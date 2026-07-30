Nikomu wcześniej w historii eliminacji Ligi Mistrzów się coś takiego nie udało. Odrobienie straty trzech bramek w meczu wyjazdowym jawiło się po prostu jako coś niemożliwego do wykonania dla zawodników Aarhus GF. Wszystko było przeciwko nim. Wynik pierwszego starcia, większość kibiców na stadionie, liczne osłabienia składu przez kontuzje. Mistrzowie Danii oszukali jednak swoje przeznaczenie i pokazali, że Liga Mistrzów po prostu nie jest dla najlepszej drużyny z Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Wyczyn Aarhus zaprzeczył logice

Po spotkaniu nikt nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Kibice Lecha, kibice z całej reszty polski, media (nawet te duńskie), piłkarze zapewne obu drużyn, trener Poznaniaków Niels Frederiksen. Za to szkoleniowiec duńskiego zespołu nie mógł wyjść z podziwu względem swoich piłkarzy. Jak się okazuje, w awans nie do końca wierzył nawet prezes Aarhus Jacob Nielsen. W rozmowie z telewizją Viaplay po meczu przyznał, że logistycznie miał już zaplanowaną wyprawę na Wyspy Owcze, gdzie pojechałby jego klub, gdyby odpadł z Lechem. Zaproponował przy okazji... pomoc dla mistrzów Polski.

Prezes już się szykował, ale na Wyspy Owcze

- Muszę przyznać, że zmarnowałem mnóstwo czasu na planowanie wyjazdu na Wyspy Owcze. To niezwykle trudne, by złapać tam jakikolwiek lot. Nie było wolnych samolotów, pociągów ani hoteli. Jeśli ktoś potrzebuje porady logistycznej w tym zakresie, jestem w tym mistrzem! Chociaż nie sądzę, by nasz drogi Lech Poznań miał teraz głowę do słuchania o takich rzeczach - bardzo szczerze przyznał prezes Aarhus GF.

Teoretycznie nawet w przypadku braku awansu Aarhus nie było pewne na 100 procent czy zagra z KI Klaksvik, bo oni musieli jeszcze odpaść w dwumeczu z Żalgirisem Kowno. Tak się jednak stało, bo Farerzy przegrali na Litwie 0:1 i w efekcie remisu 0:0 w pierwszym meczu spadli do III rundy eliminacji Ligi Europy. Tam właśnie zmierzą się z Lechem Poznań. Wpierw zagrają w czwartek 6 sierpnia w Polsce, a równo tydzień później na Wyspach Owczych.