Co za forma Arkadiusz Milika! Dwa gole w Lidze Konferencji!

Arkadiusz Milik przeżywa gwiezdny czas w swoim klubie. Mimo że trener Jorge Sampaoli nie zawsze na niego stawia, to Polak nie daje mu argumentów za tym, żeby posadzić go na ławce. Milik kolejny raz dał o sobie znać. Został bohaterem końcówki pierwszej połowy meczu Olympique Marsylia – Karabach w 1/16 finału Ligi Konferencji. Polak potrzebował trzech minut, żeby wyprowadzić swój zespół na dwubramkowe prowadzenie! Najpierw w 41. minucie skierował piłkę do siatki po rzucie rożnym. W 44. minucie trafił po raz drugi.

Fantastyczna seria Milika. Strzela gole na każdym froncie

Milik ma fantastyczną serię. W ostatnich czterech meczach (licząc również ten z Karabachem) Milik strzelił sześć goli. Na początku lutego popisał się hat-trickiem w wygranym 5:2 meczu z Angers. Potem zagrał cały mecz w Pucharze Francji z Niceą, ale tam nie trafił do siatki, a jego zespół przegrał 1:4. Następny mecz ligowy z Metz zaczął na ławce rezerwowych, wchodząc na ostatnie 15 minut. Tyle mu wystarczyło, żeby zdobyć cudowną bramkę z przewrotki i dać wygraną 2:1 swojej drużynie.

Reprezentant Polski po tamtym meczu dostał pytanie od dziennikarza o to, jak napastnik zareagował na fakt, że - po strzeleniu hat-tricka - nie rozpoczął kolejnego meczu w wyjściowym składzie. - (...) [kilka sekund pauzy] Są pewne rzeczy, których nie rozumiem, ale wykonuję swoją pracę. I tyle - odpowiedział z grymasem na twarzy.

Sampaoli nie pozostał dłużny. - Nie umiem wyjaśnić tego, czego on nie rozumie. Jestem bardzo zadowolony z tego, co dał drużynie. To był wyjątkowy gol strzelony przez piłkarza o bardzo wysokiej jakości. Takich jak on nazywam "absolutnymi piłkarzami". Mają oni zdolność decydowania o losach meczów, zwłaszcza, gdy mają tak mało miejsca w polu karnym. Cieszę się, że mam go w zespole, jednak liczy się przede wszystkim klub, a nie konkretny zawodnik - na konferencji prasowej powiedział Jorge Sampaoli.

W tym sezonie Milik znakomicie radzi sobie na wszystkich frontach. W Ligue 1 strzelił pięć goli w 14 meczach. W Pucharze Francji zdobył tyle samo bramek, ale w zaledwie czterech meczach. Natomiast w Lidze Europy trafił do siatki cztery razy w pięciu spotkaniach. Teraz dołożył dwa trafienia w meczu Ligi Konferencji Europy. Łącznie strzelił więc 16 bramek w 24 meczach.

Ostatecznie Olympique Marsylia wygrał z Karabachem 3:1. Arkadiusz Milik grał do 68. minuty.