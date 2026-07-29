Frederiksen przemówił po kompromitacji Lecha. To pytanie go rozzłościło

Gdy Lech wracał tydzień wcześniej z Danii z trzybramkową zaliczką, wydawało się, że mistrzowi Polski nic złego w tym dwumeczu przydarzyć się nie może. Domowy rewanż? Po 4:1 w pierwszym meczu? Wizja choćby dogrywki wydawała się nierealna, a co dopiero odpadnięcia Poznaniaków. Niestety futbol rzeczy niemożliwych nie uznaje, szczególnie gdy ktoś zagra tak, jak Lech w tym spotkaniu.

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Absolutna kompromitacja Lecha. Frederiksen wskazał przyczyny

Do przerwy było tylko 0:1 i nikt jeszcze nie panikował. Za to po golu na 0:2 Poznaniacy spanikowali totalnie. Dali się zdominować, a bramka na 0:3 doprowadziła do dogrywki. Gol na 1:3 Filipa Jagiełły? To też Lech roztrwonił i to jeszcze w pierwszej połowie ów dogrywki. Skończyło się przegranymi 3:4 rzutami karnymi, które przecież zaczęły się dla mistrza Polski świetnie, bo w pierwszej serii strzałów trafił Jagiełło, a pomylił się kapitan rywali Kristian Arnstad. Gigantyczna kompromitacja i upokorzenie całego polskiego futbolu. Po spotkaniu głos zabrał trener gospodarzy Niels Frederiksen.

- W pierwszym meczu byliśmy niezwykle efektywni. Dzisiaj to oni tacy byli. Nie wiem, czy wykreowali więcej od nas, ale brakowało nam skuteczności. Mieli też świetnego bramkarza. Nie jesteśmy oczywiście zadowoleni sami z siebie. Mamy wobec siebie duże oczekiwania, zwłaszcza przy grze piłką. Powiem to jeszcze raz, graliśmy z bardzo dobrą drużyną. W pierwszym meczu nawet w dziesięciu potrafili nas przycisnąć. Dziś zrobili to jeszcze mocniej. To ogromne rozczarowanie i powinniśmy byli utrzymać przewagę - powiedział Niels Frederiksen.

Zlekceważyli rywala? Trener Lecha stanowczo zaprzecza

- Byli zawodnicy, po których widziałem, że włożyli w to spotkanie wiele zaangażowania. Mimo to mieliśmy kłopoty z osiągnięciem odpowiedniego poziomu. Nie wiem teraz, czemu tak to wyglądało. Nie uważam jednak, byśmy zlekceważyli rywala. Moim zdaniem piłkarze wiedzieli, z jak wymagającym rywalem się mierzą - ocenił Duńczyk, odpowiadając na sugestię o zlekceważeniu Aarhus.

Trenera zapytano także o to, co powiedział swoim zawodnikom po takim meczu. - W szatni po meczu było wiele emocji. Nie uważam, żeby to miało sens, by mówić za wiele po takim meczu. Powiedziałem więc tylko tyle, że wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani, brakowało nam dziś efektywności, ale musimy iść dalej. To jest futbol. W niedzielę mamy mecz, który musimy rozegrać i przekuć rozczarowanie w złość i chęć do gry - ujawnił Niels Frederiksen.

To pytanie zezłościło Frederiksena

Duński trener na samym początku konferencji dostał też pytanie o... Karola Linettego. Reprezentant Polski trenował niedawno z Lechem i szuka teraz klubu. Jeden z dziennikarzy zapytał, czy żałują, że nie zakontraktowali go. Frederiksena zezłościło i rozczarowało to pytanie. - To jest bardzo dziwne pytanie. Przegraliśmy 1:4, jesteśmy tak rozczarowani, a ty pytasz mnie o kogoś, kto nawet nie jest naszym piłkarzem. Nie mam zamiaru tego komentować. Głupie pytanie, stwierdzam z przykrością - ostro odparł szkoleniowiec.

Zamiast III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów i rywalizacji z azerskim Sabah Baku, Lecha czeka teraz degradacja do eliminacji Ligi Europy. Tam w III rundzie czeka już KI Klaksvik z Wysp Owczych, które też grało w LM i też poległ w dwumeczu, tyle że z litewskim Żalgirisem Kowno (0:0 i 0:1).