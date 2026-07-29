Górnik postawił się Fenerbahce! Ekstaza tuż przed przerwą

Górnik Zabrze na wyjeździe w Turcji miał prosty plan na mecz - wybronić bezbramkowy remis. Nie udało się, ale jednobramkowa porażka powodowała, że Zabrzanie wciąż mieli realne szanse na awans. U siebie musieli jednak zaryzykować i zagrać dużo bardziej ofensywnie.

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Górnik powalczył z Fenerbahce. Świetna końcówka pierwszej połowy

Zaczęło się jednak bardzo źle. Duży błąd w obronie popełnił Lukas Sadilek, który w polu karnym ciągnął za koszulkę Milana Skriniara. Arbiter został zawołany do analizy VAR i podyktował jedenastkę. Talisca z łatwością wykorzystał rzut karny i Górnik miał spory problem.

W kolejnych minutach Fenerbahce miało zdecydowaną przewagę i choć nie wynikały z tego stuprocentowe sytuacje, to wydawało się, że bramka dla gości jest jedynie kwestią czasu. Zabrzanie w ofensywie grali lepiej niż w pierwszym meczu, ale dobrze spisywał się bramkarz gości - w 29. minucie Gunok obronił mocny strzał Erika Janży z rzutu wolnego.

Konkretów wciąż było jednak niewiele. Aż do samej końcówki pierwszej połowy. W czasie doliczonym - a z powodu rac było go aż 10 minut - Górnik rzucił się do ataku. Fenerbahce momentami broniło się rozpaczliwie, ale i tak było blisko bramki na 2:0, gdy w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Akturkoglu. Świetnie wtedy zainterweniował Josema, który w ostatniej chwili dogonił Turka i wybił mu piłkę spod nóg.

A dosłownie chwilę później padła bramka dla Górnika! Piłkę do siatki na 1:1 wbił Michal Sacek i Zabrzanie na przerwę schodzili z remisem i w zdecydowanie lepszych humorach niż goście.

Górnik odpada z Ligi Mistrzów, ale wstydu nie było

Druga połowa - nie licząc samego początku - znów toczyła się pod dyktando drużyny gości. Zabrzanie zaczęli atakować dopiero w momencie, w którym na boisku pojawił się Maksym Chłań. Ukrainiec tuż po wejściu był blisko zdobycia gola, ale świetnie interweniował Gunok. Przez kolejne 10 minut Zabrzanie prawie nie wychodzili z pola karnego Fenerbahce. Tylko że niestety dla kibiców gospodarzy - w tym czasie nie padła bramka dla Górnika.

Po tym fragmencie gry dwie bardzo dobre okazje na gola mieli Turcy. Najpierw minimalnie pomylił się Talisca po rzucie rożnym, chwilę później świetnie w bramce Górnika spisał się Schulze, który wybronił sytuację sam na sam.

Górnik Zabrze walczył o bramkę na 2:1, ale Fenerbahce nie pozwoliło gospodarzom na zrobienie czegoś więcej. Górnik przegrał dwumecz 1:2 i odpada z kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Wstydu jednak nie było - o tym coś więcej mogą opowiedzieć Zabrzanom piłkarze Lecha Poznań.