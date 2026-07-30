Trener Duńczyków zachwycony po meczu z Lechem. "Występ był wybitny"

Aarhus w teorii nie miało prawa tego dokonać. Mistrzowie Danii przegrali pierwszy mecz w swoim kraju aż 1:4. Do tego zmagają się z wieloma kontuzjami i osłabieniami transferowymi. Z ławki weszło im na boisko łącznie trzech nastolatków, a kolejny zmiennik ledwo skończył 20 lat. Lech nie miał im prawa pozwolić na jakiekolwiek zwycięstwo, choćby 1:0. Tymczasem duński zespół totalnie skompromitował tak naprawdę cały polski futbol.

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Aarhus dokonało czegoś, co nie udało się wcześniej nikomu

Prowadzenie 3:0 po 90-ciu minutach i gol na 4:1 zaledwie pięć minut po straconej bramce w dogrywce. Potem triumf w rzutach karnych i stempel na odrobieniu trzybramkowej straty. Eliminacje do Ligi Mistrzów nie widziały wcześniej czegoś takiego. Dosłownie, bo nikomu przedtem w tych rozgrywkach nie udało się awansować do kolejnej rundy mimo trzybramkowej porażki w pierwszym meczu u siebie. W rozmowie z TVP Sport po spotkaniu trener Aarhus Jakob Poulsen nie krył ogromnej dumy z tego, czego dokonali jego piłkarze.

Trener Aarhus pod wrażeniem gry swoich zawodników

- Jeśli musisz odrobić trzybramkową stratę, to potrzebujesz znakomitego meczu. Sądzę, że występ mojej drużyny był wybitny. Zrealizowali plan na to spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty. Pokazali dużą intensywność i udowodnili, że porażka poniesiona w pierwszym meczu była trochę za wysoka. (...) Gdy przystępujesz do rewanżu ze stratą trzech bramek, to musisz wierzyć, że odwrócisz losy rywalizacji. Kluczowe było to, że zawodnicy mieli taką wiarę. Zobaczyliśmy w pierwszych 20 minutach, że przeciwnicy nie zdominowali nas i możemy z nimi rywalizować oraz tworzyć sobie okazje. To buduje pewność siebie i wszystko wówczas przychodzi łatwiej. Oczywiście trzeba jeszcze zdobywać bramki, co nam się udało - powiedział Poulsen.

Duńczyk stwierdził, że ani na chwilę nie zwątpił w to, iż jego zawodnicy mogą odwrócić losy dwumeczu. Wskazał też punkty zwrotne rewanżowego starcia. - Od początku wierzyłem w to, że możemy odrobić straty, ale potrzebowaliśmy bramek. Zdobyliśmy drugiego gola 35 minut przed końcem regulaminowego czasu gry, co mogło wprowadzić nerwowość w grze rywali. Dodatkowo muszę wspomnieć o bramce młodego piłkarza z Islandii na 4:1. Wydaje mi się, że to były dwa kluczowe momenty - podsumował trener Aarhus, które w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzy się z azerskim Sabah Baku.