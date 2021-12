"Najszybszy piłkarz Europy" zawiódł Legię. Nie dał jej nic. Dużo jedynek [OCENY]

Artur Boruc - 3. Bez szans przy golu Zielimchana Bakajewa. W 35. minucie doskonale interweniował po strzale Michaiła Ignatowa z pola karnego, utrzymując Legię przy życiu. Więcej okazji do interwencji Boruc nie miał, bo i Spartak w Warszawie wielkiego meczu nie zagrał. Nie zagrał, bo nie musiał.

Mattias Johansson - 1+. W obronie niezły, bo ustrzegł się błędów i nieźle radził sobie z dynamicznym Quincym Promesem. Johansson był jednak kompletnie bezproduktywny w ataku. Szwed nie wspomagał beznadziejnego Kastratiego, przez co legioniści ani razu nie zagrozili Spartakowi z prawego skrzydła.

Mateusz Wieteska - 2+. Miewał gorsze występy. O ile Wietesce udało się uchronić przed poważnym błędem w obronie, o tyle jego występ w rozegraniu piłki pozostawił wiele do życzenia. Kilka podań środkowego obrońcy było albo bardzo niedokładnych, albo wręcz takich, które groziło kontrą Spartaka.

Maik Nawrocki - 1. Cień zawodnika, który jeszcze kilka miesięcy temu formą aspirował do powołania do reprezentacji Polski. W 17. minucie popełnił fatalny błąd, który na gola bez problemu zamienił Zielimchan Bakajew. To ten moment podciął Legii skrzydła i ustawił całe spotkanie.

Yuri Ribeiro - 2. Podobnie jak Johansson ustrzegł się błędów i pozytywnie można ocenić jego występ przeciwko doświadczonemu Victorowi Mosesowi. Chociaż Portugalczyk był nieco aktywniejszy od Szweda w ataku, to konkretów z jego biegania było jednak jak na lekarstwo.

Bartosz Slisz - 3. Naprawdę niezły w tym, w czym jest najlepszy, czyli w rozbijaniu ataków rywali. W czwartek Slisz wygrał dwa z trzech pojedynków na ziemi i cztery z pięciu w powietrzu. Do tego dorzucił po jednym bloku, przechwycie i odbiorze. Bez szału, ale jeśli wśród tragicznych legionistów trzeba byłoby wybrać najlepszego, to Slisz byłby mocnym kandydatem.

Andre Martins - 2. Bardzo "cichy" występ Portugalczyka. O ile z zadaniami defensywnymi radził sobie nieźle, notując statystyki podobne do Slisza, o tyle w ataku trzeba wymagać od niego więcej. Zamiast podań otwierających, kreatywnych, do przodu, w większości oglądaliśmy te do tyłu lub wszerz.

Lirim Kastrati - 1. We wtorkowym "Legia Talk" Dariusz Mioduski nazwał Kastratiego najszybszym piłkarzem Europy. Może zatem warto byłoby zatrudnić go w sekcji lekkoatletycznej, bo piłkarsko znów Legii nie dał nic. Zamiast tego były chaos i straty.

Josue - 3-. Zaczął nieźle, bo od otwierającego, dobrego podania na wolną pozycję do Kastratiego. Im dłużej trwał mecz, tym bardziej Josue równał jednak do tragicznego poziomu reszty drużyny. Już niedługo po podaniu do Kastratiego Portugalczyk trzykrotnie podał na aut. Zamiast kolejnych dobrych zagrań było za to typowe dla niego machanie rękoma. Mimo wszystko wyróżniająca się postać na tle fatalnej Legii.

Luquinhas - 2. Starał się, szarpał, ale to nie ten sam zawodnik, który dawał Legii jakość w europejskich pucharach latem. Niby wygrał kilka pojedynków, niby udawało mu się czasem oszukać rywala, ale nie stworzył żadnej dogodnej okazji. Nota bardziej za chęci, niż za konkrety.

Mahir Emreli - 1. Fatalny występ. Azer ani razu nie zagroził bramce Spartaka. Chociaż podań wielu nie miał, to kiedy już nadarzała mu się okazja, był wiecznie spóźniony. Jego występ najlepiej podsumowuje zachowanie z drugiej połowy, kiedy po kilkumetrowym truchcie w kierunki bramki Boruca stracił piłkę na własnej połowie, dając szansę na gola gościom.

Ihor Charatin - 1. W 65. minucie wszedł w miejsce Slisza i miał rozruszać grę Legii. Nie zrobił tego. Kolejny anonimowy, słabiutki występ Ukraińca.

Rafael Lopes - 3. Wniósł trochę ożywienia do gry Legii. Na boisko wszedł w 65. minucie za Josue i niedługo później miał szansę na strzelenie gola, jednak dobrą interwencją popisał się bramkarz Spartaka. Jak się później okazało, Portugalczyk i tak był na spalonym. Na kilka minut przed końcem meczu dobrze podał do Pekharta, którego uderzenie zatrzymało się na poprzeczce bramki gości. W końcówce wywalczył rzut karny, który zmarnował Pekhart.

Szymon Włodarczyk - 2. Wszedł razem z Pekhartem, ale dał zdecydowanie mniej. Włodarczyk biegał, szukał sobie miejsca, ale był zagubiony w tłoku i chaosie w polu karnym Spartaka.

Tomas Pekhart - 3-. Razem z Lopesem rozruszał słabiutką ofensywę Legii. To on zagrał do Portugalczyka, gdy ten uderzał ze spalonego. Pod koniec meczu trafił w poprzeczkę. Ocenę obniża zmarnowanie rzutu karnego, który, nie czarujmy się, i tak by wiele Legii nie dał. Mimo to Pekhartowi i Lopesowi należą się słowa pochwały, bo we dwóch w kilkanaście minut zrobili więcej niż ci, na których od początku postawił Gołębiewski.

Kacper Skwierczyński - grał za krótko, by go ocenić.