Piotr Zieliński powiedział, dlaczego gol z Barceloną był dla niego szczególny

Chociaż nie był to wieczór z Ligą Mistrzów, to można się było tak poczuć, bo na Camp Nou Barcelona mierzyła się z Napoli. W stolicy Katalonii jedną z głównych ról odegrał Piotr Zieliński. W 29. minucie zdobył nawet ładną bramkę. Polak na raty pokonał Marca ter Stegena, uderzając najpierw lewą, a potem prawą nogą. Mecz zakończył się remisem 1:1, a Zieliński był jednym z wyróżniających się piłkarzy. "Na Camp Nou czuł się swobodnie, jakby był to kolejny zwykły mecz z ligowym średniakiem" - analizował jego występ Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl. A co miał do powiedzenia sam piłkarz?

REKLAMA

Co za forma Arkadiusz Milika! Dwa gole w Lidze Konferencji!

Zobacz wideo Polski pięściarz przed życiową szansą. Promotor zdradza kulisy negocjacji

- Myślę, że w drugiej połowie graliśmy zbyt nisko. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, ale trzeba wygrać w rewanżu. Ale ze wsparciem naszych fanów na Stadionie Diego Maradony będzie to możliwe - powiedział Zieliński. I dodał: - Cieszę się z bramki. Gol przeciwko Barcelonie to piękne uczucie. Tym bardziej że moja rodzina była na trybunach Camp Nou, a mój brat jest fanem Barcelony.

Szalony mecz i sensacja w Dortmundzie. Trzy gole w pięć minut

Rewanż odbędzie się 24 lutego w Neapolu. Od tego sezonu bramki na wyjeździe nie są dodatkowo premiowane.

Zieliński mógł trafić do Barcelony

- Był taki moment, w którym wydawało się, że Zieliński będzie mógł trafić do Barcelony. Było tego blisko pod koniec 2019 roku. To był moment, kiedy Zieliński nie miał jeszcze podpisanego kontraktu z Napoli. To był moment, w którym Barcelona szukała rozwiązań. Moim zdaniem taki środek pola Frenkie de Jong, Piotr Zieliński i Pedri, to piłeczka by się cieszyła - kilka miesięcy temu zdradził Łukasz Wiśniowski, dziennikarz Canal Plus.

Zieliński strzelił gola Barcelonie, ale to nie wystarczyło! Podniosła się

Wyniki pierwszych czterech meczów 1/16 finału Ligi Europy:

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers 2:4

51' Jude Bellingham, 82' Raphael Guerreiro - 38' James Tavernier (karny), 41' Alfredo Morelos, 49' John Lundstram, 54' Dan-Axel Zagadou (sam.)

FC Barcelona - Napoli 1:1

59' Ferran Torres (karny) - 29' Piotr Zieliński

Zenit Sankt Petersburg - Real Betis 2:3

25' Artiom Dziuba, 28' Malcom - 8' Guido Rodriguez, 18' Willian Jose, 41' Andres Guardado

Sheriff Tyraspol - S.C. Braga 2:0

43' Sebastien Thill, 83' Adama Traore