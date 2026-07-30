Tak o Lechu piszą na Wyspach Owczych. "Lepszy od Aarhus"

Piłkarze Lecha Poznań skompromitowali się na całej linii w rewanżowym meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Po wygranej na wyjeździe z duńskim zespołem Aarhus GF aż 4:1, u siebie roztrwonili wysoką przewagę i przegrali po rzutach karnych (1:4 po dogrywce i 0:3 po 90 minutach). W efekcie drużyna prowadzona przez Nielsa Frederiksena zamiast w decydującej fazie kwalifikacji Ligi Mistrzów, zagra w kwalifikacjach do Ligi Europy i zmierzy się z farerskim zespołem Klaksvik.

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Tak Farerowie piszą o Lechu Poznań

Media na Wyspach Owczych rozpisują się o następnym rywalu Klaksvik w kwalifikacjach do Ligi Europy.

"Po odpadnięciu Klaksvik z kwalifikacji Ligi Mistrzów, przed farerskim klubem stoi jedno z największych wyzwań ostatnich lat. Lech jest aktualnym mistrzem Polski i należy do największych klubów w kraju. Na papierze jest to zespół silniejszy od AGF, jednak mimo roli faworyta przed pierwszym meczem, mistrzom Polski nie udało się awansować do kolejnej rundy" - pisze bolt.fo.

Przedstawia też największe gwiazdy Lecha Poznań i nawiązuje do Roberta Lewandowskiego.

"Największą gwiazdą Lecha jest szwedzki napastnik Mikael Ishak, który od kilku lat jest kapitanem drużyny oraz jej najlepszym strzelcem. Ponadto Lech ma w swoim składzie kilku reprezentantów kraju oraz akademię piłkarską, która słynie z rozwijania wielkich talentów. To właśnie w Lechu swój przełomowy okres kariery miał Robert Lewandowski, zanim przeniósł się do Borussii Dortmund, a następnie do Bayernu Monachium" - dodaje bolt.fo.

Według dziennikarza Lech Poznań jest większym klubem od duńskiego Aarhus pod każdym względem.

"Choć przeciwnik Farerów jest mniej znany niż duński AGF, w rzeczywistości jest to klub znacznie większy niemal pod każdym względem. Środowy mecz pokazał jednak, że AGF dorównywało Lechowi, a w serii rzutów karnych okazało się nawet lepsze" - czytamy.

W innym artykule bolt.fo pisze, że Duńczycy wywalczyli największy sukces w historii klubu.

"Za jedno z największych osiągnięć w historii AGF uważa się to, że drużyna wczoraj na wyjeździe odrobiła porażkę 1:4 z Lechem. Nadzieje nie były wielkie. Tak małe, że dyrektor AGF, Jacob Nielsen, rozpoczął już przygotowania do kolejnej europejskiej podróży – na Wyspy Owcze. Gdyby AGF przegrał w dwumeczu z Lechem Poznań, duński klub spadłby do Ligi Europy UEFA, gdzie czekał na niego KÍ - dodaje bolt.fo.

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Pierwszy mecz Lech Poznań - Klaksvik w czwartek, 6 sierpnia o godz. 19. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.