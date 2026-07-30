Powrót na stronę główną

Prezes Duńczyków wbił szpilkę Lechowi. "Jeśli ktoś potrzebuje porady..."

Tylko najwięksi optymiści mogli przed meczem wierzyć, że Aarhus GF jest w stanie odrobić na wyjeździe trzybramkową stratę i awansować do III rundy el. Ligi Mistrzów. Duńczycy totalnie upokorzyli jednak Lecha Poznań, wygrywając 4:1 po dogrywce oraz 4:3 w rzutach karnych. Zaskoczyli tym samym... własnego prezesa. Jacob Nielsen po spotkaniu brutalnie szczerze przyznał, że miał wszystko przygotowane, ale pod rywalizację w Lidze Europy z farerskim KI Klaksvik.
Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Nikomu wcześniej w historii eliminacji Ligi Mistrzów się coś takiego nie udało. Odrobienie straty trzech bramek w meczu wyjazdowym jawiło się po prostu jako coś niemożliwego do wykonania dla zawodników Aarhus GF. Wszystko było przeciwko nim. Wynik pierwszego starcia, większość kibiców na stadionie, liczne osłabienia składu przez kontuzje. Mistrzowie Danii oszukali jednak swoje przeznaczenie i pokazali, że Liga Mistrzów po prostu nie jest dla najlepszej drużyny z Polski. 

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Wyczyn Aarhus zaprzeczył logice

Po spotkaniu nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Kibice Lecha, kibice z całej reszty polski, media (nawet te duńskie), piłkarze zapewne obu drużyn, trener Poznaniaków Niels Frederiksen. Za to szkoleniowiec duńskiego zespołu nie mógł wyjść z podziwu względem swoich piłkarzy. Jak się okazuje, w awans nie do końca wierzył nawet prezes Aarhus Jacob Nielsen. W rozmowie z telewizją Viaplay po meczu przyznał, że logistycznie miał już zaplanowaną wyprawę na Wyspy Owcze, gdzie pojechałby jego klub, gdyby odpadł z Lechem. Zaproponował przy okazji... pomoc dla mistrzów Polski. 

Prezes już się szykował, ale na Wyspy Owcze

- Muszę przyznać, że zmarnowałem mnóstwo czasu na planowanie wyjazdu na Wyspy Owcze. To niezwykle trudne, by złapać tam jakikolwiek lot. Nie było wolnych samolotów, pociągów ani hoteli. Jeśli ktoś potrzebuje porady logistycznej w tym zakresie, jestem w tym mistrzem! Chociaż nie sądzę, by nasz drogi Lech Poznań miał teraz głowę do słuchania o takich rzeczach - bardzo szczerze przyznał prezes Aarhus GF. 

Teoretycznie nawet w przypadku braku awansu Aarhus nie było pewne na 100 procent czy zagra z KI Klaksvik, bo oni musieli jeszcze odpaść w dwumeczu z Żalgirisem Kowno. Tak się jednak stało, bo Farerzy przegrali na Litwie 0:1 i w efekcie remisu 0:0 w pierwszym meczu spadli do III rundy eliminacji Ligi Europy. Tam właśnie zmierzą się z Lechem Poznań. Wpierw zagrają w czwartek 6 sierpnia w Polsce, a równo tydzień później na Wyspach Owczych. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji