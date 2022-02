Piotr Zieliński błyszczał na Camp Nou! Wielki mecz Polaka. Nie chodzi tylko o gola

- W mojej ocenie to jeden z najlepszych pomocników w Europie na swojej pozycji. To wyjątkowy, kompletny zawodnik. Strzela ważne gole, gra lewą i prawą nogą. To ważny gracz i lider Napoli. Stać go na strzelenie gola i liczę, że to zrobi - tak w rozmowie z "Super Expressem" o Piotrze Zielińskim wypowiedział się Diego Armando Maradona junior.

Syn jednego z najlepszych piłkarzy w historii, byłego zawodnika Barcelony i legendy Napoli zachował się tak, jakby znał przyszłość. W czwartkowy wieczór na Camp Nou Zieliński zagrał bardzo dobry mecz, był liderem Napoli i strzelił gola, używając przy tym lewej i prawej nogi. Reprezentant Polski błysnął w Lidze Europy, będąc jednym z lepszych, o ile nie najlepszym zawodnikiem na boisku.

Od bramki do bramki

- Kluczem do dobrego występu Piotrka będzie to, by na murawie czuł się swobodnie. Nie może grać za dużo za plecami napastnika, musi szukać sobie miejsca na boisku - w przedmeczowym studiu w Viaplay mówił Łukasz Piszczek.

I Zieliński na Camp Nou czuł się bardzo swobodnie, często zmieniając pozycje w trakcie meczu. Chociaż w teorii ustawiony był na pozycji ofensywnego pomocnika, to mecz zaczął niemal na tej samej wysokości, co jedyny napastnik Napoli - Victor Osimhen - wspierając go w pressingu na obrońcach Barcelony.

Pressing Zielińskiego i Osimhena Screen Viaplay

Nie było jednak tak, że Zieliński kurczowo trzymał się ofensywnych pozycji. - Przy rywalu grającym tak agresywnie w odbiorze jak Barcelona, ofensywni pomocnicy często nie mają łatwo i muszą sobie szukać piłki i przestrzeni do gry - analizował w przerwie meczu Michał Zachodny. I Zieliński robił wszystko, by na Camp Nou było go jak najwięcej.

Reprezentant Polski często schodził bardzo blisko swojego pola karnego, gdzie szybkim rozegraniem na jeden, dwa kontakty pomagał kolegom w wychodzeniu spod pressingu. Zieliński nie ustrzegł się w tym błędów, ale potrafił na nie reagować. Tak jak w 22. minucie, kiedy najpierw podał niedokładnie, wprost pod nogi Pierre'a-Emericka Aubameyanga, jednak dzięki natychmiastowej reakcji udało mu się odzyskać piłkę spod nóg Nico.

Niedokładne podanie Zielińskiego Screen Viaplay

Odbiór Zielińskiego Screen Viaplay

W tej akcji Zieliński udowodnił, że jest świetnym zawodnikiem nie tylko w "małej grze" na krótkie podania, ale że potrafi też napędzić atak jednym, precyzyjnym, długim zagraniem. Po odbiorze Polak zagrał piłkę między nogami Oscara Minguezy i od razu posłał kilkudziesięciometrowe podanie do Osimhena. Uderzenie Nigeryjczyka odbił jednak Marc-Andre ter Stegen.

Prostopadłe podanie Zielińskiego do Osimhena Screen Viaplay

Ze środka na boki

- Zieliński lubi schodzić w boczne sektory - zauważał Zachodny w przedmeczowym studiu Viaplay. I właśnie dzięki tej mobilności i braku przywiązania do pozycji Polak tworzył zagrożenie pod bramką gospodarzy i sam strzelił gola.

W 12. minucie Zieliński popisał się ładnym dośrodkowaniem z lewej strony, jednak to w ostatniej chwili wybił Gerard Pique.

Piotr Zieliński na Camp Nou Screen Viaplay

17 minut później Polak zdobył bramkę, wchodząc w pole karne z jego prawej strony. Zanim Zieliński na raty pokonał ter Stegena, uderzając najpierw lewą, a potem prawą nogą, popisał się ładnym rozegraniem z Elifem Ełmasem. Nim Polak wbiegł w pole karne, znakomicie odegrał Macedończykowi z pierwszej piłki, nadając akcji odpowiedni rytm. Chociaż chwilę później Ełmas pięknym balansem ciała zwiódł dwóch rywali, to właśnie Zieliński zaczął i wykończył akcję bramkową.

Akcja Zieliński - Ełmas Screen Viaplay

Gol Zielińskiego Screen Viaplay

Trudniej po przerwie

W drugiej połowie, gdy przewaga Barcelony stała się większa, zadanie Zielińskiego automatycznie stało się dużo trudniejsze. Polak znacznie częściej uczestniczył w pressingu i grał bez piłki. Pomocnicy gospodarzy zwracali na niego większą uwagę, a Sergio Busquets w 73. minucie zdecydował się nawet na bardzo ostry atak na jego lewą nogę, przez co nasz zawodnik solidnie ucierpiał.

Plan był taki: bieg, kąpiel i wyjazd. Bilet już kupił. Nie udało się. Polak zdobył srebro

Nie znaczy to jednak, że po przerwie Zieliński był niewidoczny. W 62. minucie długo krążył w środku pola, aż wreszcie otrzymał piłkę i jednym podaniem momentalnie przyspieszył atak Napoli. Polak natychmiastowo podał do Ełmasa, a ten do Fabiana Ruiza, który stworzył szansę Osimhenowi.

Piotr Zieliński w środku pola Screen Viaplay

Zieliński wciąż szukał sobie też szans w przodzie. Niedługo po przyspieszeniu ataku w środku pola, miał pretensje do Giovanniego Di Lorenzo. Polak zirytował się na kolegę, gdy ten podał mu niedokładnie w momencie, w którym Zieliński wbiegał w pole karne Barcelony na pozycji napastnika.

Zieliński szuka miejsca w ataku Screen Viaplay

Zieliński przebywał na boisku do 80. minuty, gdy jego miejsca zajął defensywniej usposobiony Diego Demme. I trzeba podkreślić, że było to bardzo dobre 80 minut w wykonaniu Polaka, który pokazał, dlaczego niedawno był bliski przenosin na Camp Nou.

- Był taki moment, w którym wydawało się, że Zieliński będzie mógł trafić do Barcelony. Było tego blisko pod koniec 2019 roku. To był moment, kiedy Zieliński nie miał jeszcze podpisanego kontraktu z Napoli. To był moment, w którym Barcelona szukała rozwiązań. Moim zdaniem taki środek pola Frenkie de Jong, Piotr Zieliński i Pedri, to piłeczka by się cieszyła - na początku roku w studiu Eleven Sports mówił Łukasz Wiśniowski.

W czwartek Zieliński udowodnił, że cieszyłaby się nie tylko piłeczka, ale też kibice, którym Polak z pewnością zaimponował.