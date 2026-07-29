Turek wyśmiewa Górnika przed meczem w el. LM

Nie da się ukryć, że przed tygodniem w Stambule Górnik Zabrze został zdominowany przez Fenerbahce. Turcy oddali aż 15 strzałów w kierunku bramki Philippa Schulze, zaś wicemistrzowie Polski tylko dwukrotnie uderzali na bramkę Merta Gunoka. Ogromna przewaga zespołu Ismaila Kartala jednak nie została udokumentowana tak, jak życzyliby sobie tego tureccy kibice. Fenerbahce po golu Talisci wygrało tylko 1:0 i przed rewanżem w Zabrzu wcale nie jest pewne awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

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Turek wyśmiewał Górnika przed meczem. "Klamka przed chwilą pękła"

Taki stan rzeczy jednak nie przeszkadza tureckim dziennikarzom, by szydzić z wicemistrzów Polski. Ahmet Konanç znalazł się na cenzurowanym u fanów z Polski. Wszystko ze względu na serię wpisów, w których wyśmiewał Górnika Zabrze i organizację okołomeczowych wydarzeń, w których uczestniczyli Turcy.

- To nie jest drużyna o bardzo silnej sytuacji finansowej. To obiekt treningowy Zabrze, mają tylko jedno boisko. Klamka od drzwi przed chwilą pękła, kiedy wchodził piłkarz. Przykręcę ją, żeby nie było problemu... Z takim właśnie klubem zagra Fenerbahce - mówił na nagraniu, które zamieścił na portalu X.

Kłamstwa tureckiego dziennikarza. "Obrzydliwe"

Z tym, że Konanç mija się z prawdą, co zauważył Marcin Ziach z portalu Roosevelta81.pl. Zabrzanie dysponują trzema boiskami treningowymi, a przedstawienie klubu w złym świetle zdecydowanie nie spodobało się Ziachowi, który jest niezwykle blisko Górnika.

- Gdybyś nie był ignorantem i potrafił komunikować się po angielsku - tak jak większość ludzi w Polsce i prawie cały zespół medialny Górnika Zabrze - mógłbyś zapytać i dowiedzieć się; w ten sposób nie bredziłbyś i nie chwalił się tym w internecie przed całym cywilizowanym światem. Pokazana przez ciebie mała bramka jest zamknięta, ponieważ główna brama jest otwarta. Pokazany przez ciebie teren treningowy to tylko jeden z trzech boisk; pozostałe dwa znajdują się tuż obok niego. Musiałeś je widzieć i świadomie kłamiesz, co jest jeszcze bardziej obrzydliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sam nazywasz siebie dziennikarzem - podkreślił.

To jednak niejedyne kłamstwa Konança, na których przyłapał go Ziach. Turek mówił także o tym, że na stadionie pojawi się 25 tysięcy, a nie 28 tysięcy osób. Winę zrzucał na prace budowlane, które trwają przy ul. Roosevelta 81.

- Na meczu będzie ponad 28 tysięcy kibiców. Trzy tysiące miejsc w strefie VIP, które zostaną dodane, zwiększą pojemność stadionu do 31 tysięcy osób. Zamiast pokazywać całemu światu, jak bardzo jesteś głupi jak koza, lepiej zadawać pytania, czytać i się rozwijać - wypalił w stronę tureckiego dziennikarza Polak.

Konanç stwierdził również, że polscy kibice Fenerbahce chcieli powitać zespół z Turcji na lotnisku, lecz "ze względu na fanatycznych kibiców Górnika Zabrze i ich agresywną postawę organizacja jest zagrożona". Według Turka, Polacy "spowodowali zamieszki w sektorze gości podczas meczu w Stambule", a tamtejsza policja musiała interweniować.

W środowy wieczór obyć powinno się bez interwencji policji. Przynajmniej nie w kwestii kibiców gości, gdyż ci nie pojawią się w Zabrzu z powodu nałożonych przez UEFA kar. - Ciągle jesteśmy tu ostrzegani w kwestii skrajnego fanatyzmu kibiców drużyny gospodarzy - napisał Konanç.

Początek starcia Górnika Zabrze z Fenerbahce zaplanowano na środę 29 lipca o godz. 20:00. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl. Śledzić będzie można ją także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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