Legia już zarobiła fortunę. Teraz stoi przed kolejną szansą

Legia Warszawa jest prawdopodobnie jednym z największych zaskoczeń tegorocznej edycji Ligi Europy. Mistrzowie Polski niespodziewanie prowadzą w swojej grupie C po dwóch zwycięstwach - ze Spartakiem Moskwa (1:0) i Leicester City (1:0) pomimo tego, że byli skazywani na porażkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Legioniści muszą szczególnie na niego uważać. "Legia to jego ulubiona ofiara"

Niestety zupełnie inaczej wygląda sytuacja Legii w ekstraklasie. Podopieczni Czesława Michniewicza plasują się obecnie w tabeli tuż ponad strefą spadkową z sześcioma porażkami na koncie. W ubiegły weekend przegrali bardzo ważne spotkanie na własnym stadionie z Lechem Poznań, które być może całkowicie zabrało szansę warszawianom na mistrzostwo Polski.

Skandal przed meczem LKE. W klubie przerażenie. "Zniżyli się do tchórzliwego czynu"

Wielkie pieniądze leżą na stole. Legia Warszawa gra w Neapolu nie tylko o punkty

Pomimo bardzo słabej postawy drużyny Czesława Michniewicza w ekstraklasie władze klubu ze stolicy nie przejmują się z pewnością sytuacją finansową klubu. Wszystko dzięki zdecydowanie lepszej postawie Legii w europejskich pucharach. Legioniści jak do tej pory za wszystkie występy w Europie zarobili już ponad 6 milionów euro, co jest zawrotną sumą jak na polskie warunki.

W czwartek natomiast Legia stanie przed szansą na zarobienie kolejnych pieniędzy. Podopieczni Michniewicza zmierzą się na Stadio Diego Armando Maradona z Napoli. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kluby występujące w fazie grupowej LE otrzymują 630 tys. euro (około 2,5 miliona złotych) za zwycięstwo oraz 210 tys. euro za remis. Jeżeli piłkarzom z Warszawy udałoby się pokonać włoskiego giganta, to suma zarobiona do tej pory w Europie urosłaby do ponad 8,5 miliona euro.

W pół roku Szczęsny nauczył się od niego więcej niż przez dekadę w Anglii. "Jak się wkurzy, to masz prze****e"

Liga Europy. Gdzie i kiedy oglądać mecz Napoli - Legia Warszawa?

Mecz pomiędzy Napoli a Legią Warszawa na Stadio Diego Armando Maradona odbędzie się w czwartek 21 października o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna jedynie w serwisie streamingowym Viaplay, natomiast TVP Sport przeprowadzi retransmisję meczu o 23:00. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.