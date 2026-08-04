Wielki gest Leo Messiego

Pożary, które wybuchły w lipcu strawiły ponad 80 tys. hektarów w regionie Madrytu oraz sąsiednich prowincjach Avila oraz Toledo. W ich efekcie aż 175 tys. osób zostało zmuszonych do ewakuacji. Rząd zdecydował się wprowadzić w tej okolicy stan wyjątkowy. Choć sytuacja została ustabilizowana, koszty odbudowy wspomnianych rejonów obejmują wielomilionowe kwoty.

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Wielki gest Messiego

Częściowo ten cel wsparł Leo Messi. 39-letni piłkarz Interu Miami, a w przeszłości FC Barcelony czy PSG zdecydował się przekazać 80 tys. euro wsparcia. O takiej inicjatywie ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki poinformowała na platformie "X.com" prezydent Wspólnoty Madrytu, Isabel Diaz Ayuso. Kobieta zaznaczyła także, iż wszyscy mieszkańcy są mu wdzięczni i nie mogą się doczekać jego wizyty, by stosownie mu podziękować za pomoc.

Darowizna piłkarza zostanie przekazana na odbudowę gmin dotkniętych pożarem. Jak informują hiszpańskie, media przedstawiciele piłkarza skontaktowali się z władzami stolicy kraju, by dowiedzieć się, w jaki sposób mogą przekazać wsparcie finansowe.

Władze regionu umożliwiły zawodnikowi wsparcie inicjatywy w dniu 29 lipca. Według źródeł suma darowizn osiągnęła już 200 tys. euro.

Tragiczne w skutkach pożary w okolicy Madrytu są największymi w ostatnich dekadach. Sam rejon stolicy został objęty pożarem na ponad 27 tys. hektarów. Akcje gaśnicze i ratunkowe trwają już od ponad tygodnia.

Prezydent Isabel Diaz Ayuso udostępniła także zdjęcia z akcji prowadzonych przez hiszpańskie służby pomocy publicznej.