprawdę nie przykładam wielkiej wagi do indywidualnych osiągnięć. Zresztą Legia zdecydowała się wykupić mnie ze Sportingu, bo wierzyła, że pomogę jej w osiągnięciu celów. Czuję w związku z tym presję, ale akurat ja to lubię. Kiedy ktoś wywiera na tobie pozytywną presję, to znaczy, że po prostu w ciebie wierzy i wie, że stać cię na wiele. W Sportingu, który też sporo za mnie zapłacił, czułem się podobnie. Jeśli nie radzisz sobie z presją, to znaczy, że nie jesteś w odpowiednim miejscu. W Legii musisz sobie z nią radzić.

Co twoim zdaniem stało się z Legią jesienią zeszłego roku?

- Myślę, że powinniście ocenić to sami. Odkąd do Legii przyszedł trener Papszun, zostaliśmy drugą najlepszą drużyną w lidze. To jest godne uwagi.

Na boisku jednak łatwo było was złamać. Najlepszym przykładem był mecz w Celje, gdzie dominowaliście przez 70 minut, prowadziliście 1:0, a mimo to i tak przegraliście 1:2.

- I takich meczów było więcej. Graliśmy nieźle, wynik się układał, a kończyło się, jak się kończyło. To było bardzo frustrujące. Byliśmy w bardzo trudnym momencie, nie potrafiliśmy wygrać meczu, brakowało nam pewności siebie. To był najtrudniejszy moment w całej mojej karierze. Nigdy nie spotkałem się takimi problemami w tak wielkim klubie. Potrzebowaliśmy zmian, potrzebowaliśmy czegoś ekstra.

Marek Papszun wam to dał. Jak do was dotarł po trudnej jesieni?

- Przede wszystkim mentalność. Sami widzicie, jaki to człowiek. Konkretny, który nie pozwala na chwilę relaksu, co według mnie jest świetne. Nawet na treningach nie ma mowy o chwili rozprężenia. Poza tym to bardzo dobry taktyk, bez wątpienia jeden z najlepszych w lidze.

W Legii odnalazłeś stabilizację? Przed przyjazdem do Warszawy w ciągu kilku lat byłeś w aż ośmiu klubach.

- Tak było, ale to wynikało głównie z polityki transferowej Sportingu, który po tym, jak mnie wykupił, kilka razy mnie wypożyczał. O Legii mogę się wypowiadać w samych superlatywach. W klubie czuję się doskonale, zresztą tak samo jest z Warszawą. Spotkałem tu ludzi, którzy ciepło mnie przyjęli i bardzo mi pomogli. Moja rodzina też jest szczęśliwa, a ja czuję, że rozwinąłem się jako piłkarz. Zrobię wszystko, żeby odpłacić się Legii w najlepszy możliwy sposób.

Z drugiej strony Marek Papszun to już twój piąty trener w Legii. To pewnie też nie pomogło w stabilizacji formy.

- Dla mnie sprawa jest jasna: odkąd trener przyszedł do klubu, wszystko się zmieniło. Nie ma wątpliwości, kto odpowiada za to, że wróciliśmy na właściwe tory. Stabilizacja jest kluczowa dla rozwoju drużyny.

Latem z Legii odeszło kilku doświadczonych piłkarzy, którzy byli liderami Legii: Artur Jędrzejczyk, Radovan Pankov, Juergen Elitim czy Jean-Pierre Nsame. Jak trudno będzie ich zastąpić?

- To duża zmiana. Ale w każdym klubie czasem dochodzi do takich sytuacji i musisz spróbować czegoś nowego. To byli bardzo dobrzy piłkarze, którzy dawali dużo nie tylko na boisku, ale i poza nim. Niestety ich czas w klubie dobiegł końca. Dołączyli do nas jednak nowi zawodnicy, którzy zrobią wszystko, by ich godnie zastąpić.

Marek Papszun powiedział, że jesteś dla niego jak nowy transfer do drużyny i oczekuje, że ją wzmocnisz. Jesteś gotowy do roli lidera Legii?

- Zobaczymy w maju przyszłego roku. Wolałbym pokazać to na boisku, niż o tym opowiadać.

Sam widzisz się w takiej roli?

- Uważam, że odkąd przyszedłem do Legii, byłem jednym z jej liderów. I to mimo trudniejszych czasów. Nigdy się nie chowałem, nie unikałem krytyki. Nie obawiam się jej, brałem odpowiedzialność też poza boiskiem. Jesteśmy w Legii, nie możemy mieć obaw. Ciągle musimy przeć do przodu. To jak na boisku, jeśli będziesz grał do tyłu, niczego nie osiągniesz.

Odbudowanie kultury wygrywania to największe zadanie jakie stoi przed tą drużyną?

- Myślę, że to już się stało. Odkąd trener Papszun przyszedł do Legii, byliśmy drugą siłą Ekstraklasy, a sezon zakończyliśmy czterema zwycięstwami z rzędu. W tak wyrównanej lidze to naprawdę niełatwe. Trener Papszun już odbudował mentalność zwycięzców.

Rola wahadłowego w ustawieniu z trójką stoperów to twoja ulubiona pozycja na boisku, czy jednak wolisz grać w formacji z czwórką obrońców?

- Uważam, że w futbolu najważniejsza jest dynamika gry, a nie pozycyjność. Tę dynamikę tworzy sam trener. Kiedy potrafi wyciągnąć z piłkarza to, co najlepsze, zobaczysz go w najwyższej dyspozycji. Kiedy jest inaczej, zawodnik będzie uznawany za słabego. Uważam, że trener Papszun z każdego z nas wyciąga to, co najlepsze i potrafi korzystać z nas w najlepszy możliwy sposób.

Poza tym w drużynie nie chodzi o to, kto zagra na lewym, a kto na prawym wahadle. Musimy funkcjonować jako jedność. Mamy bardzo dobrego trenera, więc nie zostaje nam nic innego, jak patrzeć na siebie i stworzyć silną drużynę. Musimy wygrać pierwszy mecz z Pogonią, a później koncentrować się na kolejnych i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi.

To, że nie uczestniczycie w europejskich pucharach i nie będziecie grali co trzy-cztery dni, pomoże wam w lidze?

- Zacznijmy od tego, że to wielka szkoda, że nie ma nas w europejskich pucharach. Każdy zawodnik chce w nich grać, nam w poprzednim sezonie ostatecznie zabrakło niewiele. Czy obecna sytuacja nam pomoże? Nie wiem. Wiem za to, że Legia przeszła poważną przemianę i jest gotowa do tego, by walczyć o coś dużego w tym sezonie.

Eksperci twierdzą jednak inaczej i nie widzą w was faworyta do tytułu.

- Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z takimi opiniami. Naszym obowiązkiem jest walczyć za ten klub, a nie koncentrować się na innych. Ale jeśli rzeczywiście były takie głosy, to dla mnie bardzo dziwne. Jak możesz nie oczekiwać niczego od Legii? To największy klub w tym kraju z najlepszym trenerem w Polsce.

W poprzednim sezonie różnica między wami i Lechem, Górnikiem Zabrze i Jagiellonią była jednak spora.

- Ale tylko przez to, co działo się jesienią, kiedy mieliśmy mnóstwo problemów. Gdybyśmy wtedy grali tak jak wiosną, zdobylibyśmy mistrzostwo Polski. Ten sezon będzie zupełnie inny.

Kibice w Warszawie oczekują więcej niż szóste miejsce w tabeli.

- Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. My też chcemy więcej. Uważasz, że zawsze chodzę szczęśliwy i uśmiechnięty? Oczywiście, że nie. Nie znoszę porażek. Kiedy wracałem po przegranych meczach do domu, moja żona mówiła, żebym postarał się zapomnieć, że to już za mną. Ale nie da się w ten sposób funkcjonować. Kiedy jesteś w tak wielkim klubie, musisz brać odpowiedzialność nie tylko za wyniki, ale też za ludzi w tym mieście. Chcemy wygrywać i dawać im powody do dumy