Wielki gest Podolskiego. Tak potraktował kibiców Górnika pobitych w Turcji

Przed meczem Fenerbahce z Górnikiem Zabrze doszło do zamieszek w sektorze gości. Szerzej o tej sprawie informowało RMF FM. Okazuje się, że sprawy nie zostawił Lukas Podolski - właściciel Górnika Zabrze zdobył się na szlachetny gest wobec kibiców, którzy zostali pobici przez turecką policję.

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Podolski i jego gest. Kibice Górnika z pewnością docenią

- Dziewięciu kibiców Górnika zostało zatrzymanych. Nie obejrzeli oni tego meczu i zostali wyprowadzeni z sektora. Dzisiaj wracają na szczęście do Polski. Wracają pobici, po wizycie w szpitalu. Lukas Podolski kupił im bilety powrotne - zdradził dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet.

- Była tam bijatyka, natomiast była też brutalność policji tureckiej. To trzeba powiedzieć. Ci kibice zostali pobici. Na szczęście oni wracają cali. Nie powiem, że zdrowi, ale będą tutaj wracać do zdrowia - dodał dziennikarz.

A jak wyglądał mecz Górnika w Stambule od kulis? - Nie wiem, czy kiedykolwiek przeżyłem coś podobnego. Do meczu pozostały nieco ponad dwie godziny. Bus, wiozący nas na stadion Sükrü Saracoglu, utknął w korku. Ulice Stambułu w promieniu kilkuset metrów od stadionu stały się nieprzejezdne. Fani Fenerbahce w pobliskim parku urządzali chóralne śpiewy, a zasady ruchu drogowego nijak miały się do tych, które znamy z Polski. A potem to wszystko przeniosło się na niemal 50-tysięczny stadion. Trudna do opisania atmosfera, ale warta przeżycia. I co najważniejsze: Górnik się tej atmosfery nie przestraszył - to fragment naszego reportażu z samego serca wydarzeń. Tak na Sport.pl relacjonowaliśmy powrót Zabrzan do Europy po ośmioletniej przerwie.