Oficjalnie: Gigantyczny hit transferowy Wieczystej. Kontrakt na 2,5 roku

Thibault Moulin grał w Legii Warszawa w latach 2016-2018, występował z klubem w Lidze Mistrzów. Później za 1,5 mln euro został sprzedany do PAOK Saloniki, ale teraz wraca do Polski. Nie do ekstraklasy, a do... IV ligi - do Wieczystej Kraków, która właśnie poinformowała, że z 32-letnim Francuzem podpisała kontrakt do końca sezonu 2023/24.

Moulin ostatnio występował w klubie Academica Clinceni. W tym sezonie rozegrał 14 meczów w lidze rumuńskiej. Academica boryka się z jednak dużymi problemami finansowymi, dlatego od kilku dni spekulowało się nie tylko o transferze Moulina do Wieczystej, ale także o tym, że dojdzie on do skutku dopiero wtedy, kiedy 32-latkowi uda się rozwiązać kontrakt z rumuńskim klubem.

To najwyraźniej się udało. Moulin w IV lidze występować będzie z numerem 75, czyli tym samym, z którym przed laty występował w Legii.

Wieczysta, czyli tak naprawdę Wojciech Kwiecień

Wieczysta po rundzie jesiennej jest liderem IV ligi. Drużyna prowadzona przez Franciszka Smudę w 17 meczach zdobyła 47 punktów. - Chcemy rok po roku awansować i jak najszybciej dostać się do ligi centralnej - zapowiedział niedawno w rozmowie ze Sport.pl Sławomir Peszko, także zawodnik Wieczystej.

Wieczysta, czyli tak naprawdę Wojciech Kwiecień. Krakowski biznesmen, właściciel ponad dwustu aptek zlokalizowanych głównie w południowej Polsce, do niedawna bardziej kojarzony z Wisłą. To on zapragnął mieć w drużynie Peszkę, ale też innych piłkarzy z przeszłością w ekstraklasie - Radosława Majewskiego, Macieja Jankowskiego, Łukasza Burligę czy teraz Moulina.

To oni mają pomóc Wieczystej jak najszybciej awansować na szczebel centralny.