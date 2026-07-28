Tak Mbappe przywitał nowego selekcjonera reprezentacji Francji

W świecie piłki zdarzają się takie ogłoszenia, których można się spodziewać nie od kilku dni, a od kilkunastu miesięcy. Już w styczniu 2025 roku Didier Deschamps zapowiedział, że pożegna się z reprezentacją Francji po zakończeniu mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i USA, a jego trwająca 14 lat kadencja dobiegnie końca.

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W przestrzeni publicznej natychmiast pojawiły się informacje, że jego następcą zostanie Zinedine Zidane. Wybitny piłkarz i mistrz świata z 1998 roku w swojej trenerskiej karierze prowadził wyłącznie Real Madryt, prowadząc Królewskich m.in. do dwóch mistrzostw Hiszpanii zwycięstwa w trzech edycjach Ligi Mistrzów z rzędu.

Zinedine Zidane powitany przez Kyliana Mbappe

Francuska federacja piłkarska ogłosiła podpisanie kontraktu z Zidanem 28 lipca. - Długo czekałem na ten dzień. To w pewnym sensie spełnienie marzeń. Miałem nadzieję na poprowadzenie reprezentacji Francji, bo to była jedyna rzecz, którą chciałem robić po pracy w Realu Madryt - powiedział 54-latek na konferencji prasowej, podczas której został zaprezentowany jako nowy selekcjoner czwartej drużyny ostatniego mundialu.

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Na wieści o przejęciu reprezentacji przez Zinedine'a Zidane'a zareagował kapitan kadry. Kylian Mbappe w relacji na swoim oficjalnym koncie na Instagramie przekazał krótką wiadomość 54-latkowi. "Witaj w domu" - napisał, umieszczając tuż obok fotografię nowego opiekuna Trójkolorowych. Według medialnych doniesień Zidane nie planuje daleko idących zmian i piłkarz Realu Madryt wciąż będzie nosić kapitańską opaskę.

Tego Kylian Mbappe jeszcze nie przeżył

Mbappe współpracował z wieloma wybitnymi szkoleniowcami - na tej liście znajdują się m.in. Luis Enrique, Thomas Tuchel czy Carlo Ancelotti. To będzie jednak dopiero pierwszy raz, kiedy jego trenerem będzie Zinedine Zidane. 27-latek poszedł w ślady nowego selekcjonera, dołączając dwa lata temu do Realu Madryt. Jedną z osób witających go na Santiago Bernabeu był właśnie Zidane.

Debiut Zinedine'a Zidane'a w roli selekcjonera reprezentacji Francji będzie mieć miejsce za dwa miesiące. W ramach grupy 1 dywizji A Ligi Narodów Trójkolorowi będą mierzyć się z Włochami, Belgami oraz Turkami. To właśnie od wyjazdowego pojedynku z Turcją rozpocznie się kampania Francuzów w LN. Spotkanie to jest zaplanowane na 25 sierpnia.