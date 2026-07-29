Jest reakcja Bońka na kompromitację Lecha w LM. Tylko jedno zdanie

11 - tyle lat Polska minimalnie poczeka na klub w Lidze Mistrzów (ostatnim była Legia Warszawa w sezonie 2016/17). Mimo że tym razem było aż dwóch przedstawicieli Ekstraklasy w eliminacjach elitarnych rozgrywek, to obaj odpadli już na pierwszej przeszkodzie.

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Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły z Ligi Mistrzów. Kompromitacja mistrza Polski

Od Górnika Zabrze trudno było oczekiwać sukcesu w rywalizacji z Fenerbahce. Wicemistrzowie Polski mieli szczęście, że w Turcji przegrali tylko 0:1, a ostatecznie pogrążyła ich szybko stracona bramka w rewanżu. I choć jeszcze przed przerwą trafił Michal Sacek, to ostatecznie Stambułczycy przeszli dalej.

Do historii przejdzie natomiast rywalizacja Lecha Poznań z Aarhus. Mistrzowie Polski na boisku mistrza Danii wygrali aż 4:1 i byli bardzo blisko awansu. Niestety dla nich, nawet to nie wystarczyło. U siebie po 90 minutach przegrywali 0:3, na początku dogrywki trafił Filip Jagiełło, ale potem rywale odpowiedzieli. Doszło do rzutów karnych, gdzie Lech pomylił się dwukrotnie, natomiast Aarhus tylko raz (3-4) i awansowało.

Zbigniew Boniek reaguje na porażki Lecha i Górnika w eliminacjach Ligi Mistrzów

Po czarnej środzie polskich drużyn w eliminacjach LM głos zabrał Zbigniew Boniek na X. "Dużo się dzieje podczas wakacji, ale chyba nawet trochę za dużo" - tylko tyle miał do przekazania były prezes PZPN. Oczywiście to zdanie odnosi się przede wszystkim do Poznanian i wstydliwych okoliczności porażki.

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Po porażkach Lech Poznań i Górnik Zabrze zostały przesunięte do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Tam mistrzowie kraju zagrają z farerskim KI Klaksvik, natomiast wicemistrzowie Polski z lepszym z pary Twente - Ferencvaros (w Holandii było 1:2, rewanż w czwartek 30 lipca).