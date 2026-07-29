Lech Poznań za burtą Ligi Mistrzów! Epokowa kompromitacja mistrza Polski

Nieczęsto zdarza się, że polski klub po pierwszym starciu w dwumeczu w europejskich pucharach ma aż trzy bramki przewagi. Zwłaszcza gdy było to starcie wyjazdowe. Lech Poznań pokazał jednak, iż jest to możliwe. Mistrzowie Polski rozbili na duńskiej ziemi Aarhus GF 4:1 i znaleźli się jedną nogą w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Do przełożenia drugiej też już wiele nie brakowało. Wystarczyło dopilnować, by na własnym boisku "Kolejorzowi" nie przytrafił się jakiś totalny kataklizm.

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Najpierw VAR, potem fatalne bronienie. Słaba pierwsza połowa Lecha

W pierwszym meczu Lech zaczął dość niemrawo. Do momentu pierwszego gola, który padł w 29. minucie, grali dość słabo. Tym razem też początek nie był wybitny. Miał co prawda swoją szansę już w 3. minucie Patrik Walemark (uderzył słabo i prosto w bramkarza), ale najgroźniejsza akcja pierwszego kwadransa to dzieło Aarhus i miał Lech szczęście, że Tobias Bech znalazł sposób, by trafić prosto w przebiegającego przed nim kolegę z drużyny, mimo iż stał kilka metrów przed bramką. Za to pięć minut później sędziowie znaleźli powód, by... anulować rzut karny dla Lecha! Poznaniacy dostali go za to, że Jensen-Abbew zablokował piłkę na linii bramkowej przy użyciu ręki. VAR zawołał jednak arbitra głównego, a powtórki pokazały, iż Duńczyk nabił się sam w rękę kolanem. Sędzia uznał to za powód do odwołania jedenastki.

Nie wiadomo, czy ta sytuacja podłamała Lecha (chwilę wcześniej też bramkarz fenomenalnie obronił główkę Ishaka), ale fakty są takie, że po niej Poznaniacy zaczęli wyglądać fatalnie. I zapłacili za to, bo w 32. minucie do siatki trafiło Aarhus. Konkretnie Tobias Bech z ostrego kąta oraz niedużej odległości. Dostał podanie od Kristiana Arnstadta, a cała akcja zaczęła się od straty Roberta Gumnego. Lech przesadnie oddał piłkę rywalom i poniósł tego konsekwencje. Jeszcze przed przerwą zneutralizować je mógł Luis Palma, ale z kilku metrów huknął nad bramką przy dobitce strzału Pablo Rodrigueza. Lech zszedł do szatni przegrywając 0:1.

Cała Polska nie mogła uwierzyć. Lech się skompromitował

Niestety po przerwie kłopoty Lecha zrobiły się już naprawdę spore. VAR nie oznaczał w tym spotkaniu nic dobrego dla mistrzów Polski. Najpierw anulowano im jedenastkę, a w drugiej połowie sędzia podyktował rzut karny dla Aarhus! Tym razem za bardzo ewidentne zagranie ręką Gumnego, który zablokował nią dośrodkowanie Emmery'ego. W 55. minucie piłkę z jedenastego metra uderzył Kristian Arnstad i choć Mateusz Lis był o włos od obronienia strzału, futbolówka prześlizgnęła mu się pod ręką.

Sytuacja zrobiła się nerwowa. Aarhus znalazło się o jednego gola od dogrywki, a Lech nie miał kontroli nad tym, co się dzieje. Mógł ją odzyskać w 61. minucie, ale Hedenstad kapitalnie obronił uderzenie Palmy z rzutu wolnego. Za to dziesięć minut później Poznaniacy mogli dziękować niebiosom, że odbity rykoszetem strzał Emmery'ego zza szesnastki poleciał o centymetry obok słupka z dobrej dla Lecha strony i był tylko rzut rożny, a nie gol na 0:3.

Co się jednak odwlekło, to nie uciekło. Nadeszła 75. minuta, gdy niemożliwe stało się możliwe. Aarhus odrobiło straty z pierwszego meczu. Frederik Tingager wyskoczył najwyżej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i głową strzelił gola nr 3 dla mistrzów Danii. Koszmar Lecha i to już niemal absolutny. Aarhus doprowadziło do wyniku dającego im dogrywkę, której nie miało prawa być. Co więcej, to oni częściej atakowali, by strzelić na 4:0, niż Lech na 1:3. Ostatecznie nikt nie trafił, choć okazje były, np. gdy Saayadmanesh powinien był uderzyć dużo lepiej ze skraju pola karnego (zamiast tego wyszło mu słabo i prosto w bramkarza).

Gol w dogrywce? Też roztrwonili

Nikt nie spodziewał się, że tu dojdzie do dogrywki. Do niej nie miało prawa dojść, ale Lech rozłożył przed Aarhus czerwony dywan. Fatalny mecz i ogromne nerwy na własne życzenie. Na szczęście w tejże dogrywce w końcu wydarzyło się coś dobrego. W 95. minucie strzał Michała Gurgula wybronił bramkarz, ale do piłki dopadł Filip Jagiełlo i mimo kłopotów z przyjęciem skutecznie dobił do bramki!

Wydawałoby się, że to już będzie koniec. Że Lech po tym wszystkim nie da się znów zaskoczyć. Niestety. Niestety nadeszła 100. minuta. Absolutnie nikt z obrońców Poznaniaków nie atakował 18-letniego Tomasa Kristjanssona, gdy ten szykował sobie w polu karnym piłkę do strzału. Islandczyk uderzył precyzyjnie, tuż obok słupka i wyrównał stan dwumeczu.

Trener Frederiksen tylko złapał się za głowę. Zresztą nie tylko on, ale fakty były brutalne. Po pierwszej połowie dogrywki znów był remis w tej rywalizacji. Brakowało już sił, brakowało jakości w grze po obu stronach. Lech miał bardzo aktywnego Filipa Jagiełłę, ale jeden piłkarz tu nie wystarczył. Druga połowa dogrywki minęła bez goli, a więc nadszedł czas na rzuty karne!

W nich przeżyliśmy rollercoaster. Zaczęło się pięknie, bo nie trafił Kristian Arnstad. Niestety po nim mylili się zarówno Sayyadmanesh, jak i Kozubal (oba strzały wybronił Hedenstad). I to było podsumowanie Lecha w tym meczu. U Duńczyków skończyło się na jednej pomyłce. Aarhus wygrało w karnych 4:3 i upokorzyło polską piłkę.

Lech Poznań - Aarhus GF 1:4 p.d. 3:4 w rz. k. (Jagiełło 95' - Bech 32', Arnstad 55'(K), Tingager 75', Kristjansson 100')