Szalony mecz i sensacja w Dortmundzie. Trzy gole w pięć minut

W pierwszych spotkaniach 1/16 Ligi Europy sporo się działo. Przede wszystkim kibice nie mogli się nudzić. W czterech spotkaniach, które zaczęły się o 18:45, piłkarze strzelili aż 15 goli. Najwięcej z nich, bo aż sześć, padło w Dortmundzie. Tam również doszło do największej sensacji. Borussia podejmowała Rangers. I już po pierwszej połowie wiele wskazywało na niespodziankę. W 38. minucie rzut karny dla gości wykorzystał James Tavernier. Zaledwie trzy minuty później było już 2:0. Po rzucie rożnym piłkę do bramki wepchnął Alfredo Morelos.

Sensacja w Dortmundzie. Borussia ograna przez Rangersów w Lidze Europy

Kibice na Signal Iduna Park oczekiwali, że Borussia rzuci się do odrabiania strat. Pierwsze minuty drugiej połowy to była jazda bez trzymanki. W ciągu pięciu minut padły trzy gole! Najpierw, w 49. minucie Ryan Kent wycofał piłkę przed pole karne, a z około 17 metrów piękny strzał oddał John Lundstram. Było już 3:0, ale taki wynik nie utrzymał się długo. Dwie minuty później równie pięknym strzałem z podobnej pozycji popisał się 17-letni Jude Bellingham. W 54. minucie natomiast piłkę do bramki skierował Dan-Axel Zagadou. Niestety dla Borussii, był to gol samobójczy. Dortmundczyków było stać na jeszcze jedną bramkę. Zdobył ją pięknym strzałem z dystansu Raphael Guerreiro. Dzięki temu, że obowiązuje już zasada goli zdobytych na wyjeździe, niemiecka drużyna ma jeszcze cień szansy, aby odrobić straty w rewanżu.

W najciekawiej zapowiadającym się meczu Barcelona podejmowała Napoli. W zespole gości w pierwszym składzie pojawił się Piotr Zieliński i w pierwszej połowie został bohaterem. W 29. minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Jego pierwszy strzał z pola karnego obronił ter Stegen, ale był bezradny wobec dobitki. Katalończycy wyrównali w drugiej połowie za sprawą Ferrana Torresa, który wykorzystał rzut karny. Więcej goli nie padło i Barcelona zremisowała z Napoli 1:1.

Szalona pierwsza połowa w Sankt Petersburgu. Zenit przegrał z Betisem

Dużo działo się również w Sankt Petersburgu, gdzie Zenit podejmował Betis. Mecz od początku układał się po myśli gości. Już w 8. minucie Guido Rodriguez strzałem głową pokonał Kerzakova. W 18. minucie było już 2:0, po ładnym i niezwykle precyzyjnym strzale zza pola karnego, którego autorem był Willian Jose. Zenit nie złożył jednak broni i bardzo szybko wyrównał. W 25. minucie Artiom Dziuba wykorzystał dośrodkowanie z prawej flanki i głową zdobył bramkę kontaktową. Trzy minuty później remis Zenitowi dał Malcom. Ale ostatnie słowo w pierwszej połowie należało do Betisu. W 41. minucie Zenitowi zdarzył się błąd w wyprowadzeniu piłki. Wykorzystał do Aitor Ruibal, który dograł w pole karne do Andresa Guardado, a ten dał swojej ekipie prowadzenie. Kibice po takiej pierwszej połowie z pewnością zacierali ręce na drugie 45 minut, ale co może być zaskakujące, więcej goli już nie padło. Betis wygrał 3:2 i ma minimalną zaliczkę przed rewanżem.

Kolejny sukces Sheriffa Tyraspol

W ostatnim meczu, który rozpoczął się o 18:45, Sheriff Tyraspol podejmował portugalską Bragę. Mołdawski zespół zanotował kolejny udany występ w europejskich pucharach. W 43. minucie bramkę dla Sheriffa z rzutu karnego zdobył Sebastien Thill. W 83. minucie wynik podwyższył Adama Traore po kuriozalnym błędzie obrońcy.

Wygrane Atalanty, Porto i Sevilli. Zacięty mecz w Lipsku

Sporo goli padło również w meczach, które rozpoczęły się o 21. Po cztery gole padły w meczach RB Lipsk – Real Sociedad oraz Sevilla – Dinamo Zagrzeb. W pierwszym z nich padł remis 2:2. Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale też dwukrotnie je tracili. W drugim spotkaniu lepsza okazała się Sevilla. Hiszpański zespół wyszedł na prowadzenie w 13. minucie za sprawą Rakiticia. Końcówka pierwszej połowy była szalona – w 41. minucie Dinamo wyrównało, ale przed gwizdkiem kończącym pierwszą część spotkania Sevilla zdołała jeszcze strzelić dwa gole. Ostatecznie gospodarze wygrali 3:1. Natomiast w ostatnich dwóch spotkaniach padł wynik 2:1 – Atalanta ograła Olympiakos, a FC Porto pokonało Lazio.

Wyniki pierwszych czterech meczów 1/16 finału Ligi Europy:

Borussia Dortmund – Glasgow Rangers 2:4

51' Jude Bellingham, 82' Raphael Guerreiro – 38' James Tavernier (karny), 41' Alfredo Morelos, 49' John Lundstram, 54' Dan-Axel Zagadou (sam.)

FC Barcelona – Napoli 1:1

59' Ferran Torres (karny) – 29' Piotr Zieliński

Zenit Sankt Petersburg – Real Betis 2:3

25' Artiom Dziuba, 28' Malcom – 8' Guido Rodriguez, 18' Willian Jose, 41' Andres Guardado

Sheriff Tyraspol – S.C. Braga 2:0

43' Sebastien Thill, 83' Adama Traore

Atalanta Bergamo - Olympiakos Pireus 2:1

61', 63' Berat Djimsiti - 16' Tiquinho Soares



FC Porto - Lazio Rzym 2:1

37', 49' Toni Martinez - 23' Mattia Zaccagni



RB Lipsk - Real Sociedad 2:2

30' Christopher Nkunku, 82' Emil Forsberg - 8' Robin Le Normand, 64' Mikel Oyarzabal



Sevilla - Dinamo Zabrzeb 3:1

13' Ivan Rakitić, 44' Lucas Ocampos, 45+1' Anthony Martial - 41' Mislav Orsić



