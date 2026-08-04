Tak się walczy o Ligę Mistrzów! Byli największą rewelacją w zeszłym sezonie

Lata dwudzieste XXI wieku przejdą do historii FK Bodo/Glimt. Norweski klub nie tylko zaczął dominować na arenie krajowej, ale zaskoczył też największe kluby Europy. W sezonie 2024/25 Norwegowie doszli aż do półfinału Ligi Europy, gdzie zatrzymał ich dopiero Tottenham (0:2, 1:3). Rok później ich zmagania w Lidze Mistrzów śledziła cała Europa. FK Bodo/Glimt w fazie ligowej potrafiło wygrać z Manchesterem City (3:1) czy Atletico Madryt (2:1). Ostatecznie klub doszedł do 1/8 finału, gdzie przegrał ze Sportingiem (3:0, 0:5).

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Tak zagrało FK Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów

W poprzednim sezonie ligowym FK Bodo/Glimt niespodziewanie nie zostało mistrzem Norwegii. O jeden punkt lepsi byli piłkarze Vikinga. A to oznacza, że w tym roku piłkarze Kjetila Knutsena muszą walczyć o awans do Ligi Mistrzów od III rundy kwalifikacyjnej. W niej FK Bodo/Glimt trafiło na belgijski Royale Union Saint-Gilloise.

Pierwszy mecz - rozgrywany w Belgii - lepiej zaczął się dla piłkarzy Knutsena, którzy już w 20. minucie wyszli na prowadzenie po pięknej bramce z rzutu wolnego w wykonaniu Patricka Berga. Gospodarze szybko odpowiedzieli. W 25. minucie bramkę zza pola karnego po strzale z woleja zdobył Raul Florucz.

Remis nie utrzymał się długo. Już w 29. minucie gola na 2:1 dla FK Bodo/Glimt strzelił Ole Blomberg, który wykorzystał rzut karny.

Wydawało się, że do przerwy wynik już się nie zmieni, ale gospodarze w czasie doliczonym zdołali doprowadzić do wyrównania. Guilherme Smith idealnie dośrodkował w pole karne, gdzie do strzału złożył się Florucz, który strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu.

Wydawało się, że po tak dobrej pierwszej połowie duże emocje czekają nas również po przerwie. Tak się niestety nie stało. Oglądaliśmy dużo gorszy mecz, w którym oba zespoły skupiały się głównie na defensywie. Pierwszy strzał po przerwie - w wykonaniu gości - zobaczyliśmy dopiero kilka minut przed końcem spotkania.

I gdy wydawało się, że większych emocji w tym spotkaniu już nie uświadczymy, to w samej końcówce na 3:2 dla Royale Union Saint-Gilloise strzelił Promise David! Napastnik belgijskiej drużyny przymierzył idealnie z linii pola karnego. Piłka po jego strzale odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki.

A to nie był ostatni gol tego meczu! W 91. minucie FK Bodo/Glimt wykonywało jeszcze rzut wolny. Do dośrodkowania najlepiej wyskoczył Odin Bjortuft, który z łatwością pokonał bramkarza gospodarzy.

Remis 3:3 oznacza, że w lepszej sytuacji przed rewanżem są Norwegowie. W końcu skoro w Norwegii problemy miał Manchester City, to tym bardziej będzie je miało Royale Union Saint-Gilloise. Zachęcamy do śledzenia meczów Ligi Mistrzów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.