Nowe wieści ws. Alvareza. 10 sierpnia kluczową datą

Julian Alvarez w zakończonych nie tak dawno mistrzostwach świata wywalczył z Argentyną srebrny medal. Nie rozegrał wielkiego turnieju - strzelił tylko jednego gola. Trafił do siatki w meczu 1/4 finału ze Szwajcarią. Snajper wkrótce powróci do klubu, a w Hiszpanii - gdzie gra na co dzień - toczy się w jego sprawie wielki spór. Jedną ze stron jest Barcelona.

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Oto kluczowa data. Wtedy poznamy przyszłość Alvareza?

"Atletico Madryt potępiło Barcelonę, twierdząc, że to ona zainicjowała kontakty w celu próby podpisania kontraktu z argentyńskim napastnikiem poza okresem przewidzianym przez regulamin. Julian Alvarez ma kontrakt z "Colchoneros" do czerwca 2030 roku. Gil Marin ostrzegał już kilka tygodni temu, że podmiot zwróci się do odpowiednich organów w celu obrony swoich interesów, a złożona skarga dokładnie odpowiada na to stanowisko. Miesiąc później RFEF poinformowało kluby o otwarciu akt" - czytamy w madryckim dzienniku "Marca".

Według informacji, do którego dotarło źródło Barcelona została już poinformowana o otwarciu procedury, a oba kluby będą musiały przedstawić swoją wersję faktów. Barcelona wciąż chciałaby sprowadzić Alvareza, ale Atletico jest nieugięte. Co ciekawe sam Alvarez podczas mistrzostw świata przyznał, że jest gotowy na podjęcie nowego wyzwania.

Dziennik poinformował, że w sprawie potencjalnego transferu istnieje jedna, konkretna, kluczowa data, która może przynieść więcej informacji. Mowa o 10 sierpnia - tego dnia Alvarez ma wrócić do klubu po urlopie po mistrzostwach świata. "Jego powrót pozwoli nam poznać z pierwszej ręki pozycję zawodnika" - czytamy.

Julian Alvarez występuje w Atletico od 2024 roku. W 106 meczach zdobył 49 goli i zaliczył 17 asyst. Wcześniej bronił barw Manchesteru City.