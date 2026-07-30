Tak zachowali się piłkarze Lecha po kompromitacji w Lidze Mistrzów

W sporcie niczego nie można brać za pewnik, a najważniejszą gardą jest garda z pokory. Fani Lecha Poznań mieli jednak pełne prawo myśleć już o III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Mistrz Polski nie miał bowiem prawa rozpuścić trzybramkowej przewagi, jaką zdobył w pierwszym starciu z duńskim Aarhus. Gdy wygrywasz 4:1 na wyjeździe, po prostu nie możesz w rewanżu przed własną publicznością dopuścić choćby do dogrywki. Niestety futbol udzielił nam wszystkim brutalnej lekcji, że niemożliwe nie istnieje.

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120 minut koszmaru z przegranymi karnymi na szczycie

Duńczycy wykorzystali każdy błąd Lecha w tym meczu, a tych było za dużo. W połączeniu z nieskutecznością Poznaniaków przełożyło się to na 0:3 po 90-ciu minutach. Nawet gdy "Kolejorz" strzelił w dogrywce gola, to Aarhus i tak potrafiło zdobyć jeszcze jedną bramkę, doprowadzając do rzutów karnych. W nich pudła Allahyara Sayyadmanesha oraz Antoniego Kozubala przesądziły o losie Lecha, który przegrał konkurs jedenastek 3:4 i w żenującym stylu odpadł w II rundzie el. do Ligi Mistrzów, kompromitując siebie oraz całą polską piłkę. Dziennikarz portalu Meczyki Dawid Dobrasz, który był na miejscu, ujawnił, co działo się po spotkaniu pod szatnią Lecha.

Piłkarze Lecha zalali się łzami

Przede wszystkim żaden z piłkarzy mistrzów Polski nie czuł się na siłach, by pójść do strefy dla dziennikarzy i udzielić komentarza po tym, co się stało. Nie zabrakło też łez. - Yannick Agnero właśnie wychodził z szatni bardzo załamany. Jeden z tutejszych mi powiedział, że widział na własne oczy, jak Patrik Walemark i Daniel Hakans siedzą pod szatnią i płaczą - ujawnił Dawid Dobrasz.

Lech, a także cała polska piłka (bo w dwumeczu z Fenerbahce Stambuł odpadł Górnik Zabrze) muszą zapomnieć o Lidze Mistrzów na co najmniej kolejny rok. "Kolejorza" czeka teraz walka o fazę ligową Ligi Europy. Ich rywalem w III rundzie eliminacji będzie mistrz Wysp Owczych KI Klaksvik, który też odpadł w II rundzie el. Ligi Mistrzów (0:0 i 0:1 z litewskim Żalgirisem Kowno).