Tyle zarobiła Legia Warszawa na grze w Lidze Europy

Ten mecz z pewnością zapadnie w pamięci piłkarzy Legii Warszawa. Stawką czwartkowej rywalizacji ze Spartakiem Moskwa był awans do 1/16 finału Ligi Europy. Aby do tego doszło, piłkarze Marka Gołębiewskiego potrzebowali zwycięstwa. Finalnie Legia przegrała po błędzie Maika Nawrockiego 0:1 przez co pożegnała się z rozgrywkami.

Legia Warszawa zarobiła już w fazie grupowej Ligi Europy blisko sześć milionów złotych, czyli ponad 1,2 mln euro. To zasługa dwóch wygranych w pierwszych kolejkach ze Spartakiem Moskwa (1:0) na wyjeździe oraz z Leicester City (1:0) na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Ostatnie trzy przegrane z rzędu (0:3, 1:4 z SSC Napoli oraz 1:3 z Leicester) sprawiły, że Legia nie otrzymała od UEFA żadnej wypłaty.

Skąd Legia Warszawa otrzymała wspomniane 1,2 mln euro? Każdy klub, który znajdzie się w Lidze Europy otrzymuje dodatkowe pieniądze od UEFA za wygraną lub remis w fazie grupowej oraz kolejnych etapach rozgrywek. Na obecnym etapie zwycięstwo zapewnia 630 tys. euro (ponad 2,9 mln złotych). Remis z kolei to premia w wysokości 210 tys. euro (968 tys. złotych).

Mistrzowie Polski starali się, jak mogli, aby doprowadzić do remisu, choć taki wynik nie ratował sytuacji klubu. Mógł wesprzeć za to sytuację finansową - remis dałby blisko milion złotych. W 98. minucie w polu karnym Spartaka Moskwa sfaulowany został Tomas Pekhart. Sędzia po analizie VAR wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany. Jego strzał obronił jednak Aleksandr Selikow, który zapewnił swojemu zespołowi miejsce lidera w grupie C.

Liga Europy. Tabela "polskiej" grupy:

Spartak Moskwa - 10 pkt - 3 wygrane - 1 remis - 2 porażki SSC Napoli - 10 pkt - 3 wygrane - 1 remis - 2 porażki Leicester City - 8 pkt - 2 wygrane - 2 remisy - 2 porażki Legia Warszawa - 6 pkt - 2 wygrane - 0 remisów - 4 porażki

Legia Warszawa zarobiła w obecnym sezonie znacznie więcej. Za mecze eliminacyjne Ligi Europy (trzy spotkania) na konto klubu wpłynęło 1,14 mln euro. Do tego doliczyć należy 3,63 mln euro za awans do fazy zasadniczej turnieju, co otrzymał każdy zakwalifikowany klub. W sumie Legia Warszawa ma już na swoim koncie 6,03 mln euro, co daje blisko 27,8 mln złotych.

