Po angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku i arabsku - Gianni Infantino opublikował w ostatnią niedzielę swoje przesłanie po mistrzostwach świata. Ukazało się ono, gdzie tylko szef FIFA mógł je upchnąć. Na oficjalnej stronie FIFA i w mediach społecznościowych. Nie jest słodkie. Można powiedzieć, że grzecznie już było. Infantino w swoim długim oświadczeniu, co chwilę piętnuje tych, którzy "byli pochłonięci nienawiścią i krytyką".

"Tym, którzy za pomocą swoich długopisów, gazet, zza swoich ekranów szerzyli nienawiść i fałszywe plotki, chciałbym powiedzieć, że podczas gdy wy ukrywaliście się za tym wszystkim, my w FIFA na pierwszej linii organizowaliśmy, ciężko pracowaliśmy i dostarczyliśmy najlepsze widowisko na świecie" – pisze Infantino. I dalej: "Każde miasto było pełne fanów z całego świata. Podczas gdy oni świętowali, wy sialiście ziarna nienawiści".

Później było bardziej konkretnie z odniesieniem do błędów sędziowskich i do kontrowersyjnego odwołania zawieszenia reprezentanta USA, Folarina Baloguna, za czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną. "Wasze niezadowolenie z powodu kilku decyzji powziętych przez kompetentne do tego władze jest zrozumiałe, ale proszę zajrzyjcie do dostępnych rejestrów: takie decyzje są powszechne w wielu z najważniejszych lig" - pisał Infantino.

"Co więcej, 'kontrowersyjne' decyzje sędziów albo 'dziwne' rozstrzygnięcie organów dyscyplinarnych odnośnie pomyłkowo pokazanych czerwonych lub żółtych kartek, albo wynikających z tego decyzji o niezawieszaniu zawodnika w określonych sytuacjach, są rutynowo podejmowane i szeroko akceptowana nawet w największych ligach na świecie".

"To ciekawe, że te same kraje, które stosują tego typu praktyki, krytykują je u innych" - zauważył szef FIFA.

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Europa więcej zarabia na mundialu niż na Euro

To ostatnie zdanie jawnie nawiązuje do krytyki, która podniosła się na działania Infantino w Europie. Europosłowie z parlamentu Unii Europejskiej zaapelowali nawet do krajowych związków piłkarskich, żeby wystąpiły z oficjalnymi protestami do FIFA z powodu upolitycznienia organizacji. Chodzi oczywiście o Donalda Trumpa, prezydenta USA, który przyznał się, że w sprawie odwołania zawieszenia Baloguna interweniował osobiście u Infantino.

Na razie jednak z oficjalnym protestem planuje wystąpić do FIFA tylko Norwegia, która do Unii nie należy. Szef UEFA Aleksander Ceferin ograniczył się jedynie do symbolicznych gestów. Nie pojawił się na finale mundialu, by zaprotestować przeciw niezawieszeniu Baloguna. Wcześniej zaprosił do sędziowania Superpucharu Europy somalijskiego sędziego, Omara Abdulkadira Artana, który nie został wpuszczony do USA, choć miał prowadzić mecze mundialu.

O większym buncie Europy nie ma mowy. Tu trzeba pamiętać, że wiele się mówi o tym, że Infantino pozyskuje poparcie dzieląc pieniądze zarobione na mundialu na wszystkie zrzeszone w FIFA związki piłkarskie, ale nikt nie przypomina, że największe kwoty płyną z tego tytułu do Europy. Uczestnicy turnieju ze Starego Kontynentu dostali od FIFA z tytułu premii za sam start oraz nagród za wyniki 471 mln dolarów. Do tego kluby z Europy za swoich piłkarzy biorących udział w turnieju zarobią dodatkowe 265-275 mln. Inne kontynenty są daleko w tyle.

UEFA może protestować, ale na prawdziwy bunt jej nie stać

Warto o tym pamiętać, bo już niektóre gorące głowy snują wizję, żeby UEFA ogłosiła secesję z FIFA i rządziła się sama. Zapominają, że choć mistrzostwa Europy, jeśli chodzi o liczbę uczestników, są tylko o połowę mniejszą imprezą niż mundial, to jeśli chodzi o przychody są cztery razy biedniejsze. Europejskie reprezentacje więcej zarabiają na mundialu, gdzie muszą się dzielić z innymi, niż na swoim turnieju, gdzie nie mają takiego obowiązku.

Zresztą obawy piłkarskich działaczy o to, żeby europejscy politycy nie przeholowali, widać było przed mundialem, gdy mówiło się o potencjalnym bojkocie turnieju z powodu polityki Trumpa wobec Grenlandii.

Tak naprawdę Europa nie ma żadnego interesu ani w detronizacji Infantino, ani w tzw. demokratyzacji FIFA. Jej interesy są bardzo rozbieżne z całą resztą świata. I zmiana na szczycie światowej federacji tego nie zmieni. Inne kontynenty też chcą coś uszczknąć z piłkarskiego tortu, a nie tylko patrzeć, jak piłkarze, pieniądze i zainteresowanie kibiców odpływają z ich krajów do Europy. Obecny system powoduje, że bogaci stają się jeszcze bogatsi, a cała reszta pełni wobec nich służebną rolę. Na dłuższą metę to nie do utrzymania.

Tym bardziej że siła demokratycznego głosu jest dziś po stronie wykluczonych. Azja, Ameryka i Afryka bez trudu przegłosują zmiany. To po pierwsze. A po drugie, Infantino ma po swojej stronie kapitał z Arabii Saudyjskiej, USA czy Dalekiego Wschodu, który chce inwestować w piłkę globalną, a nie europejską. Stąd inicjatywa, by "sprzedać" udziały w mundialu poprzez spółkę FIFA Forward Enterprises. UEFA gorąco przeciwko temu protestuje, ale czy znajdzie w sobie siłę na bunt? Jej arabscy, chińscy czy amerykańscy sponsorzy wytłumaczą jej, że nie ma sensu.