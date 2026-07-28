W Górniku wierzą, że niemożliwe nie istnieje. "Jestem przekonany"

Górnik prawie cały mecz z Fenerbahce spędził na grze w defensywie. Tak naprawdę Zabrzanie stworzyli sobie w tym spotkaniu jedną dobrą okazję na zdobycie gola - gdy strzał na bramkę w pierwszej połowie oddał Erik Janża. Poza tym? Obrona i jeszcze raz obrona, czasem rozpaczliwa.

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Górnik awansuje w Lidze Mistrzów? Muszą zagrać zupełnie inny mecz

Ostatecznie Zabrzanie przegrali tylko 0:1 i to po bramce z rzutu wolnego, więc w defensywie zagrali naprawdę dobrze. Tylko że jeśli marzy im się awans do kolejnej rundy, to na swoim stadionie muszą zagrać zupełnie inny mecz z Fenerbahce. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Rafał Janicki.

- Myślę, że pokazaliśmy, że można z nimi powalczyć. Mieli swoje okazje, ale chcieliśmy sprawić, by mecz w Zabrzu był o coś. Myślę, że spotkanie będzie podobne do tego w Stambule, nie uciekniemy od pracy w defensywie, więc nie nastawiałbym się na jakieś nasze mocne ataki od początku. Muszą być spokojne, wyważone, z głową, bo pierwsza bramka dla Fenerbahce pewnie zamknie dwumecz. Chcemy ich zaskoczyć i powalczyć - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

- Jestem przekonany, że stworzymy więcej sytuacji niż w Stambule - podkreślił.

Uważa też, że Górnik może być lepiej przygotowany do rewanżu. A wszystko przez to, że za Zabrzanami już trzy mecze o stawkę - Superpuchar Polski, pierwsze spotkanie z Fenerbahce i mecz Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław (2:1). Turcy wciąż przygotowują się do startu sezonu ligowego. - Jesteśmy w rytmie meczowym, oni zaczynają ligę chyba za 2,5 tygodnia, więc mają jeszcze trochę przygotowań przed sobą. To może być nasza przewaga - stwierdził Janicki.

Czy coś z tych zapowiedzi wyjdzie? Przekonamy się już niedługo. Górnik Zabrze podejmie Fenerbahce w środę 29 lipca o godzinie 20:00. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.