To oni zmienili historię Hiszpanii. Wielu nigdy nie czuło się Hiszpanami

"Viva Espana" (Niech żyje Hiszpania) – krzyknął były bramkarz Realu Madryt Iker Casillas. – Ty to powiedziałeś – odpowiedział były obrońca Barcelony Gerard Pique. Rozmawiali o powołaniach Luisa de la Fuente na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, obaj tak samo zszokowani, że selekcjoner nie zabrał na turniej ani jednego gracza z Realu Madryt. – Całym sercem za drużyną – skomentował jednak Pique. - Ty będziesz kibicował Hiszpanii? – zapytał ironicznie Casillas i roześmiał się.

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Reprezentacja Katalonii jest starsza

Są kolegami z drużyny mistrzów świata z 2010 roku i mistrzów Europy dwa lata później. Pique zagrał dla Hiszpanii aż 102 razy, ale okrzyk "Viva Espana" wciąż nie przeszedłby mu przez usta. Jest Katalończykiem i separatystą, czyli chciałby, by region, w którym się urodził i wychował, odzyskał niepodległość, utraconą w 1714 roku podczas wojny o sukcesję.

Podobnie jak Xavi Hernandez, Carles Puyol, Sergio Busquets, Cesc Fabregas czy Joan Capdevila, Pique był fundamentalnym graczem w zespole Vicente del Bosque, który w RPA w 2010 r. przełamał najgłębszy hiszpański kompleks. Wszyscy oni bronili też barw Katalonii, ale reprezentacja tego regionu nie jest członkiem FIFA i UEFA, więc nie może brać udziału w turniejach oficjalnych.

W skrócie: w reprezentacji Katalonii można grać dla prestiżu, ale to reprezentacja Hiszpanii daje piłkarzowi realne szanse na sukces.

Manifestowanie katalońskości jest w Barcelonie i całym regionie popularne. Na co dzień mówi się tam po katalońsku, a przyjezdni, zasłużeni dla regionu, zaczynają być traktowani jak swoi. Dlatego w reprezentacji Katalonii grali też Holendrzy Johan Cruijff i Johan Neeskens, Węgier Ladislao Kubala, a nawet Argentyńczyk Alfredo di Stefano, który został potem symbolem Realu Madryt.

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Kadra Katalonii została powołana do życia w 1902 roku, na 18 lat przed stworzeniem reprezentacji Hiszpanii. Drużyna grała mecze towarzyskie, charytatywne, turnieje nieoficjalne.

Pierwszym piłkarzem, który odmówił gry dla Hiszpanii ze względów światopoglądowych i politycznych, był jednak nie Katalończyk, a Bask Inatxio Kortabarria. Był kapitanem Realu Sociedad. Selekcjoner La Roja Ladislao Kubala powołał go na mecz z RFN w 1976 roku. Stoper zagrał cztery razy dla Hiszpanii, ale w następnym roku ogłosił, że więcej nie chce. Od tamtej pory żaden piłkarz baskijski nie odmówił gry dla Hiszpanii, choć Mikel Aranburu, powoływany do kadry młodzieżowej, wyznał po latach, że Bask nosi w sercu reprezentację Kraju Basków, a drużyna hiszpańska nie jest dla niego.

Czy Pique powinien grać dla Hiszpanii?

Drugim piłkarzem, który odmówił gry dla La Roja, był pochodzący z Galicji Nacho Fernandes z Composteli. Baskijski selekcjoner Hiszpanów Javier Clemente chciał go zabrać na Euro’96 w Anglii. Piłkarz ogłosił, że "nie czuje w sobie entuzjazmu do gry dla Hiszpanii". Clemente zrozumiał jego racje. Tak jak Luis Aragones zrozumiał argumenty Katalończyka Oleguera Presasa. Obrońca Barcelony dostał powołanie w 2005 roku, pojechał nawet na zgrupowanie, ale szczerze wyznał selekcjonerowi, co czuje. Reprezentacja Hiszpanii nie jest dla ludzi takich jak on, którzy chcą, by Katalonia była niepodległa.

Zupełnie inaczej podszedł dla tego problemu Pep Guardiola, a także Pique. Oni podzielali poglądy polityczne Oleguera, a jednak grali dla Hiszpanii. Stoper Barcelony był nawet nagabywany, czy, jako separatysta, nie powinien odrzucać powołań do kadry Hiszpanii. – Nie rozumiem, dlaczego? – odpowiedział pytaniem.

Podczas finału ostatniego mundialu Hiszpania – Argentyna (1:0) w loży honorowej stadionu w Nowym Jorku siedzieli m.in. Katalończycy: Puyol i Xavi. Kiedy w 106. min Ferran Torres z Barcelony zdobył zwycięskiego gola, padli sobie w objęcia. Razem z nimi świętowali Casillas, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Fernando Llorente, Jesús Navas i David Villa – mistrzowie sprzed 16 lat.

Złoty gol dla Hiszpanii był zresztą "wielokulturowy". Piłkę na prawym skrzydle dostał Lamine Yamal, urodzony w Katalonii piłkarz o korzeniach marokańskich (ojciec) i Gwinei Równikowej (matka). Wycofał ją do Pedro Porro, pochodzącego z prowincji Ekstremadura, obrońcy Tottenhamu, który zacentrował do Nico Williamsa, urodzonego w Pampelunie, czyli stolicy Nawarry, ale grającego w baskijskim Athletic Bilbao. Jego rodzice są imigrantami z Ghany, przebyli Saharę, by dotrzeć do Melilli – autonomicznego miasta Hiszpanii w północnej Afryce, na wschodnim wybrzeżu Maroka. Nico zgrał piłkę głową do Ferrana, pochodzącego z prowincji Walencja napastnika Barcelony.

Nie tylko Ferran, także Andres Iniesta – czyli obaj piłkarze, którzy zdobyli dla Hiszpanii gole w zwycięskich finałach mundiali, są lub byli graczami Barcelony. Nie są jednak Katalończykami. Iniesta urodził się w prowincji Albacete, do barcelońskiej akademii La Masia trafił w wieku 12 lat. Nauczył się katalońskiego, zagrał w reprezentacji regionu w maju 2004 roku przeciw drużynie pięciokrotnych mistrzów świata - Brazylii. Katalończycy przegrali na Camp Nou 2:5.

Reprezentacja regionu jest dziś rodzajem symbolu odrębności jego mieszkańców lub ludzi identyfikujących się z Barceloną. Separatyzm Katalończyków był tłumiony w czasach dyktatury Franco, w czasie wojny domowej (1936-39) popierali oni siły republikanów. Już na początku konfliktu wojska Franco rozstrzelały prezesa FC Barcelony Josepa Sunyola, który był też politykiem i deputowanym. W czasach dyktatury FC Barcelona była symbolem przetrwania, stąd określenie "Więcej niż klub". Autorstwo przypisuje się prezesowi Narcisowi de Carrerasowi, ale według dziennikarza madryckiego dziennika "As" Alfredo Relano stworzył je marketingowiec.

Separatyści

Za pierwszego separatystę katalońskiego uchodzi Josep Narcís Roca i Farreras, który w 1886 roku napisał artykuł "Ani Hiszpanie, ani Francuzi". Pierwsze organizacje walczące o niepodległość regionu pojawiły się w Katalonii w 1918 roku. A ostatnia próba ogłoszenia niepodległości Katalonii nastąpiła dziewięć lat temu. Rząd hiszpański aresztował wtedy i postawił przed sądem członków parlamentu Katalonii, jego szef Carles Puigdemont zbiegł do Brukseli.

Guardiola, wtedy trener Manchesteru City, głośno opowiadał się za zwolnieniem katalońskich więźniów politycznych. Pique wiele razy podkreślał, że Katalończycy sami powinni decydować, czy chcą być częścią Hiszpanii, czy niepodległym krajem. Większość katalońskich graczy, byłych i współczesnych, nie zabiera jednak publicznie głosu w sprawach politycznych. Wiedzą jak bardzo to kontrowersyjny temat.

Wróćmy jednak do pytania: jak skomplikowana rzeczywistość polityczna wpływała na sport? Poza trzema podanymi wyżej wypadkami, żaden inny piłkarz nie odmawiał reprezentowania La Roja. Hiszpania zawsze miała dobrych graczy i jedną z najlepszych lig Europy, ale do 2008 roku reprezentacja kraju była uznawana za wiecznych przegranych. Szczególnie na mundialach, gdzie nie potrafiła złamać bariery ćwierćfinału.

Dopiero związany z Atletico Madryt selekcjoner Luis Aragones postanowił postawić w kadrze na graczy Barcelony i jej styl gry, czyli tiki-takę. Wtedy - od mistrzostwa Europy w 2008 - zaczął się okres, który można nazwać złotą epoką La Roja. Trwa do dziś.

Luis de la Fuente zabrał na mundial do USA, Kanady i Meksyku aż 9 Katalończyków. To Pau Cubarsí, Eric García, Joan García, Lamine Yamal, Dani Olmo (wszyscy z Barcelony), David Raya (Arsenal), Marc Pubill (Atletico Madryt), Marc Cucurella (podczas mundialu przeszedł z Chelsea do Real Madryt) i Víctor Muñoz (Liverpool).

Styl zespołów Aragonesa, Vicente del Bosque (mistrzostwo świata 2010 i Europy 2012), a teraz także Luisa de la Fuente (mistrzostwo Europy 2024 i mistrzostwo świata w USA, Kanadzie i Meksyku) opierał i opiera się na posiadaniu piłki, stałej ruchliwości zawodników i wymianie krótkich podań. Czasem taka gra bywa bardziej efektywna, czasem mniej, jak na mundialach w Rosji czy w Katarze, gdzie Hiszpanie odpadali po karnych w 1/8 finału.

Aragones wymyślił też określenie "La Roja". - Chciałbym, żeby reprezentacja Hiszpanii miała swoje imię i swój identyfikator, tak jak Brazylia jest "Canarinha" a Argentyna "Albiceleste". Chciałbym, żeby Hiszpania była "La Roja" (Czerwona) – to słowa Aragonesa, którego uważa się za ojca sukcesu narodowej drużyny Hiszpanii. Pochodzący z Madrytu selekcjoner podszedł do sprawy bez uprzedzeń. Powoływał do reprezentacji najlepszych i futbol hiszpański dobrze na tym wyszedł.