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Wielki gest Leo Messiego

Leo Messi okazał wspaniały gest, wspierając region stolicy Hiszpanii po pożarach. Jak poinformowała prezydent Wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso kapitan "Albicelestes" przekazał 80 tys. euro na odbudowę zniszczonych terenów.
Lionel Messi
Fot. REUTERS/Lee Smith

Pożary, które wybuchły w lipcu strawiły ponad 80 tys. hektarów w regionie Madrytu oraz sąsiednich prowincjach Avila oraz Toledo. W ich efekcie aż 175 tys. osób zostało zmuszonych do ewakuacji. Rząd zdecydował się wprowadzić w tej okolicy stan wyjątkowy. Choć sytuacja została ustabilizowana, koszty odbudowy wspomnianych rejonów obejmują wielomilionowe kwoty.

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Wielki gest Messiego

Częściowo ten cel wsparł Leo Messi. 39-letni piłkarz Interu Miami, a w przeszłości FC Barcelony czy PSG zdecydował się przekazać 80 tys. euro wsparcia. O takiej inicjatywie ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki poinformowała na platformie "X.com" prezydent Wspólnoty Madrytu, Isabel Diaz Ayuso. Kobieta zaznaczyła także, iż wszyscy mieszkańcy są mu wdzięczni i nie mogą się doczekać jego wizyty, by stosownie mu podziękować za pomoc.

Darowizna piłkarza zostanie przekazana na odbudowę gmin dotkniętych pożarem. Jak informują hiszpańskie, media przedstawiciele piłkarza skontaktowali się z władzami stolicy kraju, by dowiedzieć się, w jaki sposób mogą przekazać wsparcie finansowe.

Władze regionu umożliwiły zawodnikowi wsparcie inicjatywy w dniu 29 lipca. Według źródeł suma darowizn osiągnęła już 200 tys. euro.

Tragiczne w skutkach pożary w okolicy Madrytu są największymi w ostatnich dekadach. Sam rejon stolicy został objęty pożarem na ponad 27 tys. hektarów. Akcje gaśnicze i ratunkowe trwają już od ponad tygodnia.

Prezydent Isabel Diaz Ayuso udostępniła także zdjęcia z akcji prowadzonych przez hiszpańskie służby pomocy publicznej.

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