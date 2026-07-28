UEFA nie miała litości. Górnik Zabrze ukarany

Górnik Zabrze nie był faworytem w meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wyjazd do Stambułu na starcie z Fenerbahce faktycznie zakończyło się porażką wicemistrzów Polski, jednak wynik 0:1 wciąż pozwala marzyć o awansie do kolejnej fazy Champions League.

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Jednak spotkanie to nie przebiegło spokojnie - zwłaszcza na trybunach. 800 zabrzańskich kibiców, którzy wypełnili sektor gości na stadionie Fenerbahce, starło się z policją. "To, co zdarzyło się przed meczem nie miało znaczenia dla samego spotkania. Można spodziewać się jednak kar, nałożonych na klub z Zabrze ze strony UEFA" - przewidywał dziennikarz Sport.pl, Jacek Hafka.

UEFA ukarała Górnika!

I predykcja ta, raczej bez większego zaskoczenia, się sprawdziła. We wtorek 28 lipca UEFA ogłosiła, że Górnik Zabrze został ukarany za wydarzenia podczas zeszłotygodniowego meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Klubowi zarzucono zakłócenie porządku przez kibiców i za to przewinienie wlepiono dwie kary. Zabrzanie będą musieli uiścić grzywnę w wysokości 50 tys. euro (216 tys. zł).

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Dodatkowo, Górnik otrzymał zakaz sprzedaży biletów na kolejne wyjazdowe spotkanie w rozgrywkach UEFA - jest to jednak kara przyznana w zawieszeniu na dwa lata. Wejdzie ona w życie dopiero przy recydywie. Kibice nie muszą więc mieć obaw przed spotkaniami III rundy eliminacji europejskich pucharów - niezależnie od tego, czy podopieczni Michala Gasparika wyeliminują Fenerbahce, czy nie.

To czeka Górnik Zabrze

Jeżeli Trójkolorowi utrzymają się w grze o Ligę Mistrzów, w następnych tygodniach zmierzą się ze zwycięzcą pojedynku Hearts - Sturm Graz. Austriacy wygrali pierwsze spotkanie aż 4:0. W przypadku porażki, w III rundzie el. LE rywalem będzie lepszy z pary Twente/Ferencvaros. Po meczu w Holandii w lepszej sytuacji są wicemistrzowie Węgier.

Rewanżowe spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów między Górnikiem Zabrze a Fenerbahce odbędzie się 29 lipca o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.