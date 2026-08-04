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10:1! Nieprawdopodobne, co zrobiła drużyna z Premier League

Choć był to jedynie mecz towarzyski, trudno przejść obojętnie obok takiego wyniku. Bournemouth nie pozostawiło żadnych złudzeń Genoi i rozbiło włoski zespół aż 10:1 podczas wtorkowego sparingu.
Mecz Bournemouth - Genoa
Screen - https://www.youtube.com/watch?v=vPwshhMoncg

Spotkanie rozegrano w nietypowym formacie. Zamiast dwóch połów odbyły się cztery 30-minutowe tercje, a na trybunach nie było kibiców. Mimo to piłkarze Bournemouth urządzili sobie prawdziwy festiwal strzelecki. 

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Kosmos. Bournemouth gromi Genoę 

Wynik otworzył Alex Scott, który dał gospodarzom prowadzenie już w pierwszej części gry. Genoa zdołała odpowiedzieć za sprawą Mikaela Egilla Ellertssona, jednak później na boisku dominowała już tylko jedna drużyna. Jeszcze przed zakończeniem drugiej tercji Justin Kluivert dwukrotnie wykorzystał rzuty karne, a do siatki trafił również Adrien Truffert. Po 60 minutach Bournemouth prowadziło już 4:1.

Po zmianie stron przewaga angielskiego zespołu była jeszcze większa. Scott zdobył swoją drugą bramkę, a Daniel Jebbison wpisał się na listę strzelców po celnym uderzeniu głową po dośrodkowaniu Adama Smitha. Trzecia tercja zakończyła się wynikiem 7:1.

W ostatniej części spotkania Bournemouth nie zwolniło tempa. Malcolm Dacosta Gonzalez dołożył ósme trafienie, a Enes Unal dwukrotnie pokonał bramkarza Genoi, ustalając rezultat na 10:1.

Podsumowując zatem, poza dubletami Scotta, Kluiverta i Unala na listę strzelców wpisali się także Adrien Truffert, Daniel Jebbison oraz Malcolm Dacosta Gonzalez. Wynik sparingu z pewnością zwraca uwagę, nawet jeśli stawką meczu było wyłącznie sprawdzenie formy przed nowym sezonem.

Patrząc na dyspozycję Bournemouth, kibice na pewno nie mogą się doczekać już kolejnego kontrolnego pojedynku. Teraz przyszedł czas na wyjazd do Sewilli, gdzie w sobotę 8 sierpnia zmierzy się z Realem Betis.

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