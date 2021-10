Porównanie wartości piłkarzy Legii i Napoli. Niemal dwudziestokrotna różnica

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Legia Warszawa zupełnie niespodziewanie jest liderem swojej grupy C Ligi Europy. Podopieczni Czesława Michniewicza po dwóch kolejkach mają komplet punktów i ani jednej straconej bramki. Do tej pory udało im się pokonać takich gigantów, jak Spartak Moskwa (1:0) i Leicester City (1:0).

W czwartek natomiast Legię czeka kolejny pojedynek z prawdziwym gigantem europejskiej piłki. Mistrzowie Polski udali się do Kampanii na spotkanie z Napoli, które odbędzie się na legendarnym Stadio Diego Armando Maradona. Po raz kolejny warszawianie zdecydowanie nie będą faworytem, ale będą chcieli sprawić niespodziankę. Neapolitańczycy są ostatnio w bardzo dobrej formie, choć akurat w Lidze Europy zdobyli jak na razie zaledwie jeden punkt.

Ogromna różnica pomiędzy Napoli a Legią. Dwudziestokrotnie większa wartość drużyny

Napoli jest zdecydowany faworytem tego spotkania i praktycznie na każdej pozycji ma lepszych zawodnikach. Widać to przede wszystkim, kiedy porównamy obie drużyny. Według portalu Transfermarkt włoskiej drużyny Alex Meret jest warty 18 milionów euro, a jego odpowiednik w drużynie Legii Cezary Miszta wyceniany jest na zaledwie 300 tysięcy euro...

Podobnie sytuacja wygląda w formacji obronnej, gdzie każdy zawodnik Napoli jest sam wart więcej niż wszyscy obrońcy Legii. Najwyżej wyceniany jest Kalidou Koulibaly - 48 milionów euro, ale jego partnerzy mu nie ustępują. Najdroższym defensorem mistrzów Polski jest natomiast Filip Mladenović, którego wartość to 2,5 miliona euro. W pomocy sytuacja wygląda bardzo podobnie. Najwyżej wyceniany w drużynie Napoli jest Piotr Zieliński (50 mln euro), a w Legii Luquinhas (3,5 mln euro).

W ataku różnice są jeszcze większe niż na innych pozycjach. Wartość trójki napastników drużyny Napoli - Victora Osimhena, Lorenzo Insigne i Hirvinga Lozano w sumie wynosi ponad 150 milionów euro! Dla porównania wartość Mahira Emrelego to 2 miliony euro, a Tomasa Pekharta...800 tysięcy euro. Łączna wartość piłkarzy Napoli to dokładnie 518,55 mln, a Legii to 27,73 euro. Daje nam to więc niemal dwudziestokrotną różnicę.

Pojedynek pomiędzy Napoli i Legią Warszawa w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy rozpocznie się w czwartek 21 listopada o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany w serwisie streamingowym Viaplay. Kibice nie zobaczą spotkania w żadnej otwartej telewizji. Relacja tekstowa z meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.