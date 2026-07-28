Tak Górnik chce ograć Fenerbahce. "Powtarzam"

Spotkanie na, wypełnionym emocjami, stadionie Sukru Saracoglu zakończyło się minimalnym zwycięstwem gospodarzy po golu z rzutu wolnego Brazylijczyka Taliski z 37. minuty. Mimo ogromnej przewagi Fenerbahce, wynik nie uległ już zmianie, co stawia wicemistrzów Polski w nie najgorszym położeniu przed rewanżem.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarnowane zgrupowanie. Najgorsze za kadencji Jana Urbana

Gasparik z apelem do zawodników Górnika

- Naszego przeciwnika nie należy lekceważyć. To bardzo zdyscyplinowana drużyna, bazująca na sile fizycznej i grze przejściowej. Wiedzieliśmy, że tak zagrają i do tego dążyliśmy. Mogliśmy jednak wygrać co najmniej 3-4 golami - przyznał po pierwszym meczu w Stambule trener tureckiej drużyny Ismail Kartal.

Trudno się z nim nie zgodzić. Górnik Zabrze skupił się na obronie, co mogło być pokłosiem ostatniej wizyty trenera Michala Gasparika na obiekcie Fenerbahce. Trzy lata temu prowadzony przez niego zespół Spartaka Trnava uległ tam aż 0:4 w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji.

- To, co się zmienia to fakt, że gramy na swoim stadionie przed naszymi kibicami. Nie zmienia się natomiast różnica w jakości piłkarskiej, która jest po stronie przeciwników - powiedział trener Górnika Zabrze na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Uważam, że pomogła nam wygrana [2:1 - przyp. red] ze Śląskiem Wrocław w pierwszym meczu ligowym. Czuję w tym zespole jeszcze większą wiarę. Na pewno w rewanżu musimy być bardziej odważni, choć na pewno ciężko jest od początku spotkania grać ofensywnie przeciwko Fenerbahce - zaznaczył Michal Gasparik.

Słowacki szkoleniowiec ma swój plan na konfrontację ze zdecydowanym faworytem do awansu.

- Jeśli w trakcie tego meczu wynik będzie dla nas dobry, a to oznacza niestraconą pierwszą bramkę, to później będziemy wiedzieć, jak reagować. Powtarzam: musimy być odważniejsi w swojej grze, bo nie mamy już nic do stracenia, a przecież potrzebujemy strzelić gole - dodał.

W przypadku wyeliminowania Fenerbahce Górnik Zabrze w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów najpewniej zmierzy się z Sturmem Graz, który w pierwszym meczu wygrał 4:0 ze szkockim Heart of Midlothian. Jeśli zaś wicemistrzowie kraju przegrają z Turkami, wówczas zagrają z lepszym z pary FC Twente - Ferencvaros (w pierwszym spotkaniu w Holandii lepsi 2:1 byli Węgrzy) w ramach eliminacji Ligi Europy.

Mecz Górnik - Fenerbahce zaplanowano na środę 29 lipca. Początek o godzinie 20.00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego pojedynku na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.