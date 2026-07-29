Klopp ostatnią deską ratunku Niemców. "Więcej niż selekcjoner"

Kto spodziewał się, że Juergen Klopp na powitalnej konferencji prasowej w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec będzie w swoim stylu sypać bon motami i rozdawać uśmiechy, musiał być zdziwiony rozpoczynającą uroczystość tyradą. Przedstawicielom mediów już na początku powiedział, że akurat tego elementu aktywności trenerskiej mu nie brakowało. Potem podkreślał, że nie podobały się mu medialne lincze, jakie odbywały się na Julianie Nagelsmannie czy na Thomasie Tuchelu, prowadzącym reprezentację Anglii. Wreszcie nie pozostawił wątpliwości, że jeśli on także zacznie być masowo obrzucany błotem albo doniesienia zaczną dotykać jego rodziny, odejdzie. A do dziennikarzy zaapelował, by pracowali "dla dobra sprawy", tak jakby to miało być ich zadaniem. To było bardzo odległe od wizerunku "The normal one", jaki konsekwentnie budował od dwóch dekad.

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59-latek mógł sobie pozwolić, by przemawiać z pozycji siły. Do siedziby DFB we Frankfurcie zstąpił z dobrze płatnej emerytury w Red Bullu, nie pozostawiając wątpliwości, że było mu tam dobrze, ale nie chciał zostawić narodu w potrzebie. Starał się roztaczać wrażenie, pewnie zresztą prawdziwe, że to bardziej kadra potrzebowała jego niż on jej. Od przynajmniej dekady, gdy zaczęła słabnąć gwiazda Joachima Loewa, nieprzerwanie był wymarzonym selekcjonerem wszystkich Niemców. I to niezależnie od tego, ile trenerskich gwiazd zrodził w jego pokoleniu tamtejszy rynek. Klopp nigdy nie przestał być największą. Jego sława daleko wykracza poza futbol. W tamtejszych telewizjach od lat reklamuje przecież praktycznie wszystko.

Teraz albo nigdy

Ale dotąd okoliczności nie były tak sprzyjające, by wreszcie zatrudnić go na najważniejszym stanowisku trenerskim w kraju. Hans-Joachim Watzke, jego przyjaciel z czasów Borussii Dortmund, jest wiceprezydentem federacji. Klopp nie jest związany z żadnym klubem. Dla reprezentacji, która po raz kolejny w ostatnich latach znalazła się na zakręcie, był jedynym branym pod uwagę kandydatem. Były trener Liverpoolu nie pozostawia wątpliwości, że dla niego po posadzie selekcjonera nie ma już dalszej ścieżki kariery zawodowej. To była kwestia teraz albo nigdy. Niemcy po kolejnym kompromitującym turnieju nie chcieli tej szansy przegapić. A Klopp doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Blisko kadry na dobrą sprawę był jeszcze zanim Nagelsmanna wyrzucono z siodła. Jego duch krążył nad wszystkimi poprzednimi selekcjonerami, ale nad żadnym tak blisko. Klopp jako ekspert Magenta TV był w czerwcu w Ameryce Północnej, by do spółki m.in. z Thomasem Muellerem wyjaśniać kibicom taktyczne meandry mundialu, jak czynił już w 2006 roku jako wschodząca gwiazda zawodu, co przyczyniło się wówczas do jego zawrotnej popularności. Jeszcze przed turniejem, gdy obaj eksperci zestawiali swoje wymarzone jedenastki, Kloppowi wymsknęło się, że "jeszcze" skład zestawia Nagelsmann. Za to "jeszcze" solidnie mu się oberwało od sporej części środowiska medialnego, a Klopp publicznie za to przepraszał. Ostatecznie okazało się jednak, że wypowiedział prorocze słowa. Niemcy odpadli z turnieju z Paragwajem. Pierwszy raz w historii przegrali w mundialu serię rzutów karnych. Trzeci raz z rzędu nie dotarli nawet do najlepszej szesnastki globu.

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Jazda na picu

Jeśli patrzeć na same wyniki, niemiecki futbol jest w najgłębszym kryzysie w historii. Nawet uznawane za historyczne dno lata 1998-2004 przyniosły tamtejszej reprezentacji – wyrwane z kontekstu, ale jednak – wicemistrzostwo świata. Tymczasem dla niemieckich kibiców minęło już 12 lat bez jakichkolwiek międzynarodowych uniesień. Po 2016 roku nie zdarzyło się tamtejszej kadrze przebrnąć nawet ćwierćfinału na żadnym turnieju. A już wyniki na trzech kolejnych mundialach wołają o pomstę do nieba. To rodzi pokusę, by, jak ćwierć wieku temu, kompletnie wywracać do góry nogami system szkolenia. I choć Niemcy już po wcześniejszych niepowodzeniach wdrożyli w nim pewne zmiany, wydaje się, że tym razem problem jest innej natury. Tym bardziej pasującej do trenerskiej charakterystyki Kloppa.

Zbigniew Boniek w biografii Jerzego Brzęczka sformułował to bardzo dosadnie, bo jego zdaniem Klopp, jako trener, "jedzie na picu". Bardziej przychylny mu Marius Kosicke, jego wieloletni doradca, który notabene dostał teraz dość niesprecyzowaną fuchę w związku, nazwał to kiedyś subtelniej. "Gdy tylko Klopp pojawia się w pomieszczeniu, od razu czujesz się większy". W światowym futbolu jest już cała zgraja piłkarzy, którzy akurat u niego osiągnęli szczyty karier. W Polsce wiemy to doskonale, bo choćby Jakub Błaszczykowski przeżył u niego bezsprzecznie najlepsze lata. Nowy selekcjoner na konferencji nie pozostawił wątpliwości, że Niemcy nie mają dziś takich piłkarzy jak Francja (kto ich ma?), ale "to nie znaczy, że nie możemy jej pokonać". I tu właśnie tkwi sedno problemu.

Odzyskać zwycięską mentalność

Bastian Schweinsteiger czy Oliver Kahn, gwiazdy niemieckiego futbolu z wcześniejszych pokoleń, dzielili się w ostatnich dniach w niemieckich mediach przemyśleniami na temat przyczyn marazmu, w jaki wpadła ich kadra. Obaj są zgodni i przywołują przy tym autorytety sławnych kolegów zagranicznych, Wayne’a Rooneya, Zlatana Ibrahimovicia, czy Paula Pogby: Niemcy stracili to, czego wszyscy zawsze najbardziej im zazdrościli. Niezłomną mentalność. Kahn wspomina, jak kiedyś Carles Puyol, była gwiazda Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, podzielił się z nim zdaniem, że gdyby Hiszpanie mieli mentalność Niemców, byliby nie do pokonania. W trakcie XXI wieku coś takiego właśnie się wydarzyło. Hiszpanie stali się bezwzględnymi maszynami do wygrywania, bazującymi przede wszystkim na szczelnej obronie. Niemcy zaś kruchą psychicznie drużyną, dla której ćwierćfinał to sufit.

Bracia Felix i Toni Kroosowie, wspólnie prowadzący popularny podcast sportowy, są trochę innego zdania. Zwracają uwagę, że w obecnym pokoleniu nie ma żadnego piłkarza klasy światowej. Widzą kilku z potencjałem, by takimi zostać, ale przyczyn niepowodzeń szukają raczej w niedostatecznych umiejętnościach zawodników. Jeśli jednak prześledzić całą historię niemieckiej piłki, rzadko akurat tam rodziły się największe gwiazdy światowego futbolu. Owszem, pojawiały się tam wybitne jednostki w rodzaju Franza Beckenbauera, Guentera Netzera, Lothara Matthaeusa, czy Matthiasa Sammera, ale zazwyczaj Niemcy nie byli zbiorem największych gwiazd światowej piłki, lecz grupą bardzo dobrych piłkarzy tworzących wybitne drużyny. Teraz bardzo dobrych piłkarzy im nie brakuje. Zatracili tylko umiejętność tworzenia zespołów lepszych od sumy umiejętności jednostek.

Inny od poprzedników

Podczas żadnego z czterech wygranych mundiali Niemcy nie przywozili największych gwiazd. W 1954 roku do finału to Węgrzy, naszpikowani gwiazdami pokolenia, przystępowali jako murowany faworyt. Podobnie było 20 lat później z Holandią Johana Cruyffa i w 1990 roku z Argentyną Diego Maradony. Najwięcej talentu z mistrzowskich drużyn niemieckich prawdopodobnie było w tej ostatniej, ale i tam Niemcy nie bazowali na gwiazdach futbolu. To Argentyńczycy mieli Leo Messiego, Portugalczycy Cristiano Ronaldo, a Brazylijczycy Neymara. Motywacyjny tekst Loewa do Mario Goetzego z finału, gdy mówił mu, by pokazał światu, że jest lepszy niż Messi, nie był niczym więcej niż motywacyjnym tekstem. Zauważanie, że Niemcy nie mają dziś piłkarzy pokroju Kyliana Mbappe, Lamine’a Yamala, czy Harry’ego Kane’a raczej nie dotyka więc sedna problemu.

Klopp potrzebuje wejść do pomieszczenia i sprawić, że piłkarze poczują się więksi. Potrzebuje zaszczepić w nich entuzjazm i uformować jedność, a do tego wokół całej drużyny stworzyć atmosferę wsparcia, jak udało się mu w każdym miejscu, w którym dotąd pracował. Wydaje się więc skrojony do tej roli. Albo, by powiedzieć jego słownikiem, pasuje do tej posady "jak d... do wiadra". Podczas godzinnej konferencji, gdy przestał już ustawiać przedstawicieli mediów, wielokrotnie podkreślał potrzebę większej intensywności i lepszego bronienia. Jest szansa, że Niemcom wreszcie uda się, wraz ze zmianą selekcjonera, zmienić też sposób grania. Czy prowadził ich późny Loew, czy Hansi Flick, czy Nagelsmann, ciągle drużyna starała się dominować w ataku pozycyjnym i była podatna na kontrataki. Wszystkie trzy przegrane mundiale były w dużej mierze bardzo podobne, choć każdy firmował inny trener.

Więcej niż selekcjoner

Natura Kloppa jako trenera jest inna. Choć w ostatnich latach w Liverpoolu też uczył się kontrolować mecze z piłką przy nodze, wywodzi się z typowej współczesnej szkoły niemieckiej, jaką jest pressing i duży nacisk na fazy przejściowe. Gra Niemców powinna więc stać się szybsza i bardziej bazująca na pojedynkach. Selekcjoner potrzebuje do tego innych wyborów personalnych. Już zapowiedział, że na wstępnej liście ma 57 piłkarzy, z których niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, że mogą być w kręgu zainteresowań reprezentacji. To też Klopp zawsze potrafił. Z Kevinów Grosskreutzów tego świata robić finalistów Ligi Mistrzów.

Federacja zamierza jednak wykorzystać fachowość i entuzjazm Kloppa nie tylko do prowadzenia pierwszej drużyny. Pytany, jak głęboko zamierza zanurzyć się w struktury DFB, stwierdził, że "bardzo głęboko". Nawet jeśli Niemcy faktycznie mają trochę gorsze pokolenie niż poprzednie, z ich futbolem nie jest jednak aż tak źle. Aktualnie są wicemistrzami Europy do lat 21 i 19, mają przedstawicieli w wielu najlepszych klubach świata i pod tym względem trudno stawiać ich w jednym szeregu choćby z Włochami, którzy podupadli na wielu różnych polach. Klopp nie zaczyna pracować, jak Juergen Klinsmann 20 lat temu, na spalonej ziemi. Ale oczekuje się od niego wskrzeszenia podobnego jak wtedy entuzjazmu. Nowy selekcjoner podczas powitania wygłosił zdanie, że tak, jak wyniki lokalnej drużyny mają moc zmieniania miasta, tak gra reprezentacji może zmieniać całe narody. W tym sensie trudno się dziwić, że jego nominacja prędko przykryła w niemieckich mediach ogłaszaną tego samego dnia rekonstrukcję rządu kanclerza Friedriecha Merza.