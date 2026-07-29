Fenerbahce Stambuł miało ogromną przewagę w pierwszym spotkaniu z Zabrzanami na stadionie Sukru Saracoglu. Mimo wielu okazji do zdobycia goli, padła tylko jedna bramka. W 37. minucie Philippa Schulze pokonał z rzutu wolnego Brazylijczyk Talisca.

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Kibice Górnika nie dali spać graczom Fenerbahce

Atmosfera w Zabrzu wokół meczu z tureckim potentatem jest dość napięta. Co ciekawe, Fenerbahce jak dotąd nie wyeliminowało polskiego klubu z europejskich pucharów. W latach 70. XX wieku dwukrotnie drużynę z Turcji eliminował Ruch Chorzów. Kibice Górnika liczą, że i tym razem śląskie powietrze nie będzie sprzyjać "Żółtym Kanarkom".

Fani drużyny z Zabrza uprzykrzyli nocną regenerację zawodników ze Stambułu. Zebrali się pod hotelem, w którym zatrzymali się wicemistrzowie Turcji i odpalili fajerwerki:

Przypomnimy, że przed pierwszym spotkaniem obu drużyn na, jak zwykle głośnym, stadionie Sukru Saracoglu w sektorze kibiców Górnika Zabrze wybuchła awantura. Polacy starli się z miejscową policją i ochroniarzami. Efekt był przewidywalny - kara od europejskie centrali piłki nożnej.

"We wtorek 28 lipca UEFA ogłosiła, że Górnik Zabrze został ukarany za wydarzenia podczas zeszłotygodniowego meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Klubowi zarzucono zakłócenie porządku przez kibiców i za to przewinienie wlepiono dwie kary. Zabrzanie będą musieli uiścić grzywnę w wysokości 50 tys. euro (216 tys. zł). Dodatkowo Górnik otrzymał zakaz sprzedaży biletów na kolejne wyjazdowe spotkanie w rozgrywkach UEFA - jest to jednak kara przyznana w zawieszeniu na dwa lata. Wejdzie ona w życie dopiero przy recydywie" - poinformował dziennikarz Sport.pl Mateusz Gaweł.

W Zabrzu zabraknie kibiców Fenerbahce, którzy po ostatniej edycji Ligi Europy i zamieszkach w Nottingham dostali od władz europejskiej piłki rzeczony zakaz uczestniczenia w meczach wyjazdowych swojej drużyny.

Spotkanie Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł odbędzie się w środę 29 lipca. Pierwszy gwizdek sędziego Lothara d'Hondta z Belgii wybrzmi o godzinie 20.00. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów z austriackim Sturmem Graz. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.