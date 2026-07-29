Największa kompromitacja w historii Lecha. Wstyd to mało powiedziane

Obraz nędzy i rozpaczy. Albo, jak mawiał klasyk, "wstyd, żenada, kompromitacja, frajerstwo". Załamanie na twarzach lechitów, którzy dopiero co byli jedną nogą w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. I szaleńcza radość Duńczyków, którzy po ostatnim rzucie karnym pobiegli pod sektor dopingujących ich niezwykle głośno ponad 2 tys. kibiców. Z drugiej strony piłkarze Kolejorza. Zawstydzeni i przepraszający swoich fanów za to, co się stało w środowy wieczór przy Bułgarskiej. Tak wyglądał krajobraz na stadionie Lecha zaraz po porażce 1:4 i 3:4 w rzutach karnych z Aarhus GF i odpadnięciu z Ligi Mistrzów.

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Kibice Lecha nie zamierzali zbyt długo słuchać piłkarzy i czym prędzej wyszli ze stadionu. Ja, podobnie jak niemal 40 tys. fanów, też stałem i patrzyłem z niedowierzaniem na to, co działo się na murawie w ciągu 90 regulaminowych minut, 30 minut dogrywki i rzutów karnych. To nie był Lech, którego wszyscy dopiero co typowali do awansu do Ligi Mistrzów i zdominowania Ekstraklasy. To był Lech wstydliwy, chaotyczny, dający się stłamsić. Lech miał pokazać pazur i może nie tyle rzucić się przeciwnikowi do gardła, ile udowodnić, że niegdysiejsze porażki Manchesteru City czy – już nieco bliżej obecnych czasów – Villarrealu przy Bułgarskiej nie były dziełem przypadku. Tymczasem presja plątała nogi nie tym, którym zwykle czyniła to przy poznańskiej publiczności. Aarhus GF cechował zaś pragmatyzm i skuteczność. Przede wszystkim jednak pomagał im bramkarz – tak przez cały mecz, jak i w serii jedenastek. Tego nie można było powiedzieć o Mateuszu Lisie.

Lech przegrał na własne życzenie, choć nic na to nie wskazywało. Wprawdzie po zdemolowaniu AGF w Danii wynikiem 4:1 przyszedł czas na słabszy mecz Poznaniaków przed własną publicznością na boiskach Ekstraklasy. Zremisowane bezbramkowo starcie z Cracovią pokazało nam twarz zupełnie innego Kolejorza niż tę, którą obserwowaliśmy czy to podczas pierwszego spotkania w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, czy to w Superpucharze Polski, ale to wciąż miał być Kolejorz, który pokaże rolę faworyta. Przed rewanżową potyczką z mistrzami Danii wszyscy oczekiwali, że zespół Nielsa Frederiksena nie będzie prezentował minimalistycznej postawy na zasadzie: "nie stracić zaliczki i dowieźć przewagę z pierwszego meczu do końca". Ale no właśnie, oczekiwali...

Mecz walki, w którym prym wiódł środek pola. Nie pomógł elektryczny Lis

Pierwsze minuty przebiegały tak, jak można było się tego spodziewać. Goście szukali okazji do zaatakowania bramki Mateusza Lisa, gospodarze nie zamierzali na to pozwolić, doskakując w wysokim pressingu. A nawet gdy dali Duńczykom zagrać we własne pole karne, tam czekał Terry Yegbe, który po raz kolejny przejął rolę dowódcy linii defensywnej poznańskiego Lecha. Uzupełniał go Wojciech Mońka, który też musiał mieć się na baczności i nie dopuszczać do strzałów tercetu ofensywnego AGF. Plan Frederiksena wydawał się prosty i sensowny: wciągać rywali na własną połowę, a następnie wyprowadzać zabójcze kontrataki z udziałem Luisa Palmy i Patrika Walemarka.

Doskonałą okazję do otwarcia wyniku w 18. minucie miał Mikael Ishak, który wyskoczył do dośrodkowania Roberta Gumnego i oddał strzał głową zmierzający pod poprzeczkę bramki Madsa Hedenstada, lecz ten popisał się świetną paradą. Po chwili Poznaniacy mogli otrzymać rzut karny – albański arbiter wskazał nawet na wapno po zagraniu ręką w wykonaniu Jonasa Jepsena-Abbew, ale po obejrzeniu tej sytuacji na monitorze VAR uznał, że nie ma mowy o przewinieniu. Niemniej jednak to był moment pierwszej połowy, w którym lechici mogli wrzucić czwarty bieg i docisnąć mylących się mistrzów Danii. Ci bowiem mieli problemy także z utrzymaniem posiadania w środkowej części boiska, gdzie niejednokrotnie doskakiwali Kozubal, Murawski czy zbiegający w tę strefę Gumny.

Uwaga musiała być także skupiona na Pablo Rodriguezie. Nie tylko uwaga kibiców czy moja, ale przede wszystkim obrońców Aarhus i... sędziego Juxina Xhajii. Hiszpan wielokrotnie dyskutował z arbitrem, gdyż piłkarze z Danii niejednokrotnie szarpali go za koszulkę i przeszkadzali w rozegraniu akcji. W głowie Nielsa Frederiksena mogła pojawić się nawet myśl o wcześniejszej zmianie swojego pomocnika, gdyż ten niejednokrotnie dał się już poznać publiczności jako ktoś o wysokich umiejętnościach piłkarskich, lecz także jako człowiek nerwowy, często łapiący głupie kartki.

Niestety Lech, zamiast wrzucenia czwórki, wrzucił wsteczny i na prowadzenie po 32 minutach gry wyszli goście. Po złym podaniu Gumnego piłkę przejął Frederik Emmery, piłka trafiła w pole karne do Kristiana Arnstada, rozpędzony kapitan AGF zagrał do Tobiasa Becha, a ten z ostrego kąta mocnym strzałem po krótkim słupku wpakował piłkę do bramki, odbijając ją od Lisa – skądinąd znów bardzo elektrycznego przy wyjściach na przedpole.

Reakcja mogła nadejść niemal natychmiast, bo po siedmiu minutach. Najpierw uderzenie Rodrigueza ze skraju pola karnego sparował Hedenstad, ale piłka spadła pod nogi Palmy. Prawdopodobnie jednak tylko Honduranin wie, w jaki sposób przeniósł futbolówkę nad poprzeczką, zamiast umieścić ją w siatce. Warto jednak w tej akcji zaznaczyć agresywny doskok Rodrigueza, który nie kalkulował w pojedynkach o bezpańskie piłki.

Do przerwy Poznaniacy przegrywali 0:1, ale na dobrą sprawę bardzo trudno było znaleźć kogoś, kto powinien bez cienia wątpliwości zostać zmieniony. Tak samo trudno było znaleźć kogoś na ławce rezerwowych, kto mógłby odmienić to spotkanie na korzyść Kolejorza. Nie było bowiem tak, że Lech zagrał słabe 45 minut. Nie było też tak, że AGF zagrało fenomenalną połowę. Ot, starcie, w którym dużo było walki w środkowej strefie boiska i w którym oba zespoły powinny lepiej radzić sobie w sytuacjach podbramkowych.

Niewytłumaczalna kompromitacja mistrzów Polski. To nie miało prawa się wydarzyć

Nieskuteczność dała o sobie znać już w pierwszych minutach drugiej połowy. Najpierw po doskonałej klepce lechitów pojedynek z bramkarzem przegrał Walemark, a kilkadziesiąt sekund później Kolejorza musiał ratować Lis, broniąc strzał Emmery'ego. Niestety, zemściła się niewykorzystana sytuacja Walemarka – po zagraniu ręką Gumnego arbiter wskazał na wapno. Do piłki podszedł Arnstad i pokonał Lisa, któremu piłka przeleciała pod pachą. Przy Bułgarskiej zrobiło się niezwykle nerwowo i tylko w nogach piłkarzy Lecha było to, czy wypuszczą z rąk trzybramkową zaliczkę.

Bliski cudownego trafienia z rzutu wolnego na 1:2 był Palma, lecz doskonałą paradą popisał się Hedenstad, wybijając piłkę zmierzającą w okienko bramki. Jedno było pewne – Duńczycy musieli się odkryć, żeby poszukać bramki na wyrównanie stanu dwumeczu. A to musiało stworzyć lechitom przestrzenie do tego, by wypunktować rywala z kontry. W tym celu Niels Frederiksen posłał w bój z ławki Allahyara Sayyadmanesha, który dobrze zaprezentował się w meczu przeciwko Cracovii. Swój udział w tym spotkaniu zakończył Palma.

Lech się jednak gubił. Grał chaotycznie i coraz bardziej oddawał rywalom inicjatywę. A to zwiastowało nieuchronnie nadchodzące kłopoty. Te ziściły się w najgorszy koszmar w 75. minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Eric Kahl, a do siatki trafił Frederik Tingager. Znów wydawało się, że lepiej mógł zachować się niepewnie interweniujący Lis. Najważniejsze jednak było to, że Kolejorz dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe – stracił olbrzymią zaliczkę. Taką, jakiej w pucharach jeszcze nigdy nie zaprzepaścił. A przecież do końcowego gwizdka pozostało około 20 minut.

Chaos, chaos i jeszcze raz chaos. Serca poznańskich kibiców skakały do gardeł, a przed dogrywką murawę opuścili Ishak (który znów nie zagrał zbyt dobrych zawodów) oraz Walemark. Bitwę o awans stoczyć musieli Yannick Agnero i Daniel Hakans, czyli piłkarze, którzy w tym sezonie do tej pory grali niewiele. Wcześniej na boisku pojawił się Filip Jagiełło, któremu gwiazdy zgotowały rolę bohatera Kolejorza.

Euforia przygaszona golem i rzutami karnymi. To koniec marzeń o Lidze Mistrzów w Poznaniu

Była 95. minuta, gdy piłka spadła na pole karne do Hakansa. Ten zgrał do nabiegającego Michała Gurgula, który oddał mocny strzał z woleja. Futbolówka wpadła w kozioł, Hedenstad odbił ją przed siebie, a do siatki dobił ją właśnie wychowanek Zagłębia Lubin, wprawiając Bułgarską w niewyobrażalną przy wyniku 1:3 euforię. Z tym, że ta nie potrwała za długo.

Zaczęło się od kontrataku wyprowadzonego po przejęciu Sayyadmanesha. Długą piłkę do Hakansa zagrał Agnero, a ten zamiast oddać strzał, poczekał na dobiegającego kolegę. Agnero raz jeszcze doskonale wypuścił go w pole karne, lecz po raz kolejny Fin nie uderzył na bramkę AGF. A to się musiało zemścić golem na 1:4 – techniczny strzał po dalszym słupku oddał Tomas Kristjansson i pokonał Lisa, który – znowu – mógł zachować się dużo lepiej, gdyż miał piłkę na rękach.

Jeszcze przed przerwą w dogrywce gola na 2:4 mógł strzelić Agnero – tym razem po indywidualnym rajdzie przeprowadzonym przez kilkadziesiąt metrów przez Hakansa. Iworyjczyk jednak nie zdołał mocnym strzałem pokonać golkipera gości, który po chwili zanotował świetną interwencję po rzucie rożnym. Stało się to, co stać się musiało – doszło do serii rzutów karnych.

Ta rozpoczęła się dla Kolejorza fenomenalnie, bo od gola Jagiełły i pudła Arnstada. Chwilę później jednak futbolówkę w ręce Hedenstada wturlał Sayyadmanesh, do siatki trafił Tingager, a golkiper AGF odbił uderzenie Kozubala. Później już nikt się nie pomylił, a to oznaczało, że mistrzowie Polski odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów. Tych samych eliminacji, które Poznaniacy mieli wziąć szturmem.

Pękł najbardziej rozdmuchany balonik polskiej piłki w ostatnich dziesięciu latach

Teraz przed Lechem walka w eliminacjach Ligi Europy, w których zmierzy się z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Nie da się jednak ukryć, że będzie to trochę jak dojadanie resztek z wykwintnego obiadu, na który w teorii zostaliśmy zaproszeni, a w praktyce mieliśmy odgrywać rolę nadwornego błazna. Ale czy po takiej kompromitacji można wybrzydzać? Nie wydaje mi się...

Bywały w Poznaniu momenty kompromitujące. Bywały momenty żałosne. Ale trudno jest je przyrównać do środowego wieczoru. Najmłodsi kibice przeżyli swoje Stjarnan czy Żalgiris Wilno, a ci starsi otrzymali kolejny zimny prysznic. Albo – jak to już sobie niegdyś utarli – namoczoną do granic możliwości szmatę. Tak pękł najbardziej nadmuchany balonik polskiej piłki w ostatnich dziesięciu latach. To była największa kompromitacja w pucharowej historii Lecha. Tak ją niestety odbieram.

To się nie zmienia: Lechowi życzę jak najlepiej. Ale ta porażka jest po prostu czymś niewybaczalnym i potwierdzającym jedynie, że na Ligę Mistrzów jako kraj po prostu sobie nie zasłużyliśmy.

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